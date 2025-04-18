TEİAŞ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN

( KAMULAŞTIRMA İLANI )

Elazığ TEİAŞ 13. Bölge Müdürlüğü tarafından aşağıdaki listede sıralı, kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazlardan 154 kV R3-Malatya 1 RES TM – Demirdağ TM Arapgir Mustafa Canpolat TM Girdi – Çıktı Enerji İletim Hattı geçişi nedeniyle tel altına isabet eden kısımlarda irtifak haklarının, direklerin isabet ettiği kısımlarda ise mülkiyet haklarının tapuda idare adına tescili ile tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacı ile 4650 sayılı Kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 8. maddesi gereğince mahallinde pazarlıkla satın alma usulü denenmiş ancak sonuç alınamadığından ikinci kez pazarlık işlemi yapılması gerekli görülmüştür. Buna göre;



1. TEİAŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu’nun 06/12/2023 tarih ve 36-1 sayılı Kamu Yararı Kararı gereğince belirtilen taşınmazlardan bir kısmının mülkiyet bir kısmının da irtifak hakkı şeklinde kamulaştırılmasına karar verildiği,



2. Kamu Yararı Kararının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 20/12/2023 tarih, 229608 sayılı OLUR’u ile onaylandığı,



3. Anlaşma sağlanan taşınmazlara ait kamulaştırma bedelinin tamamın hak sahibi adına tapu tescil işlemi akabinde ödeneceği,



4. İdarece adınıza kayıtlı taşınmazın kamulaştırmasına bir itirazınız var ise ilan tarihinden itibaren on (10) gün içinde idareye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,



5. Açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektik İletim A.Ş. ( TEİAŞ ) Genel Müdürlüğü’ne yöneltilmesi gerektiği ,



6. Pazarlık adresinin TEİAŞ 13. Bölge Müdürlüğü , Malatya Yolu 5. Km. ELAZIĞ olduğu;



7. Tebligat yerine geçmek üzere yapılan iş bu ilandan itibaren onbeş ( 15 ) gün içinde hak sahibi veya kanuni vekili tarafından yukarıda belirtilen gün ve saatte hazır bulunulduğu takdirde kamulaştırma bedelinin hak sahibine ödenebileceği, aksi takdirde konunun 2942 (D.4650) sayılı yasanın 10. maddesine göre ilgili mahkeme tarafından karara bağlanacağı;



Hususundaki keyfiyet 2942 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca ilanen duyurulur.



Not: TAŞINMAZ BİLGİLERİ TABLODADIR



13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN SIRA NO İLİ İLÇESİ KÖY/MAH ADA/PARSEL MALİĞİN ADI SOYADI BABA ADI 1 MALATYA ARAPGİR EĞNİR 101/362 MUSTAFA TOSUN ABDULLAH İSMAİL ÜŞÜMÜŞ ALİ SULTAN ERGİN ALİ ŞEYHO TOSUN ABDULLAH 2 MALATYA ARAPGİR EĞNİR 101/385-101/383 AHMET ÇAKMAK SÜLEYMAN NAZLI KARIŞLI YUSUF ZÜBEYDE ÜŞÜMÜŞ TEMÜRHAN ZÜNAL ÜŞÜMÜŞ TEMÜRHAN 3 MALATYA ARAPGİR EĞNİR 101/368 EYYUP TOSUN AHMET DİLŞAD PÜTÜN İSMAİL KELİME TEPE İSMAİL ALİ ÜŞÜMÜŞ ALİ MELEK ÇÖPÇÜ İSMAİL 4 MALATYA ARAPGİR EĞNİR 101/382 MÜSLÜM DEMİR KADİR ALTUN DEMİR KADİR 5 MALATYA ARAPGİR EĞNİR 101/379 SATIGÜL DEMİR HALİL IŞIK UFUK HALİL AZİZ PAK MUSTAFA SENEM PAK MUSTAFA HÜSNE ENGİNTEPE HÜSEYİN 6 MALATYA ARAPGİR SAĞILUŞAĞI 102/42 RECEP ERSOY TEMUR 7 MALATYA ARAPGİR SAĞILUŞAĞI 102/40 FURKAN ADANIR MUSTAFA ESRA ÖZEN MUSTAFA RIZA ADANIR HACI HULİSİ ADANIR HACI EROL ADANIR HACI ASLI ADANIR MUSTAFA TÜRKAN ADANIR BEKİR 8 MALATYA ARAPGİR SAĞILUŞAĞI 102/37 AYŞE YALÇIN ALİ DENİZ YALÇIN SADIK ESRA KURŞUN TİMUR 9 MALATYA ARAPGİR SAĞILUŞAĞI 102/24 HATİCE ÇATALKAYA MEHMET BEKİR YALÇIN HÜSEYİN BEKİR YALÇIN MEHMET 10 MALATYA ARAPGİR SAĞILUŞAĞI 102/25-102/22 MUSTAFA RASİM SARIÇİÇEK ABDUL 11 MALATYA ARAPGİR SAĞILUŞAĞI 102/23 FEVZİ YALÇIN MEHMET SERDAR YALÇIN MEHMET ZAHİDE YALÇIN MEHMET BİRGÜL YALÇIN MEHMET ASİYE AKSU MEHMET GÖKHAN YALÇIN MEHMET SERPİL YALÇIN MEHMET 12 MALATYA ARAPGİR SAĞILUŞAĞI 102/20 RAŞİT AĞCA RABİA AĞCA MEHMET GÜLİSTAN KARACA MEHMET ABDULLAH AĞCA MEHMET 13 MALATYA ARAPGİR TAŞDİBEK 103/2 SİNAN ARKAN ALİ HÜSEYİN YÜCEL SATO SEVİNÇ ARKAN MEHMET İBRAHİM YÜCEL BAYRAM 14 MALATYA ARAPGİR TAŞDİBEK 102/14 HAYDAR TUZLUCA EYYÜP SIRMA SEFER EYYÜP EDİP TUZLUCA EYYÜP FATMA GÜROCAK EYYÜP 15 MALATYA ARAPGİR TAŞDİBEK 102/11-102/13 SONGÜL KARATAŞ SADIK REMZİYE TUZLUCA SADIK BEYAZ TUZLUCA YUSUF SEVİL TUZLUCA SADIK SİBEL TUZLUCA SADIK ZEYNEP TUZLUCA BİLAL AYDIN GÜL BİLAL

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