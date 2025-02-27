TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İHALE İLANI

Talas Belediye Başkanlığından

Mülkiyeti veya tasarruf hakkı Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37’inci ve 45’inci maddeleri gereğince satış ihalesi yapılacaktır.

İhale, Yenidoğan Mahallesi Pazar Caddesi No: 10 Talas Kayseri adresinde yer alan Talas Belediyesi Ana Hizmet Binasında bulunan Toplantı Salonunda Encümen huzurunda gerçekleştirilecek olup 12.03.2025 Çarşamba günü saat 15:30’da başlayacak ve sırayla devam edecektir.

İlanın 1 ila 4 sıraları arasında yer alan taşınmazlar Kapalı Teklif, diğer taşınmaz ise Açık Teklif usulü ile ihale edilecek olup gerekli açıklamalar şartnamelerinde belirtilmiştir.

İhale şartnamesi dosya ücreti satış ihaleleri için 3.000,00 (Üç bin) TL karşılığında Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.

S.No Adresi / Mahallesi Kat No Cephe Ada / Parsel - BB No. Cinsi Brüt Alan (m²) Tahmin Edilen Bedel Geçici Teminat (%3) 1 Mevlana Mah. Halef Hoca Cad. No: 84/A Talas/KAYSERİ Zemin G 1188/2 - 84/A Dükkan 356,00 20.000.000,00 600.000,00 2 Mevlana Mah. Halef Hoca Cad. No: 84/B Talas/KAYSERİ Zemin KB 1188/2 - 84/B Dükkan 204,82 15.000.000,00 450.000,00 3 Mevlana Mah. Halef Hoca Cad. No: 84/D Talas/KAYSERİ Zemin KD 1188/2 - 84/D Dükkan 222,78 14.000.000,00 420.000,00 4 Mevlana Mah. Halef Hoca Cad. No: 84/C Talas/KAYSERİ Zemin K 1188/2 - 84/C Dükkan 210,46 13.500.000,00 405.000,00 5 Becen Mah. Ortanca Cad. No: 19/3-D Melikgazi/KAYSERİ Zemin

+1 BDKG 5052/12 - D1 Dubleks

Villa 199,00 10.100.000,00 303.000,00

İhaleye katılacak isteklilerin

A-) GERÇEK KİŞİ İSE;

1-) Tebligat için kanuni ikametgâh adresini gösterir belge,

2-) Nüfus cüzdan fotokopisi (Aslı idare yetkilisine ibraz edilirse noter onayına gerek yoktur.)

3-) İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı

B-) TÜZEL KİŞİ İSE;

1-) Tebligat için ticari ikametgâh veya adres belgesi,

2-) Varsa vergi levhası

3-) Tüzel kişiliğin yöneticilerinin/şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret Sicil Gazetesi veya Oda Kayıt Belgesi ve benzeri belge (Tüzel kişilik vakıf veya dernek ise; vakıf senedi veya dernek ana tüzüğü, kooperatif ise; ilgili makamdan alınan kayıt/tescil belgesi)

4-) İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı ve yetki belgesi

C-) ORTAK HÜKÜMLER

1-) “İdari şartnamenin okunduğu ve aynen kabul” edildiği ibaresi yazılı ve katılanın yetkili temsilcisi veya vekilince imzalanmış nüshası.

2-) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun değişik 6’ncı maddesi gereğince ihale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı Taahhütname,

3-) Belediyeye vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge,

4-) Geçici teminatın alındı belgesi. Geçici teminat tutarı tahmin edilen bedelinin %3’ü kadardır. G. teminat T.Vakıflar Bankası TR04 0001 5001 5800 7299 8732 89 veya T. Halk Bankası Talas Şubesi TR68 0001 2001 7740 0007 0000 01 IBAN no.lu banka hesabına ya da Belediyemiz veznesine ödenecektir. Geçici teminat tedavüldeki Türk Parasının dışında 2886 sayılı yasanın 26’ncı maddesinde sayılan değerler de teminat olarak kabul edilebilir. Teminat mektubu süresiz ve teminat mektubunun aslı olacaktır.

5-) Vekâleten iştirak edenlerin vekâlet belgesi ile birlikte vekâlet edenin imza beyannamesi,

6-) Ortak girişim halinde; Ortak Girişim Beyannamesi,

7-) Dosya alındı makbuzu

D-) ÖDEME ŞEKLİ

1-) İlanın 1 ila 4’üncü sıraları arasında yer alan taşınmazların ihale bedelinin %30’u peşin kalan kısmı 12 aylık eşit taksitler halinde ödenecektir.

2-) İlanın 5’inci yer alan taşınmazın ihale bedelinin %20’si peşin kalan kısmı 18 aylık eşit taksitler halinde ödenecektir

3-) Taksitli satışlarda ödemelerin peşin olarak yapılması durumunda tahmin edilen bedelin altına düşmeyecek şekilde %5 tenzilat yapılacaktır.

Encümen ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

İstekliler ihale konusu taşınmazlar yerinde görebilir, mesai saatleri içinde taşınmazlar hakkında bilgi alabilir. Ancak yerinde görmeyerek veya bilgi almadan ihaleye katılan şahısların ihalesi yapıldıktan sonraki itirazları kabul edilmeyecektir.

İhaleye iştirak edeceklerin yukarıda sözü edilen belgelerle birlikte Mali Hizmetler Müdürlüğüne müracaat ederek ihale günü saat 12:00’den önce alındı belgesi karşılığında dosyalarını teslim etmeleri gerekmektedir.

#ilangovtr Basın no ILN02180122