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TEİAŞ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN
( KAMULAŞTIRMA İLANI )
Elazığ TEİAŞ 13. Bölge Müdürlüğü tarafından aşağıdaki listede sıralı, kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazlardan 154 kV R3-Malatya 1 RES TM – Demirdağ TM Arapgir Mustafa Canpolat TM Girdi – Çıktı Enerji İletim Hattı geçişi nedeniyle tel altına isabet eden kısımlarda irtifak haklarının, direklerin isabet ettiği kısımlarda ise mülkiyet haklarının tapuda idare adına tescili ile tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacı ile 4650 sayılı Kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 8. maddesi gereğince mahallinde pazarlıkla satın alma usulü denenmiş ancak sonuç alınamadığından ikinci kez pazarlık işlemi yapılması gerekli görülmüştür. Buna göre;
1. TEİAŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu’nun 06/12/2023 tarih ve 36-1 sayılı Kamu Yararı Kararı gereğince belirtilen taşınmazlardan bir kısmının mülkiyet bir kısmının da irtifak hakkı şeklinde kamulaştırılmasına karar verildiği,
2. Kamu Yararı Kararının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 20/12/2023 tarih, 229608 sayılı OLUR’u ile onaylandığı,
3. Anlaşma sağlanan taşınmazlara ait kamulaştırma bedelinin tamamın hak sahibi adına tapu tescil işlemi akabinde ödeneceği,
4. İdarece adınıza kayıtlı taşınmazın kamulaştırmasına bir itirazınız var ise ilan tarihinden itibaren on (10) gün içinde idareye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,
5. Açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektik İletim A.Ş. ( TEİAŞ ) Genel Müdürlüğü’ne yöneltilmesi gerektiği ,
6. Pazarlık adresinin TEİAŞ 13. Bölge Müdürlüğü , Malatya Yolu 5. Km. ELAZIĞ olduğu;
7. Tebligat yerine geçmek üzere yapılan iş bu ilandan itibaren onbeş ( 15 ) gün içinde hak sahibi veya kanuni vekili tarafından yukarıda belirtilen gün ve saatte hazır bulunulduğu takdirde kamulaştırma bedelinin hak sahibine ödenebileceği, aksi takdirde konunun 2942 (D.4650) sayılı yasanın 10. maddesine göre ilgili mahkeme tarafından karara bağlanacağı;
Hususundaki keyfiyet 2942 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca ilanen duyurulur.
Not: TAŞINMAZ BİLGİLERİ TABLODADIR
|13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN
|SIRA NO
|İLİ
|İLÇESİ
|KÖY/MAH
|ADA/PARSEL
|MALİĞİN ADI SOYADI
|BABA ADI
|1
|MALATYA
|ARAPGİR
|EĞNİR
|101/362
|MUSTAFA TOSUN
|ABDULLAH
|İSMAİL ÜŞÜMÜŞ
|ALİ
|SULTAN ERGİN
|ALİ
|ŞEYHO TOSUN
|ABDULLAH
|2
|MALATYA
|ARAPGİR
|EĞNİR
|101/385-101/383
|AHMET ÇAKMAK
|SÜLEYMAN
|NAZLI KARIŞLI
|YUSUF
|ZÜBEYDE ÜŞÜMÜŞ
|TEMÜRHAN
|ZÜNAL ÜŞÜMÜŞ
|TEMÜRHAN
|3
|MALATYA
|ARAPGİR
|EĞNİR
|101/368
|EYYUP TOSUN
|AHMET
|DİLŞAD PÜTÜN
|İSMAİL
|KELİME TEPE
|İSMAİL
|ALİ ÜŞÜMÜŞ
|ALİ
|MELEK ÇÖPÇÜ
|İSMAİL
|4
|MALATYA
|ARAPGİR
|EĞNİR
|101/382
|MÜSLÜM DEMİR
|KADİR
|ALTUN DEMİR
|KADİR
|5
|MALATYA
|ARAPGİR
|EĞNİR
|101/379
|SATIGÜL DEMİR
|HALİL
|IŞIK UFUK
|HALİL
|AZİZ PAK
|MUSTAFA
|SENEM PAK
|MUSTAFA
|HÜSNE ENGİNTEPE
|HÜSEYİN
|6
|MALATYA
|ARAPGİR
|SAĞILUŞAĞI
|102/42
|RECEP ERSOY
|TEMUR
|7
|MALATYA
|ARAPGİR
|SAĞILUŞAĞI
|102/40
|FURKAN ADANIR
|MUSTAFA
|ESRA ÖZEN
|MUSTAFA
|RIZA ADANIR
|HACI
|HULİSİ ADANIR
|HACI
|EROL ADANIR
|HACI
|ASLI ADANIR
|MUSTAFA
|TÜRKAN ADANIR
|BEKİR
|8
|MALATYA
|ARAPGİR
|SAĞILUŞAĞI
|102/37
|AYŞE YALÇIN
|ALİ
|DENİZ YALÇIN
|SADIK
|ESRA KURŞUN
|TİMUR
|9
|MALATYA
|ARAPGİR
|SAĞILUŞAĞI
|102/24
|HATİCE ÇATALKAYA
|MEHMET
|BEKİR YALÇIN
|HÜSEYİN
|BEKİR YALÇIN
|MEHMET
|10
|MALATYA
|ARAPGİR
|SAĞILUŞAĞI
|102/25-102/22
|MUSTAFA RASİM SARIÇİÇEK
|ABDUL
|11
|MALATYA
|ARAPGİR
|SAĞILUŞAĞI
|102/23
|FEVZİ YALÇIN
|MEHMET
|SERDAR YALÇIN
|MEHMET
|ZAHİDE YALÇIN
|MEHMET
|BİRGÜL YALÇIN
|MEHMET
|ASİYE AKSU
|MEHMET
|GÖKHAN YALÇIN
|MEHMET
|SERPİL YALÇIN
|MEHMET
|12
|MALATYA
|ARAPGİR
|SAĞILUŞAĞI
|102/20
|RAŞİT AĞCA
|RABİA AĞCA
|MEHMET
|GÜLİSTAN KARACA
|MEHMET
|ABDULLAH AĞCA
|MEHMET
|13
|MALATYA
|ARAPGİR
|TAŞDİBEK
|103/2
|SİNAN ARKAN
|ALİ
|HÜSEYİN YÜCEL
|SATO
|SEVİNÇ ARKAN
|MEHMET
|İBRAHİM YÜCEL
|BAYRAM
|14
|MALATYA
|ARAPGİR
|TAŞDİBEK
|102/14
|HAYDAR TUZLUCA
|EYYÜP
|SIRMA SEFER
|EYYÜP
|EDİP TUZLUCA
|EYYÜP
|FATMA GÜROCAK
|EYYÜP
|15
|MALATYA
|ARAPGİR
|TAŞDİBEK
|102/11-102/13
|SONGÜL KARATAŞ
|SADIK
|REMZİYE TUZLUCA
|SADIK
|BEYAZ TUZLUCA
|YUSUF
|SEVİL TUZLUCA
|SADIK
|SİBEL TUZLUCA
|SADIK
|ZEYNEP TUZLUCA
|BİLAL
|AYDIN GÜL
|BİLAL
#ilangovtr Basın no ILN02208019