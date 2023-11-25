TC. FERİZLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

Davacı Türkiye Elektirk Dağıtım Anonim Şirketi tarafından 2942 sayılı yasanın 10.maddesine göre (Değişik 4650) açılan ve aşağıda numaraları yazılı kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davalarında; Sakarya İli Ferizli İlçesi Tokat Mahallesi

Dosya No: MALİK ADI VE SOYADI Mahallesi

Parsel No: Kamulaş.alan (m²) 2023/1050 1-YILMAZ AKTAŞ Tokat

102 ada 21 parsel 1.554,59 2023/1051 1-YILMAZ AKTAŞ

2-İBRAHİM AKTAŞ Tokat

102 ada 22 10.578,32

2023/1052 1-SEMRA CANTİMAR Tokat

103 ada 3 3.658,43 2023/1053 1-SALİHA ERDEM

2-ŞEHİME SEMERCİ

3-HAYATİ GÖKSU

4-SUAT GÖKSU

5-KADİR GÖKSU

6-MURAT GÖKSU

7-SEYİDE GÖKSU Tokat

102 ada 13 5.445,35

KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİNE KARŞI;

1-Tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davaları açabileceğiniz,

2- Açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektirk Dağıtım Anonim Şirketi’ne yöneltileceği,

3- 2942 sayılı kamulaştırma Yasasının 14. Maddesinde öngörülen 30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açmanız halinde açtığınız veya yürütmenin durdurulması kararını aldığınızı belgelendirmediğiniz taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerindentaşınmaz malın kamulaştırma yapan davacı adına tescil edileceğini,

4- Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin adınıza T.C. Ziraat Bankası Ferizli Şubesine yatırılacağı,

5- Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeniz ve 05.12.2023 günü Ferizli Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak duruşmada hazır bulunmanız, keyfiyet 2942 sayılı kamulaştırma Kanunu uyarıncailan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01938390