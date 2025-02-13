TEDAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (SİVAS)

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (8.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI



Sivas İli sınırları içerisindeki elektrik dağıtım tesislerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılması ve kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19’uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 15.06.2023 tarih, 21-1312 no'lu karar ile başlanılmıştır.

Söz konusu karar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi yeri ile irtifak hakkının bedelini peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.

Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin, son ilan tarihinden itibaren yedi gün içerisinde TEDAŞ 8. Bölge Müdürlüğü 0 346 215 00 60-33316 telefon numarasından bilgi alınması ve Kümbet Mahallesi 8.Sokak No:22 Merkez/SİVAS adresinde bulunan TEDAŞ 8. Bölge Müdürlüğü’ne uzlaşma görüşmelerinde bulunulması müracaatı rica olunur.

Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespit ve Tescil Davası açılacaktır.

Anlaşmaya varılması halinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.

İLANEN TEBLİĞ OLUNUR

Kamulaştırılacak Ve Kamulaştırma Yolu İle Üzerinde İrtifak Hakkı Kurulacak Taşınmaz ve Malik Listesi

SIRA NO DOSYA

NO İL İLÇE KÖY ADA

PARSEL TC NO AD

SOYAD BABA

ADI AYLİ-119 12 Sivas Merkez Ayli 101/243 HÜSEYİN KAYA DURAN AYLİ-153 16 Sivas Merkez Ayli 101/272 HÜSEYİN KAYA DURAN AYLİ-205 21 Sivas Merkez Ayli 102/143 HÜSEYİN KAYA DURAN

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