TAVAS ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. TAVAS ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/291 Esas

DAVALILAR :

1- BEKİR ŞÜYÜN, ( 35830255382 T.C kimlik nolu) İSVİÇRE

2- DUDU BAYBARS ( 38668160750 T.C kimlik nolu ) ALMANYA

3- MEHMET ŞÜYÜN '(35842254946 T.C kimlik nolu ) İSVİÇRE

Davacı Şerif Gönüllü tarafından aleyhinize açılan Geçit Hakkı Kurulması davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce yukarıda esas numarası yazılı dosyasında 20/09/2024 tarihli ek raporun davalılar Bekir Şüyün, Dudu Baybars ve Mehmet Şüyün'e tebliğ çıkarılmasına rağmen tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememize sunulan 20/09/2024 tarihliek raporda; Dava konusu Denizli ili, Tavas İlçesi, Ulukent Mahallesi 214 ada 57 parsel lehine geçit hakkı verilebilecek güzergahlar ve parsel numaraları aşağıda belirtilmiştir.

1 Nolu Güzergâh değeri :68.658,14 TL(Ulukent Mahallesi 195/4, 214/3, 214/4 parsel )

2 Nolu Güzergâh değeri : 63.955,63 TL (Ulukent Mahallesi 195/3, 214/51, 214/5 parsel)

3 Nolu Güzergâh değeri : 119.818,13 TL (Ulukent Mahallesi 214/50, 214/51, 214/52, 214/53)

4 Nolu Güzergâh değeri :101.571,67 TL(Ulukent Mahallesi 214/50, 214/51, 214/52, 214/53)

5 Nolu Güzergâh değeri :73.260,25 TL (Ulukent Mahallesi 195/4, 214/1, 214/2, 214/90, 2014/3) olarak rapor düzenlenmiş olup; HMK 281. maddesi gereğince ilanın tarafınıza tebliğ yapıldığı tarihinden itibaren ek rapora karşı iki hafta içinde itiraz etmeniz, itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve ilanen tebliğ olunur. 06/03/2025

#ilangovtr Basın no ILN02191354