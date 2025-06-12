TEKİRDAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

TEKİRDAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/272

KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmazlar KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre Kamulaştırma Bedeli Tespiti ve Tescil davası açılmıştır.

Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdari yargıda iptal veya Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltilmesi,

30 gün içerisinde İdari yargıda iptal davası açtığınızı veya yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde Kamulaştırma kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden taşınmazda irtifak hakkı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tapuya yol olarak terkinine tescil edilecektir.

Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma bedeli adınıza T.Vakıflar Bankası A.O. Tekirdağ Adliyesi Bağlı Şubesine yatırılacaktır.

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.

İlgililere 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince ilan olunur. 22.05.2025

İLİ : TEKİRDAĞ İLÇESİ: SÜLEYMANPAŞA DURUŞMA TARİHİ : 17.07.2025 SAAT: 10.30

Dosya No Mahalle Ada/Parsel Malik Kamulaştırılacak alan m2 si 2025/272 Akçahalil 102/33 Cumhur Sabri Özcan

Osman Özcan 4.569,38 m2 2025/273 Akçahalil 154/3 İlhan Kıras

Orhan Kıras 5.918,08 m2 2025/274 Akçahalil 108/31 Mehmet Karaoğlu 7.949,19 m2 2025/275 Akçahalil 102/80 Şaban Ülker 12.387,50 m2 2025/276 Kınıklar 109/55 İmran Yakın

İsmail Varol

Vasfiye Gürsoy 8.426,50 m2 2025/277 Kınıklar 109/16 Ahmet Aşıkoğulları

Mehmet Aşıkoğulları

Niyazi Aşıkoğulları 1.269,20 m2 2025/278 Kınaklar 109/24 Halil Yeterkullar

Tevfik Yeterkullar 13.093,21 m2 2025/279 Akçahalil 106/29 Ürfet Aydoğdu 1.913,87 m2 2025/280 Akçahalil 102/41 Rahif Aydoğdu

Seyfiye Ülkü

Şahzer Erol

Tasvir Aydoğdu

Ürfet Aydoğdu

Rasim Şirin 5.803,70 m2 2025/281 Akçahalil 102/74 Anıl Şirin 183,86 m2 2025/282 Akçahalil 102/77 Rasim Şirin 4.028,60 m2 2025/283 Akçahalil 153/1 Serhat Yorulmaz 9.189,25 m2 2025/284 Akçahalil 108/10 Serhat Sezer 11.365,98 m2 2025/285 Akçahalil 108/21 Serdar Mahramlı 480,74 m2 2025/286 Akçahalil 106/34 Yüksel Yorulmaz 12.033,12 m2 2025/287 Akçahalil 102/58 Veysel Mercan 12.449,66 m2 2025/288 Akçahalil 106/26 Erhan Erbil 8.129,80 m2 2025/289 Akçahalil 106/23 Naim Aysel 162,25 m2 2025/290 Akçahalil 102/72 Hüseyin Sezer 9.835,16 m2 2025/291 Akçahalil 108/34 Şerife Sevinç 8.297,85 m2 2025/292 Akçahalil 108/35 Hülya Mercan 341,60 m2 2025/293 Akçahalil 108/29 Salih Durgut 15.475,54 m2 2025/296 Akçahalil 106/31 Ürfet Aydoğdu 1.913,87 m2 2025/297 Akçahalil 147/1 Serhat Sezer 2.041,92 m2 2025/298 Akçahalil 102/73 Hüseyin Sezer 2.297,09 m2 2025/299 Akçahalil 102/57 Veysel Mercan 1.966,70 m2 2025/300 Akçahalil 108/36 Veysel Mercan 14.827,32 m2 2025/301 Akçahalil 106/24 Mehmet Karaoğlu 3.331,71 m2

#ilangovtr Basın no ILN02240714