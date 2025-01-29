TARSUS 2. AİLE MAHKEMESİ

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T.C. TARSUS 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/264

DAVALI : VELAT ALİ - Ulubatlı Hasan Mah. 2984 Sk. Kapı No:156 Yüreğir/ADANA

Fadile Kari tarafından aleyhinize açılan velayet davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce davalıya duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinden ayrıldığı gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip tutanağı, sosyal inceleme raporu ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

13/05/2025 günü saat 09:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, ilanen tebliğden itibaren iki haftalık kesin süre içinde HMK'nın 317, 318, 319 ve 320.maddeleri gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesinin elinizde bulunan tüm delilleri eklemek ve tüm delillerinizin açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek bildirmek, başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayıcı açıklamanın dilekçede yer alması hususları ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02164299