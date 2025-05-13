TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İSTANBUL 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

TC TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 8 ADET SÜRÜCÜLÜ ( AKARYAKITSIZ ) ARAÇ KİRALAMA (2 Binek+6 Pick-up) HİZMET ALIMI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI I.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL) TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI