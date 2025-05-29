TEDAŞ 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (KAHRAMANMARAŞ)

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Adıyaman il sınırları içerisindeki enerji nakil hatlarının ve trafo binası yerlerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19’uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 12.07.2021 tarih 22-2610 sayılı ve 17.12.2024 tarih 42-2035 sayılı kararlar ile başlanılmıştır.

Söz konusu kararlar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi yeri ile irtifak hakkının bedelini peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.

Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 0344 223 07 08 no.lu telefon numarasından bilgi alması ve Yamaçtepe mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı Güvenen 4 Apt. No:51/A Onikişubat/KAHRAMANMARAŞ adresinde bulunan TEDAŞ 3. Bölge Müdürlüğüne(Kahramanmaraş) uzlaşma görüşmelerinde bulunulması müracaatı rica olunur.

Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespit ve Tescil Davası açılacaktır.

Anlaşmaya varılması halinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.



İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.



Kamulaştırılacak Ve/Veya Kamulaştırma Yolu İle Üzerinde İrtifak Hakkı Kurulacak Taşınmaz ve Malik Listesi



İlçesi Köy/Mahalle Ada No Parsel No Adı Soyadı Baba Adı Merkez Gözebaşı 0 384 HÜSEYİN BAĞCI HASAN Merkez Aydınoluk 0 268 GÜLEY ŞEYHO Merkez Aydınoluk 0 268 YUSUF HÜSEYİN Merkez Aydınoluk 0 268 HACI MEHMET OCAK MEHMET Merkez Aydınoluk 0 268 ZEKİYE KOÇ ŞEYH ABDURRAHMAN Merkez Aydınoluk 0 268 NAFİE TAŞAR YUSUF Merkez Aydınoluk 0 266 YUSUF HÜSEYİN Merkez Aydınoluk 0 266 HACI MEHMET OCAK MEHMET Merkez Aydınoluk 0 266 ZEKİYE KOÇ ŞEYH ABDURRAHMAN Merkez Aydınoluk 0 266 NAFİE TAŞAR YUSUF Merkez Aydınoluk 0 266 GÜLEY ŞEYHO Merkez Aydınoluk 0 619 YUSUF HÜSEYİN Merkez Aydınoluk 0 619 ŞÜKRÜ TAŞAR OSMAN Merkez Aydınoluk 0 619 HAMO YENİCE YUSUF Merkez Aydınoluk 0 619 HACI MEHMET OCAK MEHMET Merkez Aydınoluk 0 619 ABUZER ATLI ŞEYHO Merkez Aydınoluk 0 619 ZEKİYE ÇETİN ŞEYHO Merkez Aydınoluk 0 619 NAFİE TAŞAR YUSUF Merkez Aydınoluk 0 619 GÜLEY ÇETİN ŞEYHO Merkez Aydınoluk 0 619 NAZİME ATLI MEHMET Merkez Aydınoluk 0 325 AZİZ SÖNMEZ HAYDAR Merkez İnceler 0 32 AZİZ SÖNMEZ HAYDAR Merkez İnceler 0 34 REMZİYE DENİZ OSMAN Merkez İnceler 0 34 AZİZ SÖNMEZ HAYDAR Merkez İnceler 0 487 ZEKİYE YELDA TÜRK HÜSEYİN Merkez Hasancık 0 219 ELİF İÇLİ ŞİHO Merkez Hasancık 0 220 GAFURE İÇLİ ŞEYHO Merkez Hasancık 0 220 ELİF İÇLİ ŞİHO Merkez Hasancık 0 220 NAZİME İÇLİ İBRAHİM Merkez Hasancık 0 221 ELİF İÇLİ ŞİHO Merkez Hasancık 0 221 NAZİME İÇLİ İBRAHİM Merkez Uludam 101 1 MEMET TUZCU HACI YUSUF Merkez Uludam 111 2 ZEYNEP KARADENİZ MEHMET Merkez Uludam 111 2 MURAT YÖRÜK MEHMET Merkez Uludam 111 2 RİFAT YÖRÜK MEHMET Merkez Uludam 111 2 ZEYNEP YÖRÜK HÜSEYİN Merkez Uludam 110 3 BESE YÜREK HAMO Merkez Uludam 111 1 BESE YÜREK HAMO Merkez Uludam 0 591 BESE YÜREK HAMO Merkez Uludam 0 590 BESE YÜREK HAMO Merkez Uludam 0 589 BESE YÜREK HAMO Merkez Uludam 171 13 EMİŞ İBO Kahta Zeytin 131 2 ZAHİDE ÇELİK SABRİ Kahta Ortanca 1451 2 HACİ DOĞAN AHMET Kahta Ortanca 1450 4 HACİ DOĞAN AHMET Kahta Ortanca 1423 4 TURAN BOZAN KALENDER Kahta Ortanca 1422 6 TURAN BOZAN KALENDER Gerger Gümüşkaşık 134 27 ADİL ÇETİN DEDO Gerger Gümüşkaşık 134 27 ASIM ÇETİN DEDO Gerger Gümüşkaşık 134 4 NANE TAN ALO Gerger Gümüşkaşık 134 3 NANE TAN ALO

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