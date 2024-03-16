×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU II. TAHSİLAT DAİRE BAŞKANLIĞI İLANEN TEBLİGAT

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU II. TAHSİLAT DAİRE BAŞKANLIĞI İLANEN TEBLİGAT
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2024 00:00

 

 

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU II. TAHSİLAT DAİRE BAŞKANLIĞI İLANEN TEBLİGAT
SIRA NOADI SOYADI/UNVANI EVRAKIN TÜRÜAÇIKLAMADOSYA NOTEBLİGATA KONU ALACAK TUTARI (TL)ADRES
1MD HOLDİNG AŞ09.11.2023 TARİHLİ VE 86350 SAYILI ÖDEME EMRİAMME ALACAĞI2003/04261.096,42Kore Şehitleri Cad. Yonca Apt. A-Blok No:1 Kat:2 D:8 Zincirlikuyu/İSTANBUL
2MD HOLDİNG AŞ09.11.2023 TARİHLİ VE 86348 SAYILI ÖDEME EMRİAMME ALACAĞI2003/04835.362,30Kore Şehitleri Cad. Yonca Apt. A-Blok No:1 Kat:2 D:8 Zincirlikuyu/İSTANBUL
3MD HOLDİNG AŞ20.02.2023 TARİHLİ VE 67714 SAYILI ÖDEMEYE ÇAĞRI MEKTUBUAMME ALACAĞI2003/04108.536,64Kore Şehitleri Cad. Yonca Apt. A-Blok No:1 Kat:2 D:8 Zincirlikuyu/İSTANBUL
4MD HOLDİNG AŞ03.10.2023 TARİHLİ VE 83617 SAYILI ÖDEMEYE ÇAĞRI MEKTUBUAMME ALACAĞI2003/04133.392,71Kore Şehitleri Cad. Yonca Apt. A-Blok No:1 Kat:2 D:8 Zincirlikuyu/İSTANBUL
5OTOMOBİLCİLİK VE TİCARET AŞ03.10.2023 TARİHLİ VE 83621 SAYILI ÖDEMEYE ÇAĞRI MEKTUBUAMME ALACAĞI2003/04133.392,71Büyükdere Cad. Nevtron İş Hanı No:119 Kat:5 Gayrettepe/İSTANBUL
6OTOMOBİLCİLİK VE TİCARET AŞ20.02.2023 TARİHLİ VE 67716 SAYILI ÖDEMEYE ÇAĞRI MEKTUBUAMME ALACAĞI2003/04108.536,64Büyükdere Cad. Nevtron İş Hanı No:119 Kat:5 Gayrettepe/İSTANBUL
7OTOMOBİLCİLİK VE TİCARET AŞ09.11.2023 TARİHLİ VE 86339 SAYILI ÖDEME EMRİAMME ALACAĞI2003/04835.362,30Büyükdere Cad. Nevtron İş Hanı No:119 Kat:5 Gayrettepe/İSTANBUL
8OTOMOBİLCİLİK VE TİCARET AŞ09.11.2023 TARİHLİ VE 86335 SAYILI ÖDEME EMRİAMME ALACAĞI2003/04261.096,42Büyükdere Cad. Nevtron İş Hanı No:119 Kat:5 Gayrettepe/İSTANBUL
9ERDEM DIŞ TİCARET AŞ06.10.2023 TARİHLİ VE 83627 SAYILI ÖDEMEYE ÇAĞRI MEKTUBUAMME ALACAĞI2003/04133.392,71Büyükdere Cad. Nevtron İş Hanı No:119 Kat:5 Gayrettepe/İSTANBUL
10ERDEM DIŞ TİCARET AŞ20.02.2023 TARİHLİ VE 67713 SAYILI ÖDEMEYE ÇAĞRI MEKTUBUAMME ALACAĞI2003/04108.536,64Büyükdere Cad. Nevtron İş Hanı No:119 Kat:5 Gayrettepe/İSTANBUL
11ERDEM DIŞ TİCARET AŞ09.11.2023 TARİHLİ VE 86344 SAYILI ÖDEME EMRİAMME ALACAĞI2003/04835.362,30Büyükdere Cad. Nevtron İş Hanı No:119 Kat:5 Gayrettepe/İSTANBUL
12ERDEM DIŞ TİCARET AŞ09.11.2023 TARİHLİ VE 86341 SAYILI ÖDEME EMRİAMME ALACAĞI2003/04261.096,42Büyükdere Cad. Nevtron İş Hanı No:119 Kat:5 Gayrettepe/İSTANBUL
                  Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu borçlularına ait olup yukarıda ad-soyad ve unvanı yazılı borçluların adına tanzim olunan ödemeye çağrı mektupları ve ödeme emirleri borçluların bilinen adresinde bulunmaması nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.'nun 103-106. maddelerine istinaden ilgilinin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna bizzat veya bilvekale müracaatta bulunması veya taahhütlü mektup vb. şekilde açık adresini bildirmesi halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı bir ay  sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adresini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ay sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02003489

Haberle ilgili daha fazlası:
#Basın No ILN02003489#İlangovtr