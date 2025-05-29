TEDAŞ 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (KAHRAMANMARAŞ)

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TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
Adıyaman il sınırları içerisindeki enerji nakil hatlarının ve trafo binası yerlerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19’uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 12.07.2021 tarih 22-2610 sayılı ve 17.12.2024 tarih 42-2035 sayılı kararlar ile başlanılmıştır.
Söz konusu kararlar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi yeri ile irtifak hakkının bedelini peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.
Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 0344 223 07 08 no.lu telefon numarasından bilgi alması ve Yamaçtepe mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı Güvenen 4 Apt. No:51/A Onikişubat/KAHRAMANMARAŞ adresinde bulunan TEDAŞ 3. Bölge Müdürlüğüne(Kahramanmaraş) uzlaşma görüşmelerinde bulunulması müracaatı rica olunur.
Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespit ve Tescil Davası açılacaktır.
Anlaşmaya varılması halinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.
İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.
Kamulaştırılacak Ve/Veya Kamulaştırma Yolu İle Üzerinde İrtifak Hakkı Kurulacak Taşınmaz ve Malik Listesi
|İlçesi
|Köy/Mahalle
|Ada No
|Parsel No
|Adı Soyadı
|Baba Adı
|Merkez
|Gözebaşı
|0
|384
|HÜSEYİN BAĞCI
|HASAN
|Merkez
|Aydınoluk
|0
|268
|GÜLEY
|ŞEYHO
|Merkez
|Aydınoluk
|0
|268
|YUSUF
|HÜSEYİN
|Merkez
|Aydınoluk
|0
|268
|HACI MEHMET OCAK
|MEHMET
|Merkez
|Aydınoluk
|0
|268
|ZEKİYE KOÇ
|ŞEYH ABDURRAHMAN
|Merkez
|Aydınoluk
|0
|268
|NAFİE TAŞAR
|YUSUF
|Merkez
|Aydınoluk
|0
|266
|YUSUF
|HÜSEYİN
|Merkez
|Aydınoluk
|0
|266
|HACI MEHMET OCAK
|MEHMET
|Merkez
|Aydınoluk
|0
|266
|ZEKİYE KOÇ
|ŞEYH ABDURRAHMAN
|Merkez
|Aydınoluk
|0
|266
|NAFİE TAŞAR
|YUSUF
|Merkez
|Aydınoluk
|0
|266
|GÜLEY
|ŞEYHO
|Merkez
|Aydınoluk
|0
|619
|YUSUF
|HÜSEYİN
|Merkez
|Aydınoluk
|0
|619
|ŞÜKRÜ TAŞAR
|OSMAN
|Merkez
|Aydınoluk
|0
|619
|HAMO YENİCE
|YUSUF
|Merkez
|Aydınoluk
|0
|619
|HACI MEHMET OCAK
|MEHMET
|Merkez
|Aydınoluk
|0
|619
|ABUZER ATLI
|ŞEYHO
|Merkez
|Aydınoluk
|0
|619
|ZEKİYE ÇETİN
|ŞEYHO
|Merkez
|Aydınoluk
|0
|619
|NAFİE TAŞAR
|YUSUF
|Merkez
|Aydınoluk
|0
|619
|GÜLEY ÇETİN
|ŞEYHO
|Merkez
|Aydınoluk
|0
|619
|NAZİME ATLI
|MEHMET
|Merkez
|Aydınoluk
|0
|325
|AZİZ SÖNMEZ
|HAYDAR
|Merkez
|İnceler
|0
|32
|AZİZ SÖNMEZ
|HAYDAR
|Merkez
|İnceler
|0
|34
|REMZİYE DENİZ
|OSMAN
|Merkez
|İnceler
|0
|34
|AZİZ SÖNMEZ
|HAYDAR
|Merkez
|İnceler
|0
|487
|ZEKİYE YELDA TÜRK
|HÜSEYİN
|Merkez
|Hasancık
|0
|219
|ELİF İÇLİ
|ŞİHO
|Merkez
|Hasancık
|0
|220
|GAFURE İÇLİ
|ŞEYHO
|Merkez
|Hasancık
|0
|220
|ELİF İÇLİ
|ŞİHO
|Merkez
|Hasancık
|0
|220
|NAZİME İÇLİ
|İBRAHİM
|Merkez
|Hasancık
|0
|221
|ELİF İÇLİ
|ŞİHO
|Merkez
|Hasancık
|0
|221
|NAZİME İÇLİ
|İBRAHİM
|Merkez
|Uludam
|101
|1
|MEMET TUZCU
|HACI YUSUF
|Merkez
|Uludam
|111
|2
|ZEYNEP KARADENİZ
|MEHMET
|Merkez
|Uludam
|111
|2
|MURAT YÖRÜK
|MEHMET
|Merkez
|Uludam
|111
|2
|RİFAT YÖRÜK
|MEHMET
|Merkez
|Uludam
|111
|2
|ZEYNEP YÖRÜK
|HÜSEYİN
|Merkez
|Uludam
|110
|3
|BESE YÜREK
|HAMO
|Merkez
|Uludam
|111
|1
|BESE YÜREK
|HAMO
|Merkez
|Uludam
|0
|591
|BESE YÜREK
|HAMO
|Merkez
|Uludam
|0
|590
|BESE YÜREK
|HAMO
|Merkez
|Uludam
|0
|589
|BESE YÜREK
|HAMO
|Merkez
|Uludam
|171
|13
|EMİŞ
|İBO
|Kahta
|Zeytin
|131
|2
|ZAHİDE ÇELİK
|SABRİ
|Kahta
|Ortanca
|1451
|2
|HACİ DOĞAN
|AHMET
|Kahta
|Ortanca
|1450
|4
|HACİ DOĞAN
|AHMET
|Kahta
|Ortanca
|1423
|4
|TURAN BOZAN
|KALENDER
|Kahta
|Ortanca
|1422
|6
|TURAN BOZAN
|KALENDER
|Gerger
|Gümüşkaşık
|134
|27
|ADİL ÇETİN
|DEDO
|Gerger
|Gümüşkaşık
|134
|27
|ASIM ÇETİN
|DEDO
|Gerger
|Gümüşkaşık
|134
|4
|NANE TAN
|ALO
|Gerger
|Gümüşkaşık
|134
|3
|NANE TAN
|ALO
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