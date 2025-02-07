TARSUS İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Güncelleme Tarihi:
Örnek No:54*
T.C.
TARSUS İCRA DAİRESİ
2024/3682 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/3682 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|No
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Özellikleri)
13/01/2025 Tarihli Keşifte Düzenlenen Bilirkişi Raporuna Göre;
|1
|5.175.000,00
|1
|34BUL028 Plakalı,
MARKASI :AUDI
CİNSİ/TİPİ : OTOMOBİL/F2
TİCARİ ADI : A6 LIMOUSINE
VİTES :OTOMATİK
MODEL YILI :2024
ARAÇ SINIFI : M1
ŞASİ NUMARASI :WAUZZZF29RN041489 (Keşif gözlemi)
MOTOR NUMARASI : DTP286168 (Polnetten okunmuştur)
KM : 27.567
RENK : SİYAH
MOTOR TİPİ :DİZEL/ELEKTRİKLİ
NET AĞIRLIĞI : 1932
SİLİNDİR HACMİ :1968
MOTOR GÜCÜ KW : 150
KULLANIM AMACI : YOLCU NAKLİ/HUSUSİ
KAPI SAYISI : 4
KOLTUK SAYISI : 5
R/CD ÇALAR : MEVCUT
KLİMA : MEVCUT
ABS : MEVCUT
HAVA YASTIĞI : SÜRÜCÜ-YOLCU-ORTA DİREK
PARK SENSÖRÜ : MEVCUT
GERİ GÖRÜŞ KAMERASI :YOK
• Tespit adresine gidildiğinde, aracın depoda olduğu tespit edilmiştir.
• Plakaları, anahtarı var, ruhsatı yok.
KAPORTA/BOYA DURUMU: Muhtelif yerlerinde çizikler var. (Keşif göz.)
KABİN İÇİ: Döşemeler de muhtelif lekeler var. (Keşif gözlemi)
MEKANİK/ELEKTRİK:• Motor, şanzıman, göğüs ve göstergeler yerinde, motor çalışır, araç yürür durumdadır. (Keşif gözlemi)
LASTİK:• Ön 2 lastik %80 kondisyonlu (2024/08) 245 45 R19. (Keşif gözlemi)
• Arka 2 lastik %80 kondisyonlu (2024/08) 245 45 R19. (Keşif gözlemi)
• Stepnesi var. (Keşif gözlemi)
HASAR KAYDI BİLGİSİ: Geçmiş hasar kaydı bulunmamaktadır. (Sigorta Bilgi Gözetim Merkezi Sorgulama)
KİLOMETRE ve MUAYENE SORGULAMA BİLGİSİ: (Aracın muayene anındaki bilgilerini göstermektedir)• Muayene süresi dolmamıştır.
Piyasadan ve galericilerden yapılan araştırmalarda emsallerinin; 5.150.000 TL civarında bir bedel ile satılıyor olduğu, Bu bedeller üzerinden yapılan hesaplamada ortalama:
5.150.000+5.200.000+5.125.000+5.250.000+5.150.000/5= 5.175.000 TL
Dosyaya konu aracın yukarıda yapılan tespitleri göz önünde bulundurularak ikinci el alım/satım yapan internet sitelerinden, piyasalardan ve galericilerden yapılan araştırmalarında hali hazır hali ile bugünkü piyasa rayiç değerinin 5.175.000,00 TL (Beşmilyonyüzyetmişbeşbin TL) olduğu kanaati hasıl olmuştu
Araç Ferahimşalvuz Mahallesi 1654 Sokak No:2/A Tarsus/MERSİN adresinde bulunan EKİZOĞLUYED-İ EMİN OTOPARKINDA'dır. İhaleye iştirak etmek isteyenler ihale gününe kadar mesai saatleri içerisinde müracaat etmeleri halinde aracı görülebilir. Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2025 - 14:39
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Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2025 - 14:39
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/05/2025 - 14:39
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/05/2025 - 14:39
04/02/2025
(İİK m.114/4)
#ilangovtr Basın no ILN02169207