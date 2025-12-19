TATVAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. TATVAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2025/312 Esas

DAVALI : M. SIDDIK BOĞA-28*******18

Davacı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında; Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden bulunamadığından tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Duruşma günü: 14/01/2026 günü saat: 09:20'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde 6100 sayılı HMK'nın m.139/1-c ve m.144 hükümleri uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.16/12/2025

#ilangovtr Basın no ILN02364379