TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

I-GENEL ŞARTLAR

Madde 1-) Mülkiyeti Tarsus Belediyesine ait olup, madde 2’de belirtilen taşınmazlar 18/10/2023 tarihinde yapılacak ihale ile satılacaktır.

Madde 2-) Satışı yapılacak olan taşınmazların; mahalle, ada, parsel, niteliği, yüzölçümü, imar durumu, tahmin edilen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati aşağıdadır.





S.No



Mahalle



Ada



Parsel



Niteliği

Alan

(m²)



İmar Durumu

Tahmin Edilen

Bedel (TL)

Geçici

Teminat (TL)

İhale

Tarihi

İhale Saati 1 Fevzi Çakmak 2007 9 Arsa 682,00 TİCK B Kodlu A-5 E:1.50 3.410.000,00 102.300,00 18/10/2023

10.00 2 Fevzi Çakmak 2007 10 Arsa 1.186,00 TİCK B Kodlu A-5 E:1.50 5.930.000,00 177.900,00 18/10/2023

10.05 3 Fevzi Çakmak 2007 11 Arsa 403,00 TİCK B Kodlu A-5 E:1.50 2.015.000,00 60.450,00 18/10/2023

10.10 4 Kemalpaşa 433 2 Bahçeli

Kargir Ev 1.303,00 Su Yüzeyi 5.863.500,00 175.905,00

18/10/2023

10.15 5 Kemalpaşa 3029 1 Arsa 547,00 A-2 Konut Alanı 1.641.000,00 49.230,00

18/10/2023

10.20 6 Bahçe 4433 11 Arsa 5.000,00 Tarımsal Alan E=0.05 Yençok=6.50 5.000.000,00 150.000,00

18/10/2023

10.25 7 Bahçe 4433 12 Arsa 5.000,00 Tarımsal Alan E=0.05 Yençok=6.50 5.000.000,00 150.000,00

18/10/2023

10.30 8 Bahçe 4434 4 Arsa 5.688,00 Tarımsal Alan E=0.05 Yençok=6.50 5.688.000,00 170.640,00

18/10/2023

10.35 9 Mithatpaşa 1152 107 Arsa 181,00 A-2 Konut Alanı 407.250,00 12.217,50

18/10/2023

10.40 10 Dedeler 101 5 Arsa 557,58 Serbest Nizam 2 Katlı Konut Alanı 1.115.160,00 33.454,80

18/10/2023

10.45 11 Dedeler 102 1 Arsa 649,98 Serbest Nizam 2 Katlı Konut Alanı 1.299.960,00 38.998,80

18/10/2023

10.50 12 Dedeler 102 2 Arsa 596,61 Serbest Nizam 2 Katlı Konut Alanı 1.193.220,00 35.796,60

18/10/2023

10.55 13 Dedeler 102 3 Arsa 948,27 Serbest Nizam 2 Katlı Konut Alanı 1.896.540,00 56.896,20

18/10/2023

11.00 14 Dedeler 107 2 Arsa 569,50 A-2 Konut Alanı Taks=0.20 Kaks=0.40 1.139.000,00 34.170,00

18/10/2023

11.05 15 Dedeler 107 8 Arsa 576,32 A-2 Konut Alanı Taks=0.20 Kaks=0.40 1.152.640,00 34.579,20

18/10/2023

11.10 16 Dedeler 107 9 Arsa 575,71 A-2 Konut Alanı Taks=0.20 Kaks=0.40 1.151.420,00 34.542,60

18/10/2023

11.15 17 Dedeler 111 1 Arsa 678,99 A-2 Konut Alanı Taks=0.20 Kaks=0.40 1.357.980,00 40.739,40

18/10/2023

11.20 18 Dedeler 111 6 Arsa 666,87 A-2 Konut Alanı Taks=0.20 Kaks=0.40 1.333.740,00 40.012,20

18/10/2023

11.25 19 Dedeler 112 3 Arsa 622,67 A-2 Konut Alanı Taks=0.20 Kaks=0.40 1.245.340,00 37.360,20

18/10/2023

11.30 20 Dedeler 115 3 Arsa 1.009,71 A-2 Konut Alanı Taks=0.20 Kaks=0.40 2.019.420,00 60.582,60



18/10/2023



11.35 21 Dedeler 119 1 Arsa 548,91 Serbest Nizam 2 Katlı Konut Alanı 1.097.820,00 32.934,60

18/10/2023

11.40 22 Dedeler 122 5 Arsa 499,99 Serbest Nizam 2 Katlı Konut Alanı 999.980,00 29.999,40

18/10/2023

11.45 23 Dedeler 126 1 Arsa 984,62 Serbest Nizam 2 Katlı Konut Alanı 1.969.240,00 59.077,20

18/10/2023

11.50 24 Dedeler 133 2 Arsa 1.014,02 Serbest Nizam 2 Katlı Konut Alanı 2.028.040,00 60.841,20

18/10/2023

11.55 25 Dedeler 136 1 Arsa 499,99 Serbest Nizam 2 Katlı Konut Alanı 999.980,00 29.999,40

18/10/2023

12.00 26 Dedeler 136 5 Arsa 627,49 Serbest Nizam 2 Katlı Konut Alanı 1.254.980,00 37.649,40

18/10/2023

12.05 27 Dedeler 141 4 Arsa 777,24 Serbest Nizam 2 Katlı Konut Alanı 1.554.480,00 46.634,40

18/10/2023

12.10 28 Dedeler 147 1 Arsa 559,99 Serbest Nizam 2 Katlı Konut Alanı 1.119.980,00 33.599,40

18/10/2023

12.15 29 Dedeler 147 5 Arsa 627,15 Serbest Nizam 2 Katlı Konut Alanı 1.254.300,00 37.629,00

18/10/2023

12.20 30 Dedeler 148 3 Arsa 632,11 Serbest Nizam 2 Katlı Konut Alanı 1.264.220,00 37.926,60

18/10/2023

12.25 31 Dedeler 148 7 Arsa 712,61 Serbest Nizam 2 Katlı Konut Alanı 1.425.220,00 42.756,60

18/10/2023

12.30 32 Dedeler 148 8 Arsa 685,32 Serbest Nizam 2 Katlı Konut Alanı 1.370.640,00 41.119,20

18/10/2023

12.35 33 Dedeler 148 9 Arsa 602,04 Serbest Nizam 2 Katlı Konut Alanı 1.204.080,00 36.122,40

18/10/2023

12.40 34 Dedeler 149 1 Arsa 700,00 Serbest Nizam 2 Katlı Konut Alanı 1.400.000,00 42.000,00

18/10/2023

12.45 35 Dedeler 149 2 Arsa 782,12 Serbest Nizam 2 Katlı Konut Alanı 1.564.240,00 46.927,20

18/10/2023

12.50 36 Dedeler 150 1 Arsa 650,00 Serbest Nizam 2 Katlı Konut Alanı 1.300.000,00 39.000,00

18/10/2023

12.55 37 Dedeler 150 2 Arsa 659,38 Serbest Nizam 2 Katlı Konut Alanı 1.318.760,00 39.562,80

18/10/2023

13.00 38 Dedeler 150 3 Arsa 590,58 Serbest Nizam 2 Katlı Konut Alanı 1.181.160,00 35.434,80

18/10/2023

13.05



Madde 3-) Taşınmazlara ait satış ihalesi yukarıdaki listede belirtilen tarihe tesadüf eden gün ve saatte Tozkoparan Zahit Mahallesi Kasım Gülek Bulvarı Belediye Tesisleri İdari binada bulunan Belediye Encümen salonunda, Encümen huzurunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

Madde 4-) Satışı yapılacak taşınmazların Geçici Teminatları, Tahmin Edilen Bedelin %3 (Üç) ü olup, 2 inci maddedeki tabloda her taşınmazın karşısına yazılmıştır.

İhaleye girecek istekliler geçici teminatlarını;

a) Nakit olarak yatıracak olanlar; Tarsus Belediye Başkanlığının Ziraat Bankası Makam Şubesi TR 33 0001 0017 8234 1199 0250 46 IBAN nolu hesabına veya Tarsus Belediyesi Gelirler Müdürlüğü veznesine yatırıldıktan sonra, banka dekontunu ya da ödeme makbuzunu dış zarfa koymaları gerekmektedir. Banka dekontunun ya da ödeme makbuzunun açıklamalar kısmında; katılmak istenilen ihalenin mahalle adı, ada ve parsel numarası yazılması zorunludur.

b) Banka teminat mektubu olarak verilecekse, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenecek bankaların vereceği ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 27. maddesine uygun olarak düzenlenmiş iki yetkili tarafından onaylanmış Şube veya Genel Müdürlükten TEYİTLİ ve SÜRESİZ banka teminat mektubunu, dış zarfa koymaları gerekmektedir.

Madde 5-) İhaleye katılabilmek için; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak, anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve geçici teminatı yatırmak şarttır.

İhaleye katılacak olan tüm katılımcıların;

İhale katılım dilekçesi, İkametgah İlmühaberi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Geçici teminat makbuzu, dekontu veya banka teyit yazısı ile birlikte banka teminat mektubunun aslı, Şartname bedel makbuzu ya da dekontunun aslı, Kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı (cezalı) olmadıklarına dair yazılı beyan, Tarsus Belediyesi Gelirler Müdürlüğünden alınacak olan kira, para cezası, emlak, ÇTV ve diğer borcu bulunmadığına dair borcu yoktur yazısı vermeleri zorunludur. Ayrıca;

5.1- Gerçek kişilerde, 5 inci maddede istenilen belgeler haricinde;

a) İhaleye katılan isteklinin noterden alınan imza beyannamesi,

b) İstekli adına ihaleye vekâleten katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin, noterden alınmış vekâletnamesi ve imza beyannamesi,

5.2- Tüzel kişilerde, 5 inci maddede istenilen belgeler haricinde;

a) Özel hukuk tüzel kişileri, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak, kişi veya kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletname,

b) Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge,

5.3- Kooperatif, Birlik, Dernek veya Vakıf ise, 5 inci maddede istenilen belgeler haricinde;

a) Yetkili organlarından alınmış taşınmaz mal satın alma yetkisini gösterir belge,

b) Yetkili kılınan kişinin veya kişilerin, noterden alınmış imza beyannamesi,

5.4- Ortak girişim olması halinde, 5 inci maddede istenilen belgeler haricinde;

a) Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

b) 5 inci maddede istenilen belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5-5- Bu ihale ile ilgili şartname bedeli, 1.000,00 TL olup; Şartname, bedeli Tarsus Belediye Başkanlığının Ziraat Bankası Makam Şubesi TR 33 0001 0017 8234 1199 0250 46 IBAN nolu hesabına veya Tarsus Belediyesi Gelirler Müdürlüğü veznesine yatırıldıktan sonra, şartname Tarsus Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira, Satış ve Tahsis Yöneticiliğinden alınacaktır. Banka dekontunun veya ödeme makbuzunun açıklamalar kısmında; katılmak istenilen ihalenin mahalle adı, ada ve parsel numarası, ihaleye katılacak olan katılımcının T.C. kimlik numarası veya vergi numarası ile şartname bedeli yazılması zorunludur.

5-6- Şartname ücretsiz olarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira, Satış ve Tahsis Yöneticiliğinde incelenebilir.

5.7- İhaleye ilişkin bilgiler Tarsus Belediyesi Web sayfasından görülebilir.

5.8- 18/10/2023 tarihinde yapılacak ihale için, katılımcıların istenilen bütün belgeler ile birlikte Teklif Mektuplarını en geç 17/10/2023 salı günü saat 17:00’ ye kadar, Tarsus Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Kira, Satış ve Tahsis Yöneticiliği ’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

Madde 6-) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen kişiler bu ihaleye giremez.

Madde7-) Belediyemizce satışı yapılacak taşınmazlar, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17. maddesinin 4. fıkrasının (p) bendine göre KDV istisnasına tabii olduğundan, bu satışlardan KDV tahsilatı yapılmayacaktır.

İlan Olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01900922

