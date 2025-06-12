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TEKİRDAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

TEKİRDAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2025 00:00

T.C.
TEKİRDAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/272

KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmazlar KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre Kamulaştırma Bedeli Tespiti ve Tescil davası açılmıştır.
Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdari yargıda iptal veya Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltilmesi,
30 gün içerisinde İdari yargıda iptal davası açtığınızı veya yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde Kamulaştırma kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden taşınmazda irtifak hakkı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tapuya yol olarak terkinine tescil edilecektir.
Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma bedeli adınıza T.Vakıflar Bankası A.O. Tekirdağ Adliyesi Bağlı Şubesine yatırılacaktır.
Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.
İlgililere 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince ilan olunur. 22.05.2025
İLİ : TEKİRDAĞ İLÇESİ: SÜLEYMANPAŞA DURUŞMA TARİHİ : 17.07.2025 SAAT: 10.30

Dosya NoMahalleAda/ParselMalikKamulaştırılacak alan m2 si
2025/272Akçahalil102/33Cumhur Sabri Özcan
Osman Özcan		4.569,38 m2
2025/273Akçahalil154/3İlhan Kıras
Orhan Kıras		5.918,08 m2
2025/274Akçahalil108/31Mehmet Karaoğlu7.949,19 m2
2025/275Akçahalil102/80Şaban Ülker12.387,50 m2
2025/276Kınıklar109/55İmran Yakın
İsmail Varol
Vasfiye Gürsoy		8.426,50 m2
2025/277Kınıklar109/16Ahmet Aşıkoğulları
Mehmet Aşıkoğulları
Niyazi Aşıkoğulları		1.269,20 m2
2025/278Kınaklar109/24Halil Yeterkullar
Tevfik Yeterkullar		13.093,21 m2
2025/279Akçahalil106/29Ürfet Aydoğdu1.913,87 m2
2025/280Akçahalil102/41Rahif Aydoğdu
Seyfiye Ülkü
Şahzer Erol
Tasvir Aydoğdu
Ürfet Aydoğdu
Rasim Şirin		5.803,70 m2
2025/281Akçahalil102/74Anıl Şirin183,86 m2
2025/282Akçahalil102/77Rasim Şirin4.028,60 m2
2025/283Akçahalil153/1Serhat Yorulmaz9.189,25 m2
2025/284Akçahalil108/10Serhat Sezer11.365,98 m2
2025/285Akçahalil108/21Serdar Mahramlı480,74 m2
2025/286Akçahalil106/34Yüksel Yorulmaz12.033,12 m2
2025/287Akçahalil102/58Veysel Mercan12.449,66 m2
2025/288Akçahalil106/26Erhan Erbil8.129,80 m2
2025/289Akçahalil106/23Naim Aysel162,25 m2
2025/290Akçahalil102/72Hüseyin Sezer9.835,16 m2
2025/291Akçahalil108/34Şerife Sevinç8.297,85 m2
2025/292Akçahalil108/35Hülya Mercan341,60 m2
2025/293Akçahalil108/29Salih Durgut15.475,54 m2
2025/296Akçahalil106/31Ürfet Aydoğdu1.913,87 m2
2025/297Akçahalil147/1Serhat Sezer2.041,92 m2
2025/298Akçahalil102/73Hüseyin Sezer2.297,09 m2
2025/299Akçahalil102/57Veysel Mercan1.966,70 m2
2025/300Akçahalil108/36Veysel Mercan14.827,32 m2
2025/301Akçahalil106/24Mehmet Karaoğlu3.331,71 m2

#ilangovtr Basın no ILN02240714