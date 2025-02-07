TARSUS İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

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5.175.000,00

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34BUL028 Plakalı,

MARKASI :AUDI

CİNSİ/TİPİ : OTOMOBİL/F2

TİCARİ ADI : A6 LIMOUSINE

VİTES :OTOMATİK

MODEL YILI :2024

ARAÇ SINIFI : M1

ŞASİ NUMARASI :WAUZZZF29RN041489 (Keşif gözlemi)

MOTOR NUMARASI : DTP286168 (Polnetten okunmuştur)

KM : 27.567

RENK : SİYAH

MOTOR TİPİ :DİZEL/ELEKTRİKLİ

NET AĞIRLIĞI : 1932

SİLİNDİR HACMİ :1968

MOTOR GÜCÜ KW : 150

KULLANIM AMACI : YOLCU NAKLİ/HUSUSİ

KAPI SAYISI : 4

KOLTUK SAYISI : 5

R/CD ÇALAR : MEVCUT

KLİMA : MEVCUT

ABS : MEVCUT

HAVA YASTIĞI : SÜRÜCÜ-YOLCU-ORTA DİREK

PARK SENSÖRÜ : MEVCUT

GERİ GÖRÜŞ KAMERASI :YOK

• Tespit adresine gidildiğinde, aracın depoda olduğu tespit edilmiştir.

• Plakaları, anahtarı var, ruhsatı yok.

KAPORTA/BOYA DURUMU: Muhtelif yerlerinde çizikler var. (Keşif göz.)

KABİN İÇİ: Döşemeler de muhtelif lekeler var. (Keşif gözlemi)

MEKANİK/ELEKTRİK:• Motor, şanzıman, göğüs ve göstergeler yerinde, motor çalışır, araç yürür durumdadır. (Keşif gözlemi)

LASTİK:• Ön 2 lastik %80 kondisyonlu (2024/08) 245 45 R19. (Keşif gözlemi)

• Arka 2 lastik %80 kondisyonlu (2024/08) 245 45 R19. (Keşif gözlemi)

• Stepnesi var. (Keşif gözlemi)

HASAR KAYDI BİLGİSİ: Geçmiş hasar kaydı bulunmamaktadır. (Sigorta Bilgi Gözetim Merkezi Sorgulama)

KİLOMETRE ve MUAYENE SORGULAMA BİLGİSİ: (Aracın muayene anındaki bilgilerini göstermektedir)• Muayene süresi dolmamıştır.

Piyasadan ve galericilerden yapılan araştırmalarda emsallerinin; 5.150.000 TL civarında bir bedel ile satılıyor olduğu, Bu bedeller üzerinden yapılan hesaplamada ortalama:

5.150.000+5.200.000+5.125.000+5.250.000+5.150.000/5= 5.175.000 TL

Dosyaya konu aracın yukarıda yapılan tespitleri göz önünde bulundurularak ikinci el alım/satım yapan internet sitelerinden, piyasalardan ve galericilerden yapılan araştırmalarında hali hazır hali ile bugünkü piyasa rayiç değerinin 5.175.000,00 TL (Beşmilyonyüzyetmişbeşbin TL) olduğu kanaati hasıl olmuştu