TEDAŞ 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (TEKİRDAĞ)

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TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
Edirne il sınırları içerisindeki elektrik dağıtım tesislerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılması ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19’uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 03.07.2024 tarih, O-240 sayılı kararlar ile başlanılmıştır.
Söz konusu kararlar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi yeri ile irtifak hakkının bedelini peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.
Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 0282 293 12 77 no.lu telefon numarasından bilgi alması ve Cumhuriyet Mahallesi Yeşilçay Sokak No:10 TEDAŞ 18. Bölge Müdürlüğü Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ adresinde bulunan TEDAŞ 18. Bölge Müdürlüğüne(Tekirdağ) uzlaşma görüşmelerinde bulunulması müracaatı rica olunur.
Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespit ve Tescil Davası açılacaktır.
Anlaşmaya varılması halinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.
İLANEN TEBLİĞ OLUNUR
Kamulaştırılacak Ve/Veya Kamulaştırma Yolu İle Üzerinde İrtifak Hakkı Kurulacak Taşınmaz ve Malik Listesi
|İlçesi
|Köy/Mahalle
|Ada No
|Parsel No
|Adı Soyadı
|Baba Adı
|UZUNKÖPRÜ
|KARAYAYLA
|145
|3
|SEFERİYE TUNALI
|SÜLEYMAN
|UZUNKÖPRÜ
|KARAYAYLA
|145
|3
|SEFERİYE TUNALI
|SÜLEYMAN
|UZUNKÖPRÜ
|KARAYAYLA
|145
|4
|HATİCE ŞENGÖL
|BEKİR
|UZUNKÖPRÜ
|KARAYAYLA
|144
|15
|LEYLA AVCU
|AHMET
|UZUNKÖPRÜ
|KARAYAYLA
|143
|7
|ÖZLEM YILMAZ
|KEMAL
|UZUNKÖPRÜ
|KARAYAYLA
|143
|7
|AYŞE TIRPAN
|HÜSEYİN
|UZUNKÖPRÜ
|KARAYAYLA
|143
|7
|FATMA KAYA
|HÜSEYİN
|UZUNKÖPRÜ
|KARAYAYLA
|143
|7
|AYFER DİREK
|HÜSEYİN
|UZUNKÖPRÜ
|KARAYAYLA
|143
|7
|ELİF ÇOLAKOĞLU
|HÜSEYİN
|UZUNKÖPRÜ
|KARAYAYLA
|143
|7
|EMEL GÖKÇE
|KEMAL
|UZUNKÖPRÜ
|KARAYAYLA
|128
|2
|HASAN AKGÜN
|VELİ
|UZUNKÖPRÜ
|KARAYAYLA
|128
|12
|GÜLSEREN ATICI
|SAMİ
|UZUNKÖPRÜ
|KARAYAYLA
|128
|12
|FATMA ATICI
|BEKİR
|UZUNKÖPRÜ
|KARAYAYLA
|128
|12
|GÜLSEREN ATICI
|SAMİ
|UZUNKÖPRÜ
|KARAYAYLA
|128
|12
|SAFFET KORKMAZ
|EMİN
|UZUNKÖPRÜ
|KARAYAYLA
|128
|12
|AHMET SEZER
|ALİ
|UZUNKÖPRÜ
|ÇİFTLİK KÖYÜ
|106
|18
|MUSTAFA GEDİKOĞLU
|ÖMER
|UZUNKÖPRÜ
|ÇİFTLİK KÖYÜ
|106
|16
|İBRAHİM KOPAÇLI
|MÜMİN
|UZUNKÖPRÜ
|ÇİFTLİK KÖYÜ
|118
|16
|REMZİYE ŞENCAN
|HÜSEYİN
|UZUNKÖPRÜ
|ÇİFTLİK KÖYÜ
|117
|2
|MUHSİNE AKSU
|SALİH
|UZUNKÖPRÜ
|ÇİFTLİK KÖYÜ
|117
|2
|YÜKSEL ENGİN
|SALİH
|UZUNKÖPRÜ
|ÇİFTLİK KÖYÜ
|117
|2
|GÜLNUR TOP
|SALİH
|UZUNKÖPRÜ
|ÇİFTLİK KÖYÜ
|117
|2
|MUHSİNE AKSU
|SALİH
|UZUNKÖPRÜ
|ÇİFTLİK KÖYÜ
|117
|2
|YÜKSEL ENGİN
|SALİH
|UZUNKÖPRÜ
|ÇİFTLİK KÖYÜ
|117
|2
|GÜLNUR TOP
|SALİH
|UZUNKÖPRÜ
|ÇİFTLİK KÖYÜ
|118
|22
|MUSTAFA GEDİKOĞLU
|ÖMER
|UZUNKÖPRÜ
|ÇİFTLİK KÖYÜ
|118
|22
|MUSTAFA GEDİKOĞLU
|ÖMER
|UZUNKÖPRÜ
|ÇİFTLİK KÖYÜ
|128
|20
|İSMAİL KOPAÇLI
|İBRAHİM
|UZUNKÖPRÜ
|ÇİFTLİK KÖYÜ
|128
|13
|KANİ PEKİNER
|HÜSEYİN
|UZUNKÖPRÜ
|ÇİFTLİK KÖYÜ
|128
|12
|GÜLTEN YAVAŞ
|AHMET
|UZUNKÖPRÜ
|ÇİFTLİK KÖYÜ
|133
|2
|SABAHATTİN ZEREN
|CEMİL
|UZUNKÖPRÜ
|ÇİFTLİK KÖYÜ
|136
|1
|BAYRAM ÇETİN
|BAYRAM
|UZUNKÖPRÜ
|ÇİFTLİK KÖYÜ
|136
|1
|EMİNE ARICI
|NAZMİ EŞİ
|UZUNKÖPRÜ
|ÇİFTLİK KÖYÜ
|136
|1
|EMİNE ARICI
|HASAN
|UZUNKÖPRÜ
|ÇİFTLİK KÖYÜ
|137
|15
|GALİP AVCI
|ALİ
|UZUNKÖPRÜ
|ÇİFTLİK KÖYÜ
|137
|15
|GALİP AVCI
|ALİ
|UZUNKÖPRÜ
|ÇİFTLİK KÖYÜ
|137
|15
|NACİYE AVCI
|-
|UZUNKÖPRÜ
|ÇİFTLİK KÖYÜ
|137
|15
|ALİ AVCI
|İSMAİL
|UZUNKÖPRÜ
|ÇİFTLİK KÖYÜ
|137
|15
|ALİ AVCI
|İSMAİL
|UZUNKÖPRÜ
|ÇİFTLİK KÖYÜ
|137
|15
|OSMAN AVCI
|ALİ
|UZUNKÖPRÜ
|ÇİFTLİK KÖYÜ
|137
|15
|NACİYE AVCI
|-
|UZUNKÖPRÜ
|MURADİYE
|1717
|22
|Saros Makina Sanayi Ve Ticaret Anon
|-
|UZUNKÖPRÜ
|MURADİYE
|1736
|17
|Aydoğan ŞAHİN
|Bayram
|UZUNKÖPRÜ
|MURADİYE
|1736
|19
|Seliman ÖZKAYALARLI
|Mustafa
|UZUNKÖPRÜ
|MURADİYE
|1736
|19
|Deniz BÖREKÇİ
|Mustafa
|UZUNKÖPRÜ
|MURADİYE
|1736
|19
|Seliman ÖZKAYALARLI
|Mustafa
|UZUNKÖPRÜ
|MURADİYE
|1736
|20
|Asiye
|Mustafa Eşi
|UZUNKÖPRÜ
|MURADİYE
|1736
|20
|Fevzi DOĞRU
|İsmail
|UZUNKÖPRÜ
|MURADİYE
|1736
|20
|Demir Yaşar AKTAŞ
|Tahsin
|UZUNKÖPRÜ
|MURADİYE
|1736
|20
|Firdevs
|Gülüzar
|UZUNKÖPRÜ
|MURADİYE
|1736
|20
|Mustafa
|Gülüzar
|UZUNKÖPRÜ
|MURADİYE
|1736
|20
|Gülüzar GÜRDAL
|Tahsin
|UZUNKÖPRÜ
|MURADİYE
|1736
|20
|Ahmet
|Gülüzar
|UZUNKÖPRÜ
|MURADİYE
|1736
|13
|İsmail GÜMÜŞ
|Hüseyin
|UZUNKÖPRÜ
|MURADİYE
|1749
|17
|Ramadan TEKKELİ
|Mehmet Ali
|UZUNKÖPRÜ
|MURADİYE
|1749
|16
|Emine
|Mehmet
|UZUNKÖPRÜ
|MURADİYE
|1749
|16
|Fatma Zehra
|Mehmet
|UZUNKÖPRÜ
|MURADİYE
|1749
|16
|Hatice
|Ahmet
|UZUNKÖPRÜ
|MURADİYE
|1749
|16
|Mustafa Arif
|Mehmet
|UZUNKÖPRÜ
|MURADİYE
|1749
|16
|Sadi
|Halit
|UZUNKÖPRÜ
|MURADİYE
|1749
|11
|Sabriye SOFYALI
|Ali Eşi
|UZUNKÖPRÜ
|MURADİYE
|1749
|12
|Sabriye SOFYALI
|Ali Eşi
|UZUNKÖPRÜ
|MURADİYE
|1746
|5
|Ziya Organik Tarım İşletmeleri Anon
|-
|UZUNKÖPRÜ
|MURADİYE
|1695
|5
|Sabriye SOFYALI
|Ali Eşi
|UZUNKÖPRÜ
|DEMİRTAŞ
|1675
|2
|Rahime ATASAYAR
|Necati
|UZUNKÖPRÜ
|DEMİRTAŞ
|1675
|2
|Zekiye ATASAYAR
|Şevki
|UZUNKÖPRÜ
|DEMİRTAŞ
|1675
|2
|Ali ATASAYAR
|Necati
|UZUNKÖPRÜ
|DEMİRTAŞ
|1673
|3
|Zehra GÜNEY
|Mehmet
|UZUNKÖPRÜ
|DEMİRTAŞ
|1678
|6
|Ferudun YALDIZ
|Feyzi
|UZUNKÖPRÜ
|DEMİRTAŞ
|1678
|3
|Hacer YAYALAR
|Ahmet Eşi
|UZUNKÖPRÜ
|DEMİRTAŞ
|1669
|8
|Emine UÇAR
|Mehmet
|UZUNKÖPRÜ
|DEMİRTAŞ
|1668
|3
|Ali (ŞEFİKA ZEVCİ)
|-
|UZUNKÖPRÜ
|DEMİRTAŞ
|1668
|3
|Mehmet
|Ali
|UZUNKÖPRÜ
|DEMİRTAŞ
|1668
|3
|Mukerrem
|Ali
|UZUNKÖPRÜ
|DEMİRTAŞ
|1668
|2
|Aziz ÖZEL
|İbrahim
|UZUNKÖPRÜ
|DEMİRTAŞ
|1668
|1
|Hayriye
|Ahmet Eşi
|UZUNKÖPRÜ
|DEMİRTAŞ
|1668
|1
|Niyazi
|Ahmet
|UZUNKÖPRÜ
|DEMİRTAŞ
|1668
|1
|Muharrem
|Ahmet
|UZUNKÖPRÜ
|DEMİRTAŞ
|1668
|1
|Şevket
|Mehmet
|UZUNKÖPRÜ
|DEMİRTAŞ
|1668
|1
|Fatma
|-
|UZUNKÖPRÜ
|DEMİRTAŞ
|1668
|1
|Sadullah
|-
|UZUNKÖPRÜ
|DEMİRTAŞ
|1668
|1
|İbrahim
|-
|UZUNKÖPRÜ
|DEMİRTAŞ
|1668
|1
|Naim
|Ahmet
|UZUNKÖPRÜ
|DEMİRTAŞ
|1668
|1
|Ali Osman
|Mehmet
|UZUNKÖPRÜ
|DEMİRTAŞ
|1667
|8
|Rıfkı YALÇINKAYA
|Bekir
|UZUNKÖPRÜ
|DEĞİRMENCİ
|0
|1464
|Fatma KADAM
|Hüsnü
|UZUNKÖPRÜ
|DEĞİRMENCİ
|0
|1464
|FATMA
|Ahmet
#ilangovtr Basın no ILN02171655