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TEİAŞ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2025 00:00

TEİAŞ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN
( KAMULAŞTIRMA İLANI )

Elazığ TEİAŞ 13. Bölge Müdürlüğü tarafından aşağıdaki listede sıralı, kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazlardan 154 kV R3-Malatya 1 RES TM – Demirdağ TM  Arapgir Mustafa Canpolat TM Girdi – Çıktı Enerji İletim Hattı geçişi nedeniyle tel altına isabet eden kısımlarda irtifak haklarının, direklerin isabet ettiği kısımlarda ise mülkiyet haklarının tapuda idare adına tescili ile  tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacı ile 4650 sayılı Kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 8. maddesi gereğince mahallinde pazarlıkla satın alma usulü denenmiş ancak sonuç alınamadığından ikinci kez pazarlık işlemi yapılması gerekli görülmüştür. Buna göre;

1. TEİAŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu’nun 06/12/2023 tarih ve 36-1 sayılı Kamu Yararı Kararı gereğince belirtilen taşınmazlardan bir kısmının mülkiyet bir kısmının da irtifak hakkı şeklinde kamulaştırılmasına karar verildiği,

2. Kamu Yararı Kararının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 20/12/2023 tarih, 229608 sayılı OLUR’u ile onaylandığı,

3. Anlaşma sağlanan taşınmazlara ait kamulaştırma bedelinin tamamın hak sahibi adına tapu tescil işlemi akabinde ödeneceği,

4. İdarece adınıza kayıtlı taşınmazın kamulaştırmasına bir itirazınız var ise ilan tarihinden itibaren  on (10) gün içinde idareye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,
 
5. Açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektik İletim A.Ş. ( TEİAŞ ) Genel Müdürlüğü’ne yöneltilmesi gerektiği ,

6. Pazarlık adresinin TEİAŞ 13. Bölge Müdürlüğü , Malatya Yolu 5. Km. ELAZIĞ  olduğu;

7. Tebligat yerine geçmek üzere yapılan iş bu ilandan itibaren onbeş ( 15 ) gün içinde hak sahibi veya kanuni vekili tarafından yukarıda belirtilen gün ve saatte hazır bulunulduğu takdirde kamulaştırma bedelinin hak sahibine ödenebileceği, aksi takdirde konunun 2942 (D.4650) sayılı yasanın 10. maddesine göre ilgili mahkeme tarafından karara bağlanacağı;

Hususundaki keyfiyet 2942 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca ilanen duyurulur.

Not: TAŞINMAZ BİLGİLERİ TABLODADIR
 

13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN
SIRA NOİLİİLÇESİKÖY/MAHADA/PARSELMALİĞİN ADI SOYADIBABA ADI
1MALATYAARAPGİREĞNİR101/362MUSTAFA TOSUNABDULLAH
İSMAİL ÜŞÜMÜŞALİ
SULTAN ERGİNALİ
ŞEYHO TOSUNABDULLAH
2MALATYAARAPGİREĞNİR101/385-101/383AHMET ÇAKMAKSÜLEYMAN
NAZLI KARIŞLIYUSUF
ZÜBEYDE ÜŞÜMÜŞTEMÜRHAN
ZÜNAL ÜŞÜMÜŞTEMÜRHAN
3MALATYAARAPGİREĞNİR101/368EYYUP TOSUNAHMET
DİLŞAD PÜTÜNİSMAİL
KELİME TEPEİSMAİL
ALİ ÜŞÜMÜŞALİ
MELEK ÇÖPÇÜİSMAİL
4MALATYAARAPGİREĞNİR101/382MÜSLÜM DEMİRKADİR
ALTUN DEMİRKADİR
5MALATYAARAPGİREĞNİR101/379SATIGÜL DEMİRHALİL
IŞIK UFUKHALİL
AZİZ PAKMUSTAFA
SENEM PAKMUSTAFA
HÜSNE ENGİNTEPEHÜSEYİN
6MALATYAARAPGİRSAĞILUŞAĞI102/42RECEP ERSOYTEMUR
7MALATYAARAPGİRSAĞILUŞAĞI102/40FURKAN ADANIRMUSTAFA
ESRA ÖZENMUSTAFA
RIZA ADANIRHACI
HULİSİ ADANIRHACI
EROL ADANIRHACI
ASLI ADANIRMUSTAFA
TÜRKAN ADANIRBEKİR
8MALATYAARAPGİRSAĞILUŞAĞI102/37AYŞE YALÇINALİ
DENİZ YALÇINSADIK
ESRA KURŞUNTİMUR
9MALATYAARAPGİRSAĞILUŞAĞI102/24HATİCE ÇATALKAYAMEHMET
BEKİR YALÇINHÜSEYİN
BEKİR YALÇINMEHMET
10MALATYAARAPGİRSAĞILUŞAĞI102/25-102/22MUSTAFA RASİM SARIÇİÇEKABDUL
11MALATYAARAPGİRSAĞILUŞAĞI102/23FEVZİ YALÇINMEHMET
SERDAR YALÇINMEHMET
ZAHİDE YALÇINMEHMET
BİRGÜL YALÇINMEHMET
ASİYE AKSUMEHMET
GÖKHAN YALÇINMEHMET
SERPİL YALÇINMEHMET
12MALATYAARAPGİRSAĞILUŞAĞI102/20RAŞİT AĞCA 
RABİA AĞCAMEHMET
GÜLİSTAN KARACAMEHMET
ABDULLAH AĞCAMEHMET
13MALATYAARAPGİRTAŞDİBEK103/2SİNAN ARKANALİ
HÜSEYİN YÜCELSATO
SEVİNÇ ARKANMEHMET
İBRAHİM YÜCELBAYRAM
14MALATYAARAPGİRTAŞDİBEK102/14HAYDAR TUZLUCAEYYÜP
SIRMA SEFEREYYÜP
EDİP TUZLUCAEYYÜP
FATMA GÜROCAKEYYÜP
15MALATYAARAPGİRTAŞDİBEK102/11-102/13SONGÜL KARATAŞSADIK
REMZİYE TUZLUCASADIK
BEYAZ TUZLUCAYUSUF
SEVİL TUZLUCASADIK
SİBEL TUZLUCASADIK
ZEYNEP TUZLUCABİLAL
AYDIN GÜLBİLAL

#ilangovtr Basın no ILN02208019
 