TC.

BÜYÜKÇEKMECE

12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2022/1220

Karar No : 2024/134

İLAN VARAKASI

DAVACI : K.H.

MAĞDUR : HALİL İBRAHİM TERZİ

SANIK : ADEM CÖRÜT, Necdettin ve Nimet oğlu, 04/09/1980 Doğumlu, Ordu/Gülyalı/Gülistan mah.köy nüf. kayıtlı

SUÇ : Adet Gereği Açıkta BIrakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık

SUÇ TARİHİ : 11/02/2022

SUÇ YERİ : İstanbul/Esenyurt

KARAR TARİHİ : 09/02/2024

Mahkememizin 09/02/2024 tarih, 2022/1220 esas, 2024/134 karar sayılı gerekçeli kararı ile sanık Adem CÖRÜT hakkında mağdur Halil İbrahim TERZİ' ye yönelik atılı Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan neticeten 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olmakla,Sanık Adem CÖRÜT’ ün gıyabında verilen kararın tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen şahsa tebliğ edilemediğinden;

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve BASIN İLAN KURUMU İLAN PORTALINDAİLANEN TEBLİĞİNE.

2-İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 Sayılı CMK.nun 267 ve 268. Maddeleri gereğince takip edilen 7 gün içerisinde itiraz yasa yoluna başvurulmadığı takdirde kesinleşmiş olacağı tebliğ olunur. 24/05/2024

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