TAŞOVA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2026 00:00

İ L A N

T.C. TAŞOVA ASLİYE HUKUK (AİLE) MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/226 Esas

Mahkememizin işbu dava dosyasında davalı olarak yer alan Khanım SHARIFOVA'ya yapılan tüm araştırmalar neticesinde tebliğe elverişli açık adresine ulaşılmamış olup, Mahkememiz gerekçeli karar evrakının ilanen tebliğine karar verilmiştir. Bu nedenle işbu ilanın yayım tarihinden itibaren 7 gün içerisinde ilanın yapılmış sayılacağı, ilan bitiminden itibaren davaya iki haftalık süre içerisinde cevap verileceği ilanen tebliğ olunur.10.03.2026

 

#ilangovtr Basın no ILN02423435

 