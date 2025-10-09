×
Resmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

TEDAŞ 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (DİYARBAKIR)

Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2025 00:00

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’ NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Batman ili Kozluk ilçesi sınırları içerisindeki Batman HES - Kozluk DM ve Bekirhan-Kavakdibi Enerji Nakil Hatlarının isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılması ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19’uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 09/08/2023 tarih 25-1558 karar ve 08/09/2023 tarih 28-2000 no'lu, karar ile başlanılmıştır.
Söz konusu karar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi yeri ile irtifak hakkının bedelini peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.
Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin, 15/10/2025 tarihinde Fırat Mahallesi 507. Sok. Çeysa Serhat Plaza A Blok Kat:5 No:13 KAYAPINAR / DİYARBAKIR adresinde bulunan TEDAŞ 10. Bölge Müdürlüğünde uzlaşma görüşmelerinde bulunulması rica olunur.
Belirtilen tarihte uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespit ve Tescil Davası açılacaktır.
Anlaşmaya varılması halinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.
İLANEN TEBLİĞ OLUNUR
Kamulaştırılacak ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulacak taşınmaz ve malik listesi

 

İli

İlçesi

Köy / MahalleAda No:Parsel No:Adı SoyadıBaba Adı
BATMANKOZLUKULAŞLI10145TEMO ACARKELEŞ
BATMANKOZLUKULAŞLI10515TEMO ACARKELEŞ
BATMANKOZLUKULAŞLI15729VESİLE BOZYİĞİTTEMO
BATMANKOZLUKULAŞLI15730VESİLE BOZYİĞİTTEMO
BATMANKOZLUKULAŞLI15220VESİLE BOZYİĞİTTEMO
BATMANKOZLUKULAŞLI10130VESİLE BOZYİĞİTTEMO
BATMANKOZLUKULAŞLI1221VESİLE BOZYİĞİTTEMO
BATMANKOZLUKULAŞLI12330ZEKERİYA ACARKELEŞ
BATMANKOZLUKULAŞLI12329ZEKERİYA ACARKELEŞ
BATMANKOZLUKYENİÇAĞLAR103265ŞERİF ÖZDEMİRSÜLEYMAN
BATMANKOZLUKYENİÇAĞLAR103265MİRZE HİÇYILMAZMEHMET
BATMANKOZLUKYENİÇAĞLAR103265MEHMETABDİ
BATMANKOZLUKYENİÇAĞLAR10238SÜLEYMAN GÖNÜLABDULGAFFAR
BATMANKOZLUKYENİÇAĞLAR102341AZİZ SEVİMMECİT
BATMANKOZLUKKAVAKDİBİ1016MEHMET AKSOYALİ
BATMANKOZLUKKAVAKDİBİ1011ŞÜKRÜ EMERCEYUSUF
BATMANKOZLUKKAVAKDİBİ1015ŞÜKRÜ EMERCEYUSUF


 #ilangovtr Basın no ILN02309035