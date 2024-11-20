T.C. TARSUS 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



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Dosya No: 2024/54

Karar No: 2024/19

5607 Sayılı Kanuna Muhalefetsuçundan Muhammed ve Aişeoğlu, 1983 Halep doğumlu, Suriye Ülkesi vatandaşı Omar MUSA hakkında açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonunda; verilen HÜKÜM ÖZETLE;



1- 5607 sayılı kanunun 17/2 maddesi ve Hakim ve Savcılar Kurulunun 24/07/2007 Tarih ve 346 sayılı kararıyla 5607 sayılı yasadan kaynaklanan kaçakçılık suçlarına bakma görevinin 1 nolu Asliye Ceza Mahkemesine ait olduğu gözetilerek mahkememizin GÖREVSİZLİĞİNE,



2- Görevsizlik kararı kesinleştiğinde, yargılamasının yapılarak neticelendirilmesi için dosyanın görevli ve yetkili bulunan Tarsus 1. Asliye Ceza Mahkemesine GÖNDERİLMESİNE,



Dair, sanık vekatılan kurum vekilinin yokluğunda, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde, mahkememize dilekçeverildiği taktirde Tarsus Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine İtiraz Yasa Yolunun Açık olduğuhususuna ilişinverilen kararın ilan yayın tarihinden itibaren 2 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu İLANEN TEBLİĞOLUNUR. 12/11/2024

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