TEKİRDAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.TEKİRDAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/579

KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmazlar TEİAŞ tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre Kamulaştırma Bedeli Tespiti ve Tescil davası açılmıştır.

Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdari yargıda iptal veya Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin TEİAŞ'a yöneltilmesi,

30 gün içerisinde İdari yargıda iptal davası açtığınızı veya yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde Kamulaştırma kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden taşınmazda irtifak hakkı TEİAŞ adına tapuya tescil edilecektir.

Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma bedeli adınıza T.Vakıflar Bankası A.O. Tekirdağ Adliyesi Bağlı Şubesine yatırılacaktır.

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.

İlgililere 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince ilan olunur. 06.11.2025

İLİ :TEKİRDAĞ İLÇESİ: SÜLEYMANPAŞA DURUŞMA TARİHİ : 03.02.2026 SAAT: 09.30

İLİ :TEKİRDAĞ İLÇESİ: SÜLEYMANPAŞA 2025/616 ESAS DURUŞMA TARİHİ : 14.05.2025 SAAT: 10.10

Dosya No Mahalle Ada /Parsel Malik Kamulaştırılacak alan m2 si 2025/579 Semetli 117 / 336 Fethi Yılmaz

Ayten Oruç

Mehmet Yılmaz 1544,88 m² irtifak hakkı 2025/580 Semetli 117 /338 Ali Emir Beyhan

Ayhan Beyhan

Aylin Çalışkan

Cevat Beyhan

Ercan Beyhan

Fatma Betül Beyhan

Feridun Beyhan

Fevziye Koçman

Hasan Beyhan

Hatice Beyhan

İbrahim Emre Beyhan

Merve Kaytan

Mihriban Emek

Mukaddes Akdeniz

Nevzat Beyhan

Numan Sevil

Sabahat Elitaş

Salime Balta

Ümit Beyhan

Ahmet Beyhan 108,63 m² irtifak hakkı 2025/581 Semetli 117 / 337 Ahmet Önbey

Ali Akyüz

Ayşe Sevinç

Ayşe

Ayşe

Bayezit Akyüz

Cemal Önbey

Emine Beyhan

Emine Çiçek

Fatma Akyüz

Feride Özgen

Güldane Aksakal

Hasan Akyüz

Hasan Akyüz

Hasan Önbey

Hatice Sertkaya

Hatice Tekin

Havva Önbey

Hüseyin Akyüz

İsmet Önbey

Kemal Önbey

Mümin Akyüz

Mümin Önbey

Mümine Sevgen

Münüre Önbey

Naile Önbey

Nazike Balcı

Nuruhayat Özcan

Osman Akyüz

Rasim Akyüz

Sabahat Varan

Sevgi Sever

Süleyman Akyüz

Süleyman Önbey

Şenol Akyüz

Şeref Önbey

Ümit Önbey

Zümrüt Canbulat 125,44 m² Pilon yeri

2433,8m2 İrtifak hakkı 2025/582 Semetli 117 /198 Nazmi Dündar 126,96 m² pilon yeri 2971,13 m2 irtifak hakkı 2025/583 Semetli 117 / 195 Fatma Sevim 2878,13 m² irtifak hakkı 2025/584 Semetli 117 /187 Bayram Yazır 114,97 m2 irtifak hakkı 2025/585 Semetli 117/189 Bilgin Akgün

Remziye Akgün

Ömer Akgün

Nazife Uruç

Mehmet Akgün 532,41 m2 irtifak hakkı 2025/586 Semetli 117/190 Ayşe Gündoğdu

Feriha Fak

Göksel Çevik

Görkem Çevik

Gürsel Durgut

Hatice Cengiz

Hatice Yaşar

Hayret Oral

Kadir Göksu Çevik

Makbule Çevik

Ratibe Durgut

Reşat Çevik

Saadet Durgut

Saadet Kutmen

Yıldız Çevik

Yusuf Durgut 3008,26 m2 irtifak hakkı 2025/587 Semetli 124/1 Hasan Abiş 123,77 m2 pilon yeri

597,07m2 irtifak hakkı 2025/588 Semetli 124/2 İrfan Saruhan 1,62 m2 pilon yeri

828,2m2 irtifak hakk 2025/589 Semetli 125/1 Osman Alp Baykut 1463,48 m2 irtifak hakkı 2025/590 Semetli 123/7 Rügül Koşal 69,58 m2 pilon yeri

1812,39 m2 irtifak hakkı 2025/591 Semetli 123/8 Süleyman Yücel

Hürmüz Yılmaz

Üzeyfe Arıcı 46,58 m2 pilon yeri

1156,09 m2 irtifak hakkı 2025/592 Semetli 123/5 Yasemin Nazlıgül

Neşe Dursun

Lütfi Nergiz

Müzeyyen İşçe

Lütfü Nergiz

Muzaffer Nazlıgül

Firdevs Yavaş

Nihat Erim Nergiz

Abidin Nergiz

Murat Nergiz 45,13 m2 pilon yeri 845,55 m2 irtifak hakkı 2025/593 Semetli 123/4 Akgül Nergiz

Ayşe Esen

Ayten Karaca

Aytül Bahadır

Bahattin Nergiz

Elfede Özdemir

Emine Aslantaş

Fatma Sevim

Gülşah Dinçer

Huriser İktu

Mümin Karaca

Mümin Karaca

Nursel Günayler

Sabahattin Karaca

Tamer Karaca

Zülfikar Nergiz 1452,22 m2 İrtifak hakkı 2025/594 Semetli 123/3 Aydoğan Akdeniz

Beyazıt Akdeniz

Cemal Akdeniz

Gülsen Akdeniz

Hasan Akdeniz

Hikmet Akdeniz

Hüseyin Akdeniz

Hüseyin Akdeniz

Kamil Akdeniz

Memiş Akdeniz

Nurdahan Akdeniz

Uğur Akdeniz

Zümbüle Umut 851,08 m2 İrtifak hakkı 2025/595 Semetli 114/52 Ahmet Akdeniz

Bayazıt Akdeniz

Cemal Akdeniz

Fatma Eti

Gökçen Bulgur

Gülsen Akdeniz

Hüseyin Akdeniz

Memiş Akdeniz

Mülayim Akdeniz

Recep Akdeniz

Şefika Akdeniz

Uğur Akdeniz

Zümbüle 560,27 m2 İrtifak Hakkı 2025/596 Semetli 114/51 Ali Avcı

Fatma Karagöz

Fehime Sümer

Gülcan Avcı

Halil Avcı

İrfan Nergiz

Mesude Özacar

Murat Avcı

Nefise Avcı

Salih Nergiz

Sefa Nergiz

Sezgin Avcı

Zeliha Yüsel 1025,51 m2 İrtifak Hakkı 2025/604 Semetli 117/160 Ahmet Mengü Özülaş

Ayhan Kiremitçioğlu

Şengül Kiremitçioğlu

Ayşe Kiremitçioğlu

Neşat Kiremitçioğlu

Hülagü Özülaş

Ali Kiremitçioğlu

Mehmet Özülaş

Zahide Özülaş

Yaşar Kiremitçioğlu

Ayşe Kızgın

Hüsniye Koşal

Bahriye Dayanç

Hüseyin Atalay

Hatice Kesimci

Riza Atalay 865,00 m2 irtifak Hakkı 2025/605 Semetli 117/150 Mülayim Akdeniz

Ayşe 998,43 m2 İrtifak Hakkı 2025/606 Semetli 117/153 Behice Özgül Doğan Özgül Emine Özgül Pamuş Özgül 161,29 m2 Pilon Yeri

3296,63 m2 İrtifak Hakkı 2025/607 Semetli 117/149 Fatma Sevinç 2469,15 m2 İrtifak Hakkı 2025/608 Semetli 117 /148 Levent Abiş 116,16 m2 Pilon Yeri

1968,05 m2 İrtifak Hakkı 2025/609 Semetli 117/108 İbrahim Baydeniz 1313,37 m2 İrtifak Hakkı 2025/610 Semetli 117/109 İbrahim BAYDENİZ 2228,96 m2 İrtifak Hakkı 2025/611 Semetli 117/58 Elmas Yavaş 148,54 m2 İrtifak Hakkı 2025/612 Semetli 117/347 Alaettin Sever

Nesrin Ayas

Hatice Sever

Çetin Sever 68,28 m2 Pilon Yeri

1296,1 m2 İrtifak Hakkı 2025/613 Semetli 117/48 Osman Çiçek

Salih Demir Sezer

Fatma Aytekin

Tuncay Çiçek 139,24 m2 Pilon Yeri

1443,18 m2 İrtifak Hakkı 2025/614 Semetli 117/31 Volkan Baykut

Osman Baykut

Mukadder Baykut

Hayriye 1771,81 m2 İrtifak Hakkı 2025/615 Semetli 117/32 Erol Oruç

Ali Oruç 382,09 m2 İrtifak Hakkı 2025/616 Semetli 117/34 Gökhan Elitaş

Ayşe Schlosser

Adem Elitaş

Emine Elitaş

Aysun Elitaş

Havva Saruhan

Nebahat Zander

Erden Elitaş

Salih Elitaş

Aziz Elitaş

Ali Elitaş

Nursen Sav

Süleyman Elitaş

Hakan Elitaş 2314,51 m2 İrtifak Hakkı 2025/617 Semetli 117/34 Sinan Uruç

Nejdet Uruç

Cevdet Uruç

Nesrin Keskin

Mefail Uruç

Mümine Uruç 2439,99 m2 İrtifak Hakkı 2025/618 Semetli 117/17 Hatice Demirtaş

Gülhizar Sevim

Emine Özdemir

Fatma Çiçek

Belgüzar Altan

Nedret Çiçek 1176,33 m2 İrtifak Hakkı 2025/619 Semetli 117/16 Nurettin Nergiz 76,73 m2 Pilon Yeri

1437,88 m2 İrtifak Hakkı 2025/620 Semetli 117/15 Özgen Oğuz

Sergüler Karaoğlu

Birgünel Tekin 76,56 m2 Pilon Yeri

702,86 m2 İrtifak Hakkı 2025/621 Semetli 117/14 Mesut Yılmaz 1541,38 m2 İrtifak Hakkı 2025/622 Semetli 117/11 Süleyman Özdemir 1745,29 m2 İrtifak Hakkı

