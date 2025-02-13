TEDAŞ 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (TEKİRDAĞ)

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Edirne il sınırları içerisindeki elektrik dağıtım tesislerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılması ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19’uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 03.07.2024 tarih, O-240 sayılı kararlar ile başlanılmıştır.

Söz konusu kararlar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi yeri ile irtifak hakkının bedelini peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.

Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 0282 293 12 77 no.lu telefon numarasından bilgi alması ve Cumhuriyet Mahallesi Yeşilçay Sokak No:10 TEDAŞ 18. Bölge Müdürlüğü Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ adresinde bulunan TEDAŞ 18. Bölge Müdürlüğüne(Tekirdağ) uzlaşma görüşmelerinde bulunulması müracaatı rica olunur.

Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespit ve Tescil Davası açılacaktır.

Anlaşmaya varılması halinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.

İLANEN TEBLİĞ OLUNUR



Kamulaştırılacak Ve/Veya Kamulaştırma Yolu İle Üzerinde İrtifak Hakkı Kurulacak Taşınmaz ve Malik Listesi



İlçesi Köy/Mahalle Ada No Parsel No Adı Soyadı Baba Adı UZUNKÖPRÜ KARAYAYLA 145 3 SEFERİYE TUNALI SÜLEYMAN UZUNKÖPRÜ KARAYAYLA 145 3 SEFERİYE TUNALI SÜLEYMAN UZUNKÖPRÜ KARAYAYLA 145 4 HATİCE ŞENGÖL BEKİR UZUNKÖPRÜ KARAYAYLA 144 15 LEYLA AVCU AHMET UZUNKÖPRÜ KARAYAYLA 143 7 ÖZLEM YILMAZ KEMAL UZUNKÖPRÜ KARAYAYLA 143 7 AYŞE TIRPAN HÜSEYİN UZUNKÖPRÜ KARAYAYLA 143 7 FATMA KAYA HÜSEYİN UZUNKÖPRÜ KARAYAYLA 143 7 AYFER DİREK HÜSEYİN UZUNKÖPRÜ KARAYAYLA 143 7 ELİF ÇOLAKOĞLU HÜSEYİN UZUNKÖPRÜ KARAYAYLA 143 7 EMEL GÖKÇE KEMAL UZUNKÖPRÜ KARAYAYLA 128 2 HASAN AKGÜN VELİ UZUNKÖPRÜ KARAYAYLA 128 12 GÜLSEREN ATICI SAMİ UZUNKÖPRÜ KARAYAYLA 128 12 FATMA ATICI BEKİR UZUNKÖPRÜ KARAYAYLA 128 12 GÜLSEREN ATICI SAMİ UZUNKÖPRÜ KARAYAYLA 128 12 SAFFET KORKMAZ EMİN UZUNKÖPRÜ KARAYAYLA 128 12 AHMET SEZER ALİ UZUNKÖPRÜ ÇİFTLİK KÖYÜ 106 18 MUSTAFA GEDİKOĞLU ÖMER UZUNKÖPRÜ ÇİFTLİK KÖYÜ 106 16 İBRAHİM KOPAÇLI MÜMİN UZUNKÖPRÜ ÇİFTLİK KÖYÜ 118 16 REMZİYE ŞENCAN HÜSEYİN UZUNKÖPRÜ ÇİFTLİK KÖYÜ 117 2 MUHSİNE AKSU SALİH UZUNKÖPRÜ ÇİFTLİK KÖYÜ 117 2 YÜKSEL ENGİN SALİH UZUNKÖPRÜ ÇİFTLİK KÖYÜ 117 2 GÜLNUR TOP SALİH UZUNKÖPRÜ ÇİFTLİK KÖYÜ 117 2 MUHSİNE AKSU SALİH UZUNKÖPRÜ ÇİFTLİK KÖYÜ 117 2 YÜKSEL ENGİN SALİH UZUNKÖPRÜ ÇİFTLİK KÖYÜ 117 2 GÜLNUR TOP SALİH UZUNKÖPRÜ ÇİFTLİK KÖYÜ 118 22 MUSTAFA GEDİKOĞLU ÖMER UZUNKÖPRÜ ÇİFTLİK KÖYÜ 118 22 MUSTAFA GEDİKOĞLU ÖMER UZUNKÖPRÜ ÇİFTLİK KÖYÜ 128 20 İSMAİL KOPAÇLI İBRAHİM UZUNKÖPRÜ ÇİFTLİK KÖYÜ 128 13 KANİ PEKİNER HÜSEYİN UZUNKÖPRÜ ÇİFTLİK KÖYÜ 128 12 GÜLTEN YAVAŞ AHMET UZUNKÖPRÜ ÇİFTLİK KÖYÜ 133 2 SABAHATTİN ZEREN CEMİL UZUNKÖPRÜ ÇİFTLİK KÖYÜ 136 1 BAYRAM ÇETİN BAYRAM UZUNKÖPRÜ ÇİFTLİK KÖYÜ 136 1 EMİNE ARICI NAZMİ EŞİ UZUNKÖPRÜ ÇİFTLİK KÖYÜ 136 1 EMİNE ARICI HASAN UZUNKÖPRÜ ÇİFTLİK KÖYÜ 137 15 GALİP AVCI ALİ UZUNKÖPRÜ ÇİFTLİK KÖYÜ 137 15 GALİP AVCI ALİ UZUNKÖPRÜ ÇİFTLİK KÖYÜ 137 15 NACİYE AVCI - UZUNKÖPRÜ ÇİFTLİK KÖYÜ 137 15 ALİ AVCI İSMAİL UZUNKÖPRÜ ÇİFTLİK KÖYÜ 137 15 ALİ AVCI İSMAİL UZUNKÖPRÜ ÇİFTLİK KÖYÜ 137 15 OSMAN AVCI ALİ UZUNKÖPRÜ ÇİFTLİK KÖYÜ 137 15 NACİYE AVCI - UZUNKÖPRÜ MURADİYE 1717 22 Saros Makina Sanayi Ve Ticaret Anon - UZUNKÖPRÜ MURADİYE 1736 17 Aydoğan ŞAHİN Bayram UZUNKÖPRÜ MURADİYE 1736 19 Seliman ÖZKAYALARLI Mustafa UZUNKÖPRÜ MURADİYE 1736 19 Deniz BÖREKÇİ Mustafa UZUNKÖPRÜ MURADİYE 1736 19 Seliman ÖZKAYALARLI Mustafa UZUNKÖPRÜ MURADİYE 1736 20 Asiye Mustafa Eşi UZUNKÖPRÜ MURADİYE 1736 20 Fevzi DOĞRU İsmail UZUNKÖPRÜ MURADİYE 1736 20 Demir Yaşar AKTAŞ Tahsin UZUNKÖPRÜ MURADİYE 1736 20 Firdevs Gülüzar UZUNKÖPRÜ MURADİYE 1736 20 Mustafa Gülüzar UZUNKÖPRÜ MURADİYE 1736 20 Gülüzar GÜRDAL Tahsin UZUNKÖPRÜ MURADİYE 1736 20 Ahmet Gülüzar UZUNKÖPRÜ MURADİYE 1736 13 İsmail GÜMÜŞ Hüseyin UZUNKÖPRÜ MURADİYE 1749 17 Ramadan TEKKELİ Mehmet Ali UZUNKÖPRÜ MURADİYE 1749 16 Emine Mehmet UZUNKÖPRÜ MURADİYE 1749 16 Fatma Zehra Mehmet UZUNKÖPRÜ MURADİYE 1749 16 Hatice Ahmet UZUNKÖPRÜ MURADİYE 1749 16 Mustafa Arif Mehmet UZUNKÖPRÜ MURADİYE 1749 16 Sadi Halit UZUNKÖPRÜ MURADİYE 1749 11 Sabriye SOFYALI Ali Eşi UZUNKÖPRÜ MURADİYE 1749 12 Sabriye SOFYALI Ali Eşi UZUNKÖPRÜ MURADİYE 1746 5 Ziya Organik Tarım İşletmeleri Anon - UZUNKÖPRÜ MURADİYE 1695 5 Sabriye SOFYALI Ali Eşi UZUNKÖPRÜ DEMİRTAŞ 1675 2 Rahime ATASAYAR Necati UZUNKÖPRÜ DEMİRTAŞ 1675 2 Zekiye ATASAYAR Şevki UZUNKÖPRÜ DEMİRTAŞ 1675 2 Ali ATASAYAR Necati UZUNKÖPRÜ DEMİRTAŞ 1673 3 Zehra GÜNEY Mehmet UZUNKÖPRÜ DEMİRTAŞ 1678 6 Ferudun YALDIZ Feyzi UZUNKÖPRÜ DEMİRTAŞ 1678 3 Hacer YAYALAR Ahmet Eşi UZUNKÖPRÜ DEMİRTAŞ 1669 8 Emine UÇAR Mehmet UZUNKÖPRÜ DEMİRTAŞ 1668 3 Ali (ŞEFİKA ZEVCİ) - UZUNKÖPRÜ DEMİRTAŞ 1668 3 Mehmet Ali UZUNKÖPRÜ DEMİRTAŞ 1668 3 Mukerrem Ali UZUNKÖPRÜ DEMİRTAŞ 1668 2 Aziz ÖZEL İbrahim UZUNKÖPRÜ DEMİRTAŞ 1668 1 Hayriye Ahmet Eşi UZUNKÖPRÜ DEMİRTAŞ 1668 1 Niyazi Ahmet UZUNKÖPRÜ DEMİRTAŞ 1668 1 Muharrem Ahmet UZUNKÖPRÜ DEMİRTAŞ 1668 1 Şevket Mehmet UZUNKÖPRÜ DEMİRTAŞ 1668 1 Fatma - UZUNKÖPRÜ DEMİRTAŞ 1668 1 Sadullah - UZUNKÖPRÜ DEMİRTAŞ 1668 1 İbrahim - UZUNKÖPRÜ DEMİRTAŞ 1668 1 Naim Ahmet UZUNKÖPRÜ DEMİRTAŞ 1668 1 Ali Osman Mehmet UZUNKÖPRÜ DEMİRTAŞ 1667 8 Rıfkı YALÇINKAYA Bekir UZUNKÖPRÜ DEĞİRMENCİ 0 1464 Fatma KADAM Hüsnü UZUNKÖPRÜ DEĞİRMENCİ 0 1464 FATMA Ahmet

#ilangovtr Basın no ILN02171655