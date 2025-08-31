×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

TARSUS 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

TARSUS 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2025 00:00

T.C. TARSUS 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/174 Esas

İLAN

Davacı MALİYE HAZİNESİ vekili tarafından mahkememize ibraz edilen dava dilekçesinde özetle; Mersin ili, Tarsus ilçesi, Aliağa Mah. 109 ada 3 parsel sayılı taşınmaz hissedarı olarak bilinen Mehmet kızı Zehra'nın kim olduğunun bilinmediği, mirasçıları bulunamayan kişiler oldukları ve 10 yıldan fazla kayyımlıkla idare edilmekte bulunan taşınmaz maliklerinin gaipliğine karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Yukarıda belirtilen Mersin ili, Tarsus ilçesi, Aliağa Mah. 109 ada 3 parsel sayılı taşınmazın hissedarı olarak bulunan Mehmet kızı Zehra'nın veya mirasçılarının hakkında bilgisi bulunan kişilerin ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 6 ay içinde mahkememizin 2025/174 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri TMK 33/son madde gereğince ilanen duyurulur. 01.08.2025

 

#ilangovtr Basın no ILN02285241