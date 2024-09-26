T.C.TAVAS ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI



Sayı: 2024/272, 276, 278, 280, 282, 286, 288, 290, 292 E.

Davacı TEDAŞ Yönetim Kurulu'nca alınan kararlar ile yukarıda sayısı yazılı dosyalara ilişkin sırasıyla Yaka Mah., 2 a., 155 p., Karahisar Mah., 297 a., 24 p., Çiftlik Mah., 141 a., 13 p., Çiftlik Mah., 140 a., 7 p., Çiftlik Mah., 139 a., 13 p., Çiftlik Mah., 192 a., 1 p., Çiftlik Mah., 116 a., 6 p., Çiftlik Mah., 164 a., 1 p., Çiftlik Mah., 162 a., 6 p. sayılı taşınmazlar kamulaştırma işlemlerine başlanılan,



10.630,00, 5.633,37, 13.242,26, 36.333,12, 15.452,30, 613,00, 4.156,54, 10.362,07, 2.112,50 m2 yüzölçümlü;



taşınmazların tümü tarla vasıflı;



yukarıda sayısı yazılı dosyalara ilişkin sırasıyla taşınmaz malikleri Ümmühan DEDELİ, Mehmet Ali BALÇAK, Neriman BÖLÜKBAŞ, Mustafa & Şakir YAHŞİ, Musa ADALIŞ, Cennet SARIKABAK, Kadir ÖMÜT, Hatice YÖRÜKOĞLU, Bayram DANACI olan;

yukarıda sayısı yazılı dosyalarda sırasıyla 8,90 m2'lik mülkiyet hakkı & 171,00 m2'lik irtifak hakkı, 229,72 m2'lik irtifak hakkı, 10,58 m2'lik mülkiyet hakkı & 1.784,23 m2'lik irtifak hakkı, 727,41 m2'lik irtifak hakkı, 11,26 m2'lik mülkiyet hakkı & 2.186,17 m2'lik irtifak hakkı, 158,29 m2'lik irtifak hakkı, 125,15 m2'lik mülkiyet hakkı & 331,87 m2'lik irtifak hakkı, 258,91 m2'lik irtifak hakkı, 114,28 m2'lik irtifak hakkı tesisi amacıyla kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davasının ikame edildiği,

dosya taraflarının 14. maddede öngörülen süre içerisinde, tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, bu konuya ilişkin ikame edilecek davalarda husumetin davacı idareye ve dosya davalılarına yöneltilebileceği, 14. maddede öngörülen süre içerisinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, bu konuya vetaşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, dosyalarda tespit edilecek kamulaştırma bedellerinin hak sahibinin adına Ziraat Bankası A.Ş.'ye (Tavas Şubesi) yatırılacağı ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

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