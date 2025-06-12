TEKİRDAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C.
TEKİRDAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/272
KAMULAŞTIRMA İLANI
Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmazlar KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre Kamulaştırma Bedeli Tespiti ve Tescil davası açılmıştır.
Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdari yargıda iptal veya Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltilmesi,
30 gün içerisinde İdari yargıda iptal davası açtığınızı veya yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde Kamulaştırma kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden taşınmazda irtifak hakkı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tapuya yol olarak terkinine tescil edilecektir.
Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma bedeli adınıza T.Vakıflar Bankası A.O. Tekirdağ Adliyesi Bağlı Şubesine yatırılacaktır.
Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.
İlgililere 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince ilan olunur. 22.05.2025
İLİ : TEKİRDAĞ İLÇESİ: SÜLEYMANPAŞA DURUŞMA TARİHİ : 17.07.2025 SAAT: 10.30
|Dosya No
|Mahalle
|Ada/Parsel
|Malik
|Kamulaştırılacak alan m2 si
|2025/272
|Akçahalil
|102/33
|Cumhur Sabri Özcan
Osman Özcan
|4.569,38 m2
|2025/273
|Akçahalil
|154/3
|İlhan Kıras
Orhan Kıras
|5.918,08 m2
|2025/274
|Akçahalil
|108/31
|Mehmet Karaoğlu
|7.949,19 m2
|2025/275
|Akçahalil
|102/80
|Şaban Ülker
|12.387,50 m2
|2025/276
|Kınıklar
|109/55
|İmran Yakın
İsmail Varol
Vasfiye Gürsoy
|8.426,50 m2
|2025/277
|Kınıklar
|109/16
|Ahmet Aşıkoğulları
Mehmet Aşıkoğulları
Niyazi Aşıkoğulları
|1.269,20 m2
|2025/278
|Kınaklar
|109/24
|Halil Yeterkullar
Tevfik Yeterkullar
|13.093,21 m2
|2025/279
|Akçahalil
|106/29
|Ürfet Aydoğdu
|1.913,87 m2
|2025/280
|Akçahalil
|102/41
|Rahif Aydoğdu
Seyfiye Ülkü
Şahzer Erol
Tasvir Aydoğdu
Ürfet Aydoğdu
Rasim Şirin
|5.803,70 m2
|2025/281
|Akçahalil
|102/74
|Anıl Şirin
|183,86 m2
|2025/282
|Akçahalil
|102/77
|Rasim Şirin
|4.028,60 m2
|2025/283
|Akçahalil
|153/1
|Serhat Yorulmaz
|9.189,25 m2
|2025/284
|Akçahalil
|108/10
|Serhat Sezer
|11.365,98 m2
|2025/285
|Akçahalil
|108/21
|Serdar Mahramlı
|480,74 m2
|2025/286
|Akçahalil
|106/34
|Yüksel Yorulmaz
|12.033,12 m2
|2025/287
|Akçahalil
|102/58
|Veysel Mercan
|12.449,66 m2
|2025/288
|Akçahalil
|106/26
|Erhan Erbil
|8.129,80 m2
|2025/289
|Akçahalil
|106/23
|Naim Aysel
|162,25 m2
|2025/290
|Akçahalil
|102/72
|Hüseyin Sezer
|9.835,16 m2
|2025/291
|Akçahalil
|108/34
|Şerife Sevinç
|8.297,85 m2
|2025/292
|Akçahalil
|108/35
|Hülya Mercan
|341,60 m2
|2025/293
|Akçahalil
|108/29
|Salih Durgut
|15.475,54 m2
|2025/296
|Akçahalil
|106/31
|Ürfet Aydoğdu
|1.913,87 m2
|2025/297
|Akçahalil
|147/1
|Serhat Sezer
|2.041,92 m2
|2025/298
|Akçahalil
|102/73
|Hüseyin Sezer
|2.297,09 m2
|2025/299
|Akçahalil
|102/57
|Veysel Mercan
|1.966,70 m2
|2025/300
|Akçahalil
|108/36
|Veysel Mercan
|14.827,32 m2
|2025/301
|Akçahalil
|106/24
|Mehmet Karaoğlu
|3.331,71 m2
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