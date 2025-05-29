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TEDAŞ 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (KAHRAMANMARAŞ)

TEDAŞ 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (KAHRAMANMARAŞ)
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2025 00:00

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Adıyaman il sınırları içerisindeki enerji nakil hatlarının ve trafo binası yerlerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19’uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 12.07.2021 tarih 22-2610 sayılı ve 17.12.2024 tarih 42-2035 sayılı kararlar ile başlanılmıştır.
Söz konusu kararlar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi yeri ile irtifak hakkının bedelini peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.
Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 0344 223 07 08 no.lu telefon numarasından bilgi alması ve Yamaçtepe mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı Güvenen 4 Apt. No:51/A Onikişubat/KAHRAMANMARAŞ adresinde bulunan TEDAŞ 3. Bölge Müdürlüğüne(Kahramanmaraş) uzlaşma görüşmelerinde bulunulması müracaatı rica olunur.
Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespit ve Tescil Davası açılacaktır.
Anlaşmaya varılması halinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.

İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Kamulaştırılacak Ve/Veya Kamulaştırma Yolu İle Üzerinde İrtifak Hakkı Kurulacak Taşınmaz ve Malik Listesi
 

İlçesiKöy/MahalleAda NoParsel NoAdı SoyadıBaba Adı
MerkezGözebaşı0384HÜSEYİN BAĞCIHASAN
MerkezAydınoluk0268GÜLEYŞEYHO
MerkezAydınoluk0268YUSUFHÜSEYİN
MerkezAydınoluk0268HACI MEHMET OCAKMEHMET
MerkezAydınoluk0268ZEKİYE KOÇŞEYH ABDURRAHMAN
MerkezAydınoluk0268NAFİE TAŞARYUSUF
MerkezAydınoluk0266YUSUFHÜSEYİN
MerkezAydınoluk0266HACI MEHMET OCAKMEHMET
MerkezAydınoluk0266ZEKİYE KOÇŞEYH ABDURRAHMAN
MerkezAydınoluk0266NAFİE TAŞARYUSUF
MerkezAydınoluk0266GÜLEYŞEYHO
MerkezAydınoluk0619YUSUFHÜSEYİN
MerkezAydınoluk0619ŞÜKRÜ TAŞAROSMAN
MerkezAydınoluk0619HAMO YENİCEYUSUF
MerkezAydınoluk0619HACI MEHMET OCAKMEHMET
MerkezAydınoluk0619ABUZER ATLIŞEYHO
MerkezAydınoluk0619ZEKİYE ÇETİNŞEYHO
MerkezAydınoluk0619NAFİE TAŞARYUSUF
MerkezAydınoluk0619GÜLEY ÇETİNŞEYHO
MerkezAydınoluk0619NAZİME ATLIMEHMET
MerkezAydınoluk0325AZİZ SÖNMEZHAYDAR
Merkezİnceler032AZİZ SÖNMEZHAYDAR
Merkezİnceler034REMZİYE DENİZOSMAN
Merkezİnceler034AZİZ SÖNMEZHAYDAR
Merkezİnceler0487ZEKİYE YELDA TÜRKHÜSEYİN
MerkezHasancık0219ELİF İÇLİŞİHO
MerkezHasancık0220GAFURE İÇLİŞEYHO
MerkezHasancık0220ELİF İÇLİŞİHO
MerkezHasancık0220NAZİME İÇLİİBRAHİM
MerkezHasancık0221ELİF İÇLİŞİHO
MerkezHasancık0221NAZİME İÇLİİBRAHİM
MerkezUludam1011MEMET TUZCUHACI YUSUF
MerkezUludam1112ZEYNEP KARADENİZMEHMET
MerkezUludam1112MURAT YÖRÜKMEHMET
MerkezUludam1112RİFAT YÖRÜKMEHMET
MerkezUludam1112ZEYNEP YÖRÜKHÜSEYİN
MerkezUludam1103BESE YÜREKHAMO
MerkezUludam1111BESE YÜREKHAMO
MerkezUludam0591BESE YÜREKHAMO
MerkezUludam0590BESE YÜREKHAMO
MerkezUludam0589BESE YÜREKHAMO
MerkezUludam17113EMİŞİBO
KahtaZeytin1312ZAHİDE ÇELİKSABRİ
KahtaOrtanca14512HACİ DOĞANAHMET
KahtaOrtanca14504HACİ DOĞANAHMET
KahtaOrtanca14234TURAN BOZANKALENDER
KahtaOrtanca14226TURAN BOZANKALENDER
GergerGümüşkaşık13427ADİL ÇETİNDEDO
GergerGümüşkaşık13427ASIM ÇETİNDEDO
GergerGümüşkaşık1344NANE TANALO
GergerGümüşkaşık1343NANE TANALO

#ilangovtr Basın no ILN02232689
 