TARSUS TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.

TARSUS KAYMAKAMLIĞI

Tapu Müdürlüğü



İLANEN DUYRULUR



(Miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi işlemi)

BAHARLI Mah. 109 ada 11 parseldeki taşınmazın tamamı/hissesi elbirliği halinde TANSEL ÖZBEK ve AYSEL AVŞAR adına kayıtlı iken;TARSUS 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ' nden verilen 21/06/2011 tarihli ve 2011/888 ESAS 2011/707 KARAR sayılı veraset belgesine istinaden mirasçılarından AYSEL AVŞAR 5831 sayılı Kanunun 8. maddesi ile Kadastro Kanunu' na eklenen EK 3. maddesine istinaden intikal ve miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi talebinde bulunulmuştur.



Bu nedenle; yukarıda açıklanan mirasçı işbu ilanın gazetede yayınlanması tarihinden itibaren 15 günlük sürenin sona erdiği günün mesai bitimine kadar anılan kanun hükmüne göre , elbirliği mülkiyetin devamına yönelik bir itirazı olan varsa veya paylaşma davası açılmış ise dava açıldığı hususunun bu yazının tebliğinden itibaren 30 günlük süre içerisinde Tarsus Tapu Müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir. Postada (vs) olabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.



Her hangi bir itirazınız olmazsa veya paylaşma davasının açıldığı bildirilmezse, iş bu taşınmaz üzerindeki elbirliği mülkiyeti paylı mülkiyete dönüştürülerek, hissedarlık esaslarına göre mirasçılar adına tapu kütüğüne tescil edilecektir.

İlgililere ilanen duyrulur.

#ilangovtr Basın no ILN02098593





