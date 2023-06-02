TC. FERİZLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı Sakarya Otomotiv ve Metal İhtisas OSB adına Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 2942 sayılı yasanın 10.maddesine göre (Değişik 4650) açılan ve aşağıda numaraları yazılı kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davalarında; Sakarya İli Ferizli İlçesi

Dosya No: MALİK ADI VE SOYADI Mahallesi, Ada ve Parsel No: Kamulaş.alan (m²) 2023/73 1-EAS Erollar Metal San.Tic.A.Ş., 2-Gülümser Eren Tokat 113 ada 87 723,70 2023/183 1-Bahriye Damar, 2-Emine Bitim, 3-Mümin İnal, 4-Müstecep İnal, 5-Nevriye Dizman, 6-Sevdiye Kafes, Seyifler

241 ada 17 5.596,96

taşınmazın

3.516,20 kısmı 2023/255 1-Ayhan Akagündüz, 2-Beyhan Bozdağ, 3-Hatice Akagündüz, 4-İsmet Akagündüz, 5-Mustafa Akagündüz, 6-Seçkin Akagündüz, 7-Sercan Akagündüz Doğancı 114 ada 8 1.343,00 taşınmazın

1.141,55 kısmı

2023/262 1-Ayhan Akagündüz, 2-Beyhan Bozdağ, 3-Hatice Akagündüz, 4-İsmet Akagündüz, 5-Mustafa Akagündüz, 6-Seçkin Akagündüz, 7-Sercan Akagündüz Doğancı 114 ada 16 1.468,00 taşınmazın

1.247,80 kısmı 2023/292 1-Ayhan Akagündüz, 2-Beyhan Bozdağ, 3-Hatice Akagündüz, 4-Mustafa Akagündüz, 5-Seçkin Akagündüz, 6-Sercan Akagündüz Abdürrezzak 110 ada 118 4.000,00 taşınmazın 3.400,00 kısmı 2023/304 1-Ayhan Akagündüz, 2-Beyhan Bozdağ, 3-Hatice Akagündüz, 4-Mustafa Akagündüz, 5-Seçkin Akagündüz, 6-Sercan Akagündüz Abdürrezzak 110 ada 115 2.375,00 taşınmazın

2.018,75 kısmı 2023/310 1-Ayhan Akagündüz, 2-Beyhan Bozdağ, 3-Hatice Akagündüz, 4-Mustafa Akagündüz, 5-Seçkin Akagündüz, 6-Sercan Akagündüz Doğancı 114 ada 37 1.682,00 taşınmazın 1.429,70 kısmı 2023/821 1-RCA Endüstri Ürünleri San.ve Tic.Ltd.Şti. Doğancı

108 ada 23 5.620,00 2023/892 1-LIFT TEK Hidrolik Silindir Mak.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti Doğancı

106 ada 1-3-4,

Abdürrezzak

215 ada 26-39-42, 216 ada 12-26 Toplam

22.706,74

KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİNE KARŞI;

1-Tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davaları açabileceğiniz,

2- Açılacak davalarda husumetin Sakarya Otomotiv ve Metal İhtisas OSB adına Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na yöneltileceği,

3- 2942 sayılı kamulaştırma Yasasının 14. Maddesinde öngörülen 30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açmanız halinde açtığınız veya yürütmenin durdurulması kararını aldığınızı belgelendirmediğiniz taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerindentaşınmaz malın kamulaştırma yapan davacı adına tescil edileceğini,

4- Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin adınıza T.C. Ziraat Bankası Ferizli Şubesine yatırılacağı,

5- Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeniz ve 2023/73 E.- 2023/821 E.- 2023/892 E. Sayılı dosyaları için 05.07.2023 günü, 2023/183 E. Sayılı dosya için 18/07/2023 günü, 2023/255 E.- 2023/262 E.- 2023/292 E.- 2023/304 E.- 2023/310 E. Sayılı dosyaları için 21/06/2023 günü Ferizli Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak duruşmada hazır bulunmanız, keyfiyet 2942 sayılı kamulaştırma Kanunu uyarıncailan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01839139