T.C.TAVAS ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

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Sayı : 2024/298 Esas

Davalı : Arşigül KARADEVECİ 38777296470 Altınova Mah. Altınova Küme Evleri No:306 Tavas/DENİZLİ

Aleyhinize açılan "Boşanma" davasının yapılan yargılamasında adres araştırmasından bir netice alınamadığından tensip tutanağı, tevzi formu, dava dilekçesi ile eklerinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. Belirlenen 13.02.2025 günü saat 10:35'te duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde HMK'nın 150. maddesi uyarınca duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu duruşma gününün tebliği yerine geçerli olmak üzere TK'nın 28 vd. maddeleri uyarınca ilanen tebliğ ve ihtar olunur. 04.11.2024

#ilangovtr Basın no ILN02128898