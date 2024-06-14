TAŞINMAZ TAKSİTLİ SATIŞ İLANI

İzmir İli Karaburun Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Karaburun Belediyesine ait aşağıda bilgileri bulunan 1. 2. 3. 4. Sırada olan arsa vasıflı taşınmazların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile, 1peşin olmak üzere toplam 4 eşit taksitle 11.07.2024 Perşembe ve 12.07.2024 Cuma günü Karaburun Belediyesi Başkanlık Konağı bahçesinde satılacaktır.

Sıra No Mahalle Ada/Parsel Alanı m2 İmar Durumu M2 Rayiç Değeri Tahmini Bedel Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati 1 İskele 104/7 314 Tercihli*E=0,40 25.000,00 7.850.000,00 235.500,00 11.07.2024 14:00 2 İskele 104/1 201 Tercihli*E=0,40 25.000,00 5.025.000,00 150.750,00 11.07.2024 14:30 3 Çatalkaya 335/14 420,41 Konut,TAKS:0,15 KAKS:0,30 9.000,00 3.783.690,00 113.510,07 11.07.2024 15:00 4 Merkez 938/11 192,82 Tercihli*E=0,60** 9.000,00 1.735.380,00 52.061,40 12.07.2024 14:00

* Tercihli:Konut veya Turizm Tesisi, E: konut içindir, Turizm Tesisi tercihinde E tesis cinsine göre farklılık gösterebilir.

Tercihli:Konut veya Turizm Tesisi, E: konut içindir, Turizm Tesisi tercihinde E tesis cinsine göre farklılık gösterebilir. ** Tapu kaydında, üzerinde başkası adına yapı şerhi mevcuttur. Metruk, harap ve kullanılamaz durumdaki binanın tahmini değeri 9.100 Tl olarak belirlenmiş olup ihale bedeline ayrıca ilave edilecektir.

Tapu kaydında, üzerinde başkası adına yapı şerhi mevcuttur. Metruk, harap ve kullanılamaz durumdaki binanın tahmini değeri 9.100 Tl olarak belirlenmiş olup ihale bedeline ayrıca ilave edilecektir. İhale, Merkez Mah. Başkomutan Atatürk Cad. No:4 Karaburun/İzmir, Karaburun Belediyesi Başkanlık Konağı Bahçesi adresinde07.2024 Perşembe ve 12.07.2024 Cuma günü listede her parselin karşısında belirtilen saatinde Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

İhale sonrasında geçici teminat ihaleyi alan tarafından; ihale bedelinin % 6 sı tutarındaki kesin teminata yükseltilecektir.

İhaleye katılmak için gerekli belgeler:





Gerçek kişilerden

İhale şartnamesi (Her sayfası istekli tarafından imzalı olmak üzere),

Vukuatlı Nüfus kayıt örneği,

Kanuni tebligat adresi/Yerleşim yeri belgesi,

Adli sicil kaydı,

Başkası adına katılıyorsa 2024 yılı noter onaylı vekaletname ve imza sirküleri,

Belediye ve vergi dairesinden alınacak borcu yoktur belgesi,

Geçici Teminatın yatırıldığına dair makbuz,

Dosya bedelinin yatırıldığına dair makbuz





Tüzel kişilerden

İhale şartnamesi (Her sayfası istekli tarafından imzalı olmak üzere),

Tüzel Kişi adına iştirak edecek kişinin vukuatlı Nüfus kayıt örneği,

Kanuni tebligat adresi/Yerleşim yeri belgesi,

Yılı Noter onaylı, yetki belgesi ve vekaletname,

Yılı noter onaylı imza sirküleri,

Yılı içinde alınan Ticaret Sicil kayıt belgesi,

İflas konkordato olmadığına dair belge,

Belediye ve vergi dairesinden alınacak borcu yoktur belgesi,

Geçici Teminatın yatırıldığına dair makbuz,

Dosya bedelinin yatırıldığına dair makbuz

İhaleye katılamayacak olanlar:

İhale komisyonlarının çalışmalarına temel olacak ilk ve son işleri tamamlayan, belgeyi düzenleyen, imzalayan ve ihale sonuçlarını uygulayacak olanlar ile İhale komisyonu başkan ve üyelerinin ana, baba, kardeş, evlat, karı-koca’ları ve bunların dahil oldukları ortaklıklar (Anonim Ortaklıklar hariç), gerek doğrudan gerekse aracı olarak ihaleye katılamazlar

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta ve arttırmada en uygun bedeli tespitte serbest olup Arsalara ait imar durumu Karaburun Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden öğrenilebilir

Her bir parsele ait şartname 250.00 TL karşılığında Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.

İletişim Numarası : 444 35 56

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