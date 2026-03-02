TAŞKÖPRÜ 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. TAŞKÖPRÜ1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.20314577-2026/6-Ceza Değişik İş Dosyası

HÜKÜM ÖZETİ

ŞÜPHELİ : FAİLİ MEÇHUL

SUÇ : Yapacak Nitelikte Emval Veren Ağaç Kesme

SUÇ TARİHİ : 19/10/2025

KARAR NİTELİĞİ : Müsadere

KANUN MADDESİ : TCK 54/4

Mahkememizin 2026/6 Değişik İş sayılı kararında; Taşköprü Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/100 soruşturma sayılı talebi üzerine verilen "Suçun işlenmesinde kullanılan Taşköprü Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Emanetinin 2026/18 sırasında kayıtlı bulunan "1 adet "kayın karapınar" ibareli 5 litrelik su bidonu, 1 adet ahşap saplı balta, 1 adet ahşap saplı testere, 1 adet karışık renkli urgan, mavi renkli ambalaj paketi içerisinde 2 adet eğe'nin TCK'nın 54. Maddesi uyarınca MÜSADERESİNE," kararının şüphelinin faili meçhul olması nedeniyle tebliği yapılamamış olup hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİ 50.000 ÜSTÜ satış yapan gazetede ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE ilanen tebliğine,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, ilgilinin tebliğ tarihinden iki hafta içinde Mahkememize veya en yakın Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya Zabıt Katibine beyanda bulunularak bu beyanının tutanağı geçirilmesi veya Hakime onaylattırılması suretiyle Kastamonu Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde İTİRAZ kanun yoluna başvurulabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02412812