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T.C. TEKİRDAĞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

08/10/2024

Sayı : 2024/514 Esas

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile TEKİRDAĞ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi Zafer Mahallesi347 ada3parselsayılı taşınmazda maliki olarak görünen Abidin kızı Hasene, Abidin kızı Bahriye, Abidin kızı Mihriye, Abidin kızı Hüsniye'nin gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olmakla;

Gaip hakkında bilgisi olan kişiler var ise iş bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 6 ay süre içerisinde Mahkememize müracaat etmeleri, bu süre içerisinde her hangi bir başvuru olmadığı ve gaipten haber alınamadığı takdirde Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi Zafer Mahallesi347 ada3parselsayılı taşınmazda maliki olarak görünen Abidin kızı Hasene, Abidin kızı Bahriye, Abidin kızı Mihriye, Abidin kızı Hüsniye isimli şahısın Türk Medeni Kanunu'nun 32. maddesi gereğince gaipliğine karar verileceği hususu ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02103092