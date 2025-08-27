Güncelleme Tarihi:
T.C.
TATVAN
1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
DOSYA NO:2025/251
Kamulaştırmayı yapan davacı idare KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, malikleriyle cinsi ve niteliği aşağıda yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin aşağıda dökümü yazılı esaslarından dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.05/08/2025
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLARIN BULUNDUĞU YER :
|NO
|ESAS NO
|ADA PARSEL
|NİTELİĞİ
|MALİK
|1
|2025/251
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YEŞİLMEZRA MAH /KÖY 166 ADA 1 PARSEL
|TARLA
|REMZİ GÖÇMEN
|2
|2025/252
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YEŞİLMEZRA MAH /KÖY 137 ADA 28 PARSEL
|TARLA
|PERİHAN KAYA
|3
|2025/253
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YEŞİLMEZRA MAH /KÖY 151 ADA 1 PARSEL
|TARLA
|MAŞALLAH ÇOLAK
|4
|2025/254
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YEŞİLMEZRA MAH /KÖY 165 ADA 3 PARSEL
|TARLA
|ŞAHABETTİ KARAHAN
|5
|2025/255
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YEŞİLMEZRA MAH /KÖY 137 ADA 30 PARSEL
|TARLA
|İZZETTİN KAÇAR
HAŞEM UĞUR
|6
|2025/256
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YEŞİLMEZRA MAH /KÖY 129 ADA 12 PARSEL VE 137 ADA 29 PARSEL
|TARLA
|MEHMET APAK
|7
|2025/257
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ DÜZCEALAN MAH. 107 ADA 14 PARSEL VE 107 ADA 13 PARSEL
|TARLA
|SINIRLI SORUMLU DİBEKLİ,DÜZCEALAN, BOLALAN, KOLBAŞI,YASSICA KÖYLERİ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
|8
|2025/258
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ ÇEVRE MAH. 154 ADA 21 PARSEL
|TARLA
|CUMAN AKBAY
|9
|2025/259
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ ÇEVRE MAH. 154 ADA 23 PARSEL
|TARLA
|NURETTİN AKBAY
|10
|2025/260
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ ÇEVRE MAH. 156ADA 5 PARSEL
|TARLA
|AHMET MENTEŞ
MEHMET MENTEŞ
TAHSİN MENTEŞ
|11
|2025/261
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YASSICA MAH. 105 ADA 11 PARSEL
|TARLA
|FEHİM ATAMAN
METİN ATAMAN
YAKUP ATAMAN
|12
|2025/262
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ DÜZCEALAN MAH.107 ADA 24 PARSEL, 107 ADA 22 PARSEL VE 106 ADA 1 PARSEL
|TARLA
|ABDULKERİM METE
|13
|2025/263
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ ÇEVRE MAH. 155 ADA 4 PARSEL
|TARLA
|MEHMET SIDDIK MENTEŞ
SABRİ MENTEŞ
|14
|2025/264
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YASSICA MAH. 107 ADA 77PARSEL
|TARLA
|KASİM ATAMAN
|15
|2025/265
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ BOLALAN MAH / KÖYÜ 162 ADA 16 PARSEL VE 162 ADA 17 PARSEL
|TARLA
|HALİTMETE
NURCAN METE
|16
|2025/266
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ BOLALAN MAH /KÖYÜ 166 ADA 14 PARSEL VE 166 ADA 13 PARSEL
|TARLA
|NURSEL ÇAÇAN
|17
|2025/267
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ BOLALAN MAH / KÖYÜ 166 ADA 11 PARSEL
|MAHMUT KILIÇASLAN
|18
|2025/268
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ DİBEKLİ MAH / KÖYÜ 129 ADA 6 PARSEL
|TARLA
|ABDULLAH KILIÇKIRAN
|19
|2025/269
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ DİBEKLİ MAH / KÖYÜ 132 ADA 27 PARSEL
|TARLA
|HASAN KILIÇER
#ilangovtr Basın no ILN02283525