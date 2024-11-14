TARSUS 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. TARSUS 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

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Dosya No:2024/45

Karar No: 2024/7

5607 sayılı yasaya muhalefet suçundan sanık Abdürraug ve Mesarra oğlu, 10/01/1994 Lazkiye doğumlu, Suriye Ülkesi vatandaşı, Halid İDRİS hakkında açılan kamu davasının yapılan yargılamaları sonunda; verilen HÜKÜM ÖZETLE;

1- 5607 sayılı kanunun 17/2 maddesi ve Hakim ve Savcılar Kurulunun 24/07/2007 Tarih ve 346 sayılı kararıyla 5607 sayılı yasadan kaynaklanan kaçakçılık suçlarına bakma görevinin 1 nolu Asliye Ceza Mahkemesine ait olduğu gözetilerek mahkememizin GÖREVSİZLİĞİNE,

2- Görevsizlik kararı kesinleştiğinde, yargılamasının yapılarak neticelendirilmesi için dosyanın görevli ve yetkili bulunan Tarsus 1. Asliye Ceza Mahkemesine GÖNDERİLMESİNE,

Dair, sanık ve katılan kurum vekilinin yokluğunda, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde, mahkememize dilekçe verildiği taktirde Tarsus Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine İtiraz Yasa Yolunun Açık olduğu hususuna ilişin verilen kararın ilan yayın tarihinden itibaren2 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu İLANEN TEBLİĞOLUNUR. 08/11/2024

#ilangovtr Basın no ILN02121476