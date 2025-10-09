TEDAŞ 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (DİYARBAKIR)

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’ NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Batman ili Kozluk ilçesi sınırları içerisindeki Batman HES - Kozluk DM ve Bekirhan-Kavakdibi Enerji Nakil Hatlarının isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılması ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19’uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 09/08/2023 tarih 25-1558 karar ve 08/09/2023 tarih 28-2000 no'lu, karar ile başlanılmıştır.

Söz konusu karar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi yeri ile irtifak hakkının bedelini peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.

Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin, 15/10/2025 tarihinde Fırat Mahallesi 507. Sok. Çeysa Serhat Plaza A Blok Kat:5 No:13 KAYAPINAR / DİYARBAKIR adresinde bulunan TEDAŞ 10. Bölge Müdürlüğünde uzlaşma görüşmelerinde bulunulması rica olunur.

Belirtilen tarihte uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespit ve Tescil Davası açılacaktır.

Anlaşmaya varılması halinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.

İLANEN TEBLİĞ OLUNUR

Kamulaştırılacak ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulacak taşınmaz ve malik listesi

İli İlçesi Köy / Mahalle Ada No: Parsel No: Adı Soyadı Baba Adı BATMAN KOZLUK ULAŞLI 101 45 TEMO ACAR KELEŞ BATMAN KOZLUK ULAŞLI 105 15 TEMO ACAR KELEŞ BATMAN KOZLUK ULAŞLI 157 29 VESİLE BOZYİĞİT TEMO BATMAN KOZLUK ULAŞLI 157 30 VESİLE BOZYİĞİT TEMO BATMAN KOZLUK ULAŞLI 152 20 VESİLE BOZYİĞİT TEMO BATMAN KOZLUK ULAŞLI 101 30 VESİLE BOZYİĞİT TEMO BATMAN KOZLUK ULAŞLI 122 1 VESİLE BOZYİĞİT TEMO BATMAN KOZLUK ULAŞLI 123 30 ZEKERİYA ACAR KELEŞ BATMAN KOZLUK ULAŞLI 123 29 ZEKERİYA ACAR KELEŞ BATMAN KOZLUK YENİÇAĞLAR 103 265 ŞERİF ÖZDEMİR SÜLEYMAN BATMAN KOZLUK YENİÇAĞLAR 103 265 MİRZE HİÇYILMAZ MEHMET BATMAN KOZLUK YENİÇAĞLAR 103 265 MEHMET ABDİ BATMAN KOZLUK YENİÇAĞLAR 102 38 SÜLEYMAN GÖNÜL ABDULGAFFAR BATMAN KOZLUK YENİÇAĞLAR 102 341 AZİZ SEVİM MECİT BATMAN KOZLUK KAVAKDİBİ 101 6 MEHMET AKSOY ALİ BATMAN KOZLUK KAVAKDİBİ 101 1 ŞÜKRÜ EMERCE YUSUF BATMAN KOZLUK KAVAKDİBİ 101 5 ŞÜKRÜ EMERCE YUSUF



#ilangovtr Basın no ILN02309035