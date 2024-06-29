TC. BÜYÜKÇEKMECE 12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No: 2022/1810

Karar No: 2023/1058

İLAN VARAKASI

DAVAC : K.H.

MAĞDUR: CEMAL GEZER

SANIK: ALKAN GEZERCemal ve Leman oğlu, 18/02/1995 Doğumlu, Hatay, Kırıkhan, Topboğazı mah/köy nüfsuuna kayıtlı,

SUÇ: Tehdit, Kasten Yaralama,

SUÇ TARİHİ: 16/05/2022

SUÇ YERİ: İstanbul/Büyükçekmece

KARAR TARİHİ: 04/10/2023

Mahkememizin 04/10/2023 tarih, 2022/1810 esas, 2023/1058 karar sayılı gerekçeli kararı ile sanık ALKAN GEZER hakkında Mağdur CEMAL GEZER' e yönelik atılı Tehdit suçundan 5271 Sayılı CMK' nin 223/2-e maddesi uyarınca beraatine, atılı Kasten Yaralama suçundan neticeten 1 yıl 3 ay 6 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına ve5271 Sayılı CMK' nin 231/5. Maddesi uyarınca Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verilmiş olmakla, sanık ALKAN GEZER’in gıyabında verilen kararın tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen şahsa tebliğ edilemediğinden;

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve BASIN İLAN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE.

2-İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 Sayılı CMK.nun 267 ve 268. Maddeleri gereğince takip edilen iki hafta içerisinde istinaf veya itiraz yasa yoluna başvurulmadığı takdirde kesinleşmiş olacağı tebliğ olunur. 27/06/2024

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