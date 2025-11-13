×
TEKİRDAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2025 00:00

T.C.TEKİRDAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/579

KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmazlar TEİAŞ tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre Kamulaştırma Bedeli Tespiti ve Tescil davası açılmıştır.
Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdari yargıda iptal veya Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin TEİAŞ'a yöneltilmesi,
30 gün içerisinde İdari yargıda iptal davası açtığınızı veya yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde Kamulaştırma kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden taşınmazda irtifak hakkı TEİAŞ adına tapuya tescil edilecektir.
Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma bedeli adınıza T.Vakıflar Bankası A.O. Tekirdağ Adliyesi Bağlı Şubesine yatırılacaktır.
Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.
İlgililere 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince ilan olunur. 06.11.2025
İLİ :TEKİRDAĞ İLÇESİ: SÜLEYMANPAŞA DURUŞMA TARİHİ : 03.02.2026 SAAT: 09.30
İLİ :TEKİRDAĞ İLÇESİ: SÜLEYMANPAŞA 2025/616 ESAS DURUŞMA TARİHİ : 14.05.2025 SAAT: 10.10

Dosya NoMahalleAda /ParselMalikKamulaştırılacak alan m2 si
2025/579Semetli117 / 336Fethi Yılmaz
Ayten Oruç
Mehmet Yılmaz		1544,88 m² irtifak hakkı
2025/580Semetli117 /338Ali Emir Beyhan
Ayhan Beyhan
Aylin Çalışkan
Cevat Beyhan
Ercan Beyhan
Fatma Betül Beyhan
Feridun Beyhan
Fevziye Koçman
Hasan Beyhan
Hatice Beyhan
İbrahim Emre Beyhan
Merve Kaytan
Mihriban Emek
Mukaddes Akdeniz
Nevzat Beyhan
Numan Sevil
Sabahat Elitaş
Salime Balta
Ümit Beyhan
Ahmet Beyhan		108,63 m² irtifak hakkı
2025/581Semetli117 / 337Ahmet Önbey
Ali Akyüz
Ayşe Sevinç
Ayşe
Ayşe
Bayezit Akyüz
Cemal Önbey
Emine Beyhan
Emine Çiçek
Fatma Akyüz
Feride Özgen
Güldane Aksakal
Hasan Akyüz
Hasan Akyüz
Hasan Önbey
Hatice Sertkaya
Hatice Tekin
Havva Önbey
Hüseyin Akyüz
İsmet Önbey
Kemal Önbey
Mümin Akyüz
Mümin Önbey
Mümine Sevgen
Münüre Önbey
Naile Önbey
Nazike Balcı
Nuruhayat Özcan
Osman Akyüz
Rasim Akyüz
Sabahat Varan
Sevgi Sever
Süleyman Akyüz
Süleyman Önbey
Şenol Akyüz
Şeref Önbey
Ümit Önbey
Zümrüt Canbulat		125,44 m² Pilon yeri
2433,8m2 İrtifak hakkı
2025/582Semetli117 /198Nazmi Dündar126,96 m² pilon yeri 2971,13 m2 irtifak hakkı
2025/583Semetli117 / 195Fatma Sevim2878,13 m² irtifak hakkı
2025/584Semetli117 /187Bayram Yazır114,97 m2 irtifak hakkı
2025/585Semetli117/189Bilgin Akgün
Remziye Akgün
Ömer Akgün
Nazife Uruç
Mehmet Akgün		532,41 m2 irtifak hakkı
2025/586Semetli117/190Ayşe Gündoğdu
Feriha Fak
Göksel Çevik
Görkem Çevik
Gürsel Durgut
Hatice Cengiz
Hatice Yaşar
Hayret Oral
Kadir Göksu Çevik
Makbule Çevik
Ratibe Durgut
Reşat Çevik
Saadet Durgut
Saadet Kutmen
Yıldız Çevik
Yusuf Durgut		3008,26 m2 irtifak hakkı
2025/587Semetli124/1Hasan Abiş123,77 m2 pilon yeri
597,07m2 irtifak hakkı
2025/588Semetli124/2İrfan Saruhan1,62 m2 pilon yeri
828,2m2 irtifak hakk
2025/589Semetli125/1Osman Alp Baykut1463,48 m2 irtifak hakkı
2025/590Semetli123/7Rügül Koşal69,58 m2 pilon yeri
1812,39 m2 irtifak hakkı
2025/591Semetli123/8Süleyman Yücel
Hürmüz Yılmaz
Üzeyfe Arıcı		46,58 m2 pilon yeri
1156,09 m2 irtifak hakkı
2025/592Semetli123/5Yasemin Nazlıgül
Neşe Dursun
Lütfi Nergiz
Müzeyyen İşçe
Lütfü Nergiz
Muzaffer Nazlıgül
Firdevs Yavaş
Nihat Erim Nergiz
Abidin Nergiz
Murat Nergiz		45,13 m2 pilon yeri 845,55 m2 irtifak hakkı
2025/593Semetli123/4Akgül Nergiz
Ayşe Esen
Ayten Karaca
Aytül Bahadır
Bahattin Nergiz
Elfede Özdemir
Emine Aslantaş
Fatma Sevim
Gülşah Dinçer
Huriser İktu
Mümin Karaca
Mümin Karaca
Nursel Günayler
Sabahattin Karaca
Tamer Karaca
Zülfikar Nergiz		1452,22 m2 İrtifak hakkı
2025/594Semetli123/3Aydoğan Akdeniz
Beyazıt Akdeniz
Cemal Akdeniz
Gülsen Akdeniz
Hasan Akdeniz
Hikmet Akdeniz
Hüseyin Akdeniz
Hüseyin Akdeniz
Kamil Akdeniz
Memiş Akdeniz
Nurdahan Akdeniz
Uğur Akdeniz
Zümbüle Umut		851,08 m2 İrtifak hakkı
2025/595Semetli114/52Ahmet Akdeniz
Bayazıt Akdeniz
Cemal Akdeniz
Fatma Eti
Gökçen Bulgur
Gülsen Akdeniz
Hüseyin Akdeniz
Memiş Akdeniz
Mülayim Akdeniz
Recep Akdeniz
Şefika Akdeniz
Uğur Akdeniz
Zümbüle		560,27 m2 İrtifak Hakkı
2025/596Semetli114/51Ali Avcı
Fatma Karagöz
Fehime Sümer
Gülcan Avcı
Halil Avcı
İrfan Nergiz
Mesude Özacar
Murat Avcı
Nefise Avcı
Salih Nergiz
Sefa Nergiz
Sezgin Avcı
Zeliha Yüsel		1025,51 m2 İrtifak Hakkı
2025/604Semetli117/160Ahmet Mengü Özülaş
Ayhan Kiremitçioğlu
Şengül Kiremitçioğlu
Ayşe Kiremitçioğlu
Neşat Kiremitçioğlu
Hülagü Özülaş
Ali Kiremitçioğlu
Mehmet Özülaş
Zahide Özülaş
Yaşar Kiremitçioğlu
Ayşe Kızgın
Hüsniye Koşal
Bahriye Dayanç
Hüseyin Atalay
Hatice Kesimci
Riza Atalay		865,00 m2 irtifak Hakkı
2025/605Semetli117/150Mülayim Akdeniz
Ayşe		998,43 m2 İrtifak Hakkı
2025/606Semetli117/153Behice Özgül Doğan Özgül Emine Özgül Pamuş Özgül161,29 m2 Pilon Yeri
3296,63 m2 İrtifak Hakkı
2025/607Semetli117/149Fatma Sevinç2469,15 m2 İrtifak Hakkı
2025/608Semetli117 /148Levent Abiş116,16 m2 Pilon Yeri
1968,05 m2 İrtifak Hakkı
2025/609Semetli117/108İbrahim Baydeniz1313,37 m2 İrtifak Hakkı
2025/610Semetli117/109İbrahim BAYDENİZ2228,96 m2 İrtifak Hakkı
2025/611Semetli117/58Elmas Yavaş148,54 m2 İrtifak Hakkı
2025/612Semetli117/347Alaettin Sever
Nesrin Ayas
Hatice Sever
Çetin Sever		68,28 m2 Pilon Yeri
1296,1 m2 İrtifak Hakkı
2025/613Semetli117/48Osman Çiçek
Salih Demir Sezer
Fatma Aytekin
Tuncay Çiçek		139,24 m2 Pilon Yeri
1443,18 m2 İrtifak Hakkı
2025/614Semetli117/31Volkan Baykut
Osman Baykut
Mukadder Baykut
Hayriye		1771,81 m2 İrtifak Hakkı
2025/615Semetli117/32Erol Oruç
Ali Oruç		382,09 m2 İrtifak Hakkı
2025/616Semetli117/34Gökhan Elitaş
Ayşe Schlosser
Adem Elitaş
Emine Elitaş
Aysun Elitaş
Havva Saruhan
Nebahat Zander
Erden Elitaş
Salih Elitaş
Aziz Elitaş
Ali Elitaş
Nursen Sav
Süleyman Elitaş
Hakan Elitaş		2314,51 m2 İrtifak Hakkı
2025/617Semetli117/34Sinan Uruç
Nejdet Uruç
Cevdet Uruç
Nesrin Keskin
Mefail Uruç
Mümine Uruç		2439,99 m2 İrtifak Hakkı
2025/618Semetli117/17Hatice Demirtaş
Gülhizar Sevim
Emine Özdemir
Fatma Çiçek
Belgüzar Altan
Nedret Çiçek		1176,33 m2 İrtifak Hakkı
2025/619Semetli117/16Nurettin Nergiz76,73 m2 Pilon Yeri
1437,88 m2 İrtifak Hakkı
2025/620Semetli117/15Özgen Oğuz
Sergüler Karaoğlu
Birgünel Tekin		76,56 m2 Pilon Yeri
702,86 m2 İrtifak Hakkı
2025/621Semetli117/14Mesut Yılmaz1541,38 m2 İrtifak Hakkı
2025/622Semetli117/11Süleyman Özdemir1745,29 m2 İrtifak Hakkı

#ilangovtr Basın no ILN02334086