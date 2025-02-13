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TEDAŞ 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (TEKİRDAĞ)

TEDAŞ 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (TEKİRDAĞ)
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2025 00:00

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Edirne il sınırları içerisindeki elektrik dağıtım tesislerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılması ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19’uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 03.07.2024 tarih, O-240 sayılı  kararlar ile başlanılmıştır.
Söz konusu kararlar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi yeri ile irtifak hakkının bedelini peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.
Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 0282 293 12 77 no.lu telefon numarasından bilgi alması ve Cumhuriyet Mahallesi Yeşilçay Sokak No:10 TEDAŞ 18. Bölge Müdürlüğü Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ adresinde bulunan TEDAŞ 18. Bölge Müdürlüğüne(Tekirdağ) uzlaşma görüşmelerinde bulunulması müracaatı rica olunur.
Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespit ve Tescil Davası açılacaktır.
Anlaşmaya varılması halinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.

İLANEN TEBLİĞ OLUNUR


Kamulaştırılacak Ve/Veya Kamulaştırma Yolu İle Üzerinde İrtifak Hakkı Kurulacak Taşınmaz ve Malik Listesi
 

İlçesiKöy/MahalleAda NoParsel NoAdı SoyadıBaba Adı
UZUNKÖPRÜKARAYAYLA1453SEFERİYE TUNALISÜLEYMAN
UZUNKÖPRÜKARAYAYLA1453SEFERİYE TUNALISÜLEYMAN
UZUNKÖPRÜKARAYAYLA1454HATİCE ŞENGÖLBEKİR
UZUNKÖPRÜKARAYAYLA14415LEYLA AVCUAHMET
UZUNKÖPRÜKARAYAYLA1437ÖZLEM YILMAZKEMAL
UZUNKÖPRÜKARAYAYLA1437AYŞE TIRPANHÜSEYİN
UZUNKÖPRÜKARAYAYLA1437FATMA KAYAHÜSEYİN
UZUNKÖPRÜKARAYAYLA1437AYFER DİREKHÜSEYİN
UZUNKÖPRÜKARAYAYLA1437ELİF ÇOLAKOĞLUHÜSEYİN
UZUNKÖPRÜKARAYAYLA1437EMEL GÖKÇEKEMAL
UZUNKÖPRÜKARAYAYLA1282HASAN AKGÜNVELİ
UZUNKÖPRÜKARAYAYLA12812GÜLSEREN ATICISAMİ
UZUNKÖPRÜKARAYAYLA12812FATMA ATICIBEKİR
UZUNKÖPRÜKARAYAYLA12812GÜLSEREN ATICISAMİ
UZUNKÖPRÜKARAYAYLA12812SAFFET KORKMAZEMİN
UZUNKÖPRÜKARAYAYLA12812AHMET SEZERALİ
UZUNKÖPRÜÇİFTLİK KÖYÜ10618MUSTAFA GEDİKOĞLUÖMER
UZUNKÖPRÜÇİFTLİK KÖYÜ10616İBRAHİM KOPAÇLIMÜMİN
UZUNKÖPRÜÇİFTLİK KÖYÜ11816REMZİYE ŞENCANHÜSEYİN
UZUNKÖPRÜÇİFTLİK KÖYÜ1172MUHSİNE AKSUSALİH
UZUNKÖPRÜÇİFTLİK KÖYÜ1172YÜKSEL ENGİNSALİH
UZUNKÖPRÜÇİFTLİK KÖYÜ1172GÜLNUR TOPSALİH
UZUNKÖPRÜÇİFTLİK KÖYÜ1172MUHSİNE AKSUSALİH
UZUNKÖPRÜÇİFTLİK KÖYÜ1172YÜKSEL ENGİNSALİH
UZUNKÖPRÜÇİFTLİK KÖYÜ1172GÜLNUR TOPSALİH
UZUNKÖPRÜÇİFTLİK KÖYÜ11822MUSTAFA GEDİKOĞLUÖMER
UZUNKÖPRÜÇİFTLİK KÖYÜ11822MUSTAFA GEDİKOĞLUÖMER
UZUNKÖPRÜÇİFTLİK KÖYÜ12820İSMAİL KOPAÇLIİBRAHİM
UZUNKÖPRÜÇİFTLİK KÖYÜ12813KANİ PEKİNERHÜSEYİN
UZUNKÖPRÜÇİFTLİK KÖYÜ12812GÜLTEN YAVAŞAHMET
UZUNKÖPRÜÇİFTLİK KÖYÜ1332SABAHATTİN ZERENCEMİL
UZUNKÖPRÜÇİFTLİK KÖYÜ1361BAYRAM ÇETİNBAYRAM
UZUNKÖPRÜÇİFTLİK KÖYÜ1361EMİNE ARICINAZMİ EŞİ
UZUNKÖPRÜÇİFTLİK KÖYÜ1361EMİNE ARICIHASAN
UZUNKÖPRÜÇİFTLİK KÖYÜ13715GALİP AVCIALİ
UZUNKÖPRÜÇİFTLİK KÖYÜ13715GALİP AVCIALİ
UZUNKÖPRÜÇİFTLİK KÖYÜ13715NACİYE AVCI-
UZUNKÖPRÜÇİFTLİK KÖYÜ13715ALİ AVCIİSMAİL
UZUNKÖPRÜÇİFTLİK KÖYÜ13715ALİ AVCIİSMAİL
UZUNKÖPRÜÇİFTLİK KÖYÜ13715OSMAN AVCIALİ
UZUNKÖPRÜÇİFTLİK KÖYÜ13715NACİYE AVCI-
UZUNKÖPRÜMURADİYE171722Saros Makina Sanayi Ve Ticaret Anon-
UZUNKÖPRÜMURADİYE173617Aydoğan ŞAHİNBayram
UZUNKÖPRÜMURADİYE173619Seliman ÖZKAYALARLIMustafa
UZUNKÖPRÜMURADİYE173619Deniz BÖREKÇİMustafa
UZUNKÖPRÜMURADİYE173619Seliman ÖZKAYALARLIMustafa
UZUNKÖPRÜMURADİYE173620AsiyeMustafa Eşi
UZUNKÖPRÜMURADİYE173620Fevzi DOĞRUİsmail
UZUNKÖPRÜMURADİYE173620Demir Yaşar AKTAŞTahsin
UZUNKÖPRÜMURADİYE173620FirdevsGülüzar
UZUNKÖPRÜMURADİYE173620MustafaGülüzar
UZUNKÖPRÜMURADİYE173620Gülüzar GÜRDALTahsin
UZUNKÖPRÜMURADİYE173620AhmetGülüzar
UZUNKÖPRÜMURADİYE173613İsmail GÜMÜŞHüseyin
UZUNKÖPRÜMURADİYE174917Ramadan TEKKELİMehmet Ali
UZUNKÖPRÜMURADİYE174916EmineMehmet
UZUNKÖPRÜMURADİYE174916Fatma ZehraMehmet
UZUNKÖPRÜMURADİYE174916HaticeAhmet
UZUNKÖPRÜMURADİYE174916Mustafa ArifMehmet
UZUNKÖPRÜMURADİYE174916SadiHalit
UZUNKÖPRÜMURADİYE174911Sabriye SOFYALIAli Eşi
UZUNKÖPRÜMURADİYE174912Sabriye SOFYALIAli Eşi
UZUNKÖPRÜMURADİYE17465Ziya Organik Tarım İşletmeleri Anon-
UZUNKÖPRÜMURADİYE16955Sabriye SOFYALIAli Eşi
UZUNKÖPRÜDEMİRTAŞ16752Rahime ATASAYARNecati
UZUNKÖPRÜDEMİRTAŞ16752Zekiye ATASAYARŞevki
UZUNKÖPRÜDEMİRTAŞ16752Ali ATASAYARNecati
UZUNKÖPRÜDEMİRTAŞ16733Zehra GÜNEYMehmet
UZUNKÖPRÜDEMİRTAŞ16786Ferudun YALDIZFeyzi
UZUNKÖPRÜDEMİRTAŞ16783Hacer YAYALARAhmet Eşi
UZUNKÖPRÜDEMİRTAŞ16698Emine UÇARMehmet
UZUNKÖPRÜDEMİRTAŞ16683Ali (ŞEFİKA ZEVCİ)-
UZUNKÖPRÜDEMİRTAŞ16683MehmetAli
UZUNKÖPRÜDEMİRTAŞ16683MukerremAli
UZUNKÖPRÜDEMİRTAŞ16682Aziz ÖZELİbrahim
UZUNKÖPRÜDEMİRTAŞ16681HayriyeAhmet Eşi
UZUNKÖPRÜDEMİRTAŞ16681NiyaziAhmet
UZUNKÖPRÜDEMİRTAŞ16681MuharremAhmet
UZUNKÖPRÜDEMİRTAŞ16681ŞevketMehmet
UZUNKÖPRÜDEMİRTAŞ16681Fatma-
UZUNKÖPRÜDEMİRTAŞ16681Sadullah-
UZUNKÖPRÜDEMİRTAŞ16681İbrahim-
UZUNKÖPRÜDEMİRTAŞ16681NaimAhmet
UZUNKÖPRÜDEMİRTAŞ16681Ali OsmanMehmet
UZUNKÖPRÜDEMİRTAŞ16678Rıfkı YALÇINKAYABekir
UZUNKÖPRÜDEĞİRMENCİ01464Fatma KADAMHüsnü
UZUNKÖPRÜDEĞİRMENCİ01464FATMAAhmet

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