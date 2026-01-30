TARSUS 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. TARSUS 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2025/35 Esas

Davacı Maliye Hazinesi tarafından davalı Mersin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği il Müdürlüğü aleyhine açılan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davasında, kendisine kayyım atanan Mersin ili Tarsus ilçesi, Tepeçaylak Mah. 214 parsel numaralı taşınmazın hissedarları olan Elife Evladı Mehmet, Elife Evladı Fatma, ElifeEvladıÜmmügülsüm,HacıİbrahimEşiRukiye,HacıİbrahimEvladıMustafa,Hacıİbrahim Evladı Mehmet, Hacı İbrahim Evladı Ümmügülsüm, Hacı İbrahim Evladı Elife, Mustafa Kızı(Hüseyin Eşi) Teslime, Hüseyin Evladı Mehmet, Hüseyin Evladı Mahmut, Hüseyin Evladı Ahmet, Hüseyin Evladı Emin, Hüseyin Evladı Zahide, Bekir Eşi Emine, Bekir oğlu Ali, Bekir oğlu Mustafa, Bekir kızı Fatma, Bekir kızı Zeynep, Bekir kızı Döndü'nün gaipliğine karar verilmesini, Kayyımlık Bürosu tarafından 10 yıldan fazladır kayyımlıkça idare edilmek olan gaip kişinin izaleyi süyu davası sonucu hissesine düşen satış bedelinin Hazineye intikaline karar verilmesini talep etmiştir. TMK 33/2 ve 33/3 maddelerine göre gaip" Elife Evladı Mehmet, Elife Evladı Fatma, ElifeEvladıÜmmügülsüm,HacıİbrahimEşiRukiye,HacıİbrahimEvladıMustafa,Hacıİbrahim Evladı Mehmet, Hacı İbrahim Evladı Ümmügülsüm, Hacı İbrahim Evladı Elife, Mustafa Kızı(Hüseyin Eşi) Teslime, Hüseyin Evladı Mehmet, Hüseyin Evladı Mahmut, Hüseyin Evladı Ahmet, Hüseyin Evladı Emin, Hüseyin Evladı Zahide, Bekir Eşi Emine, Bekir oğlu Ali, Bekir oğlu Mustafa, Bekir kızı Fatma, Bekir kızı Zeynep, Bekir kızı Döndü" hakkında bilgisi bulunan, şahısların açık kimlik bilgilerini bilen, kişi ve kişilerin mahkememize başvurmaları için mahkememizce yapılacak ilk ilan tarihinden itibaren 6 aylık süre verilmiş olup, ilgilerin mahkememize başvurması hususları ihtar ve ilan olunur. 21/01/2026

#ilangovtr Basın no ILN02391267