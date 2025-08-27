×
TATVAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2025 00:00

T.C.
TATVAN
1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

DOSYA NO:2025/251

Kamulaştırmayı yapan davacı idare KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, malikleriyle cinsi ve niteliği aşağıda yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin aşağıda dökümü yazılı esaslarından dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.05/08/2025

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLARIN BULUNDUĞU YER :

NOESAS NOADA PARSELNİTELİĞİMALİK
12025/251BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YEŞİLMEZRA MAH /KÖY 166 ADA 1 PARSELTARLAREMZİ GÖÇMEN
22025/252BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YEŞİLMEZRA MAH /KÖY 137 ADA 28 PARSELTARLAPERİHAN KAYA
32025/253BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YEŞİLMEZRA MAH /KÖY 151 ADA 1 PARSELTARLAMAŞALLAH ÇOLAK
42025/254BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YEŞİLMEZRA MAH /KÖY 165 ADA 3 PARSELTARLAŞAHABETTİ KARAHAN
52025/255BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YEŞİLMEZRA MAH /KÖY 137 ADA 30 PARSELTARLAİZZETTİN KAÇAR
HAŞEM UĞUR
62025/256BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YEŞİLMEZRA MAH /KÖY 129 ADA 12 PARSEL VE 137 ADA 29 PARSELTARLAMEHMET APAK
72025/257BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ DÜZCEALAN MAH. 107 ADA 14 PARSEL VE 107 ADA 13 PARSELTARLASINIRLI SORUMLU DİBEKLİ,DÜZCEALAN, BOLALAN, KOLBAŞI,YASSICA KÖYLERİ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
82025/258BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ ÇEVRE MAH. 154 ADA 21 PARSELTARLACUMAN AKBAY
92025/259BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ ÇEVRE MAH. 154 ADA 23 PARSELTARLANURETTİN AKBAY
102025/260BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ ÇEVRE MAH. 156ADA 5 PARSELTARLAAHMET MENTEŞ
MEHMET MENTEŞ
TAHSİN MENTEŞ
112025/261BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YASSICA MAH. 105 ADA 11 PARSELTARLAFEHİM ATAMAN
METİN ATAMAN
YAKUP ATAMAN
122025/262BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ DÜZCEALAN MAH.107 ADA 24 PARSEL, 107 ADA 22 PARSEL VE 106 ADA 1 PARSELTARLAABDULKERİM METE
132025/263BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ ÇEVRE MAH. 155 ADA 4 PARSELTARLAMEHMET SIDDIK MENTEŞ
SABRİ MENTEŞ
142025/264BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YASSICA MAH. 107 ADA 77PARSELTARLAKASİM ATAMAN
152025/265BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ BOLALAN MAH / KÖYÜ 162 ADA 16 PARSEL VE 162 ADA 17 PARSELTARLAHALİTMETE
NURCAN METE
162025/266BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ BOLALAN MAH /KÖYÜ 166 ADA 14 PARSEL VE 166 ADA 13 PARSELTARLANURSEL ÇAÇAN
172025/267BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ BOLALAN MAH / KÖYÜ 166 ADA 11 PARSEL MAHMUT KILIÇASLAN
182025/268BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ DİBEKLİ MAH / KÖYÜ 129 ADA 6 PARSELTARLAABDULLAH KILIÇKIRAN
192025/269BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ DİBEKLİ MAH / KÖYÜ 132 ADA 27 PARSELTARLAHASAN KILIÇER

 

#ilangovtr Basın no ILN02283525

 