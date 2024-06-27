T.C.

ZONGULDAK İLİ

ALAPLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

1- Mülkiyeti Alaplı Belediyesine ait aşağıda tapu bilgileri yazılı taşınmazın 2886 sayılı Devlet ihale kanununun 35. Maddesinin a bendi gereğince kapalı teklif usulü ile satışı yapılacaktır.

2- İhale ile ilgili şartnameler Belediyemiz İhale Biriminden temin edilebilir.

3- İhale 09/07/2024 günü saat 14.00’ de Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

Arsa No Cinsi ve evsafı M2 Muhammen Bedel( TL) %3 Geçici Teminat (TL) İhale Günü İhale saati 1 55 Ada 15Parsel 962,20 m2 10.103.100,00₺ 303.100,00TL 09.07.2024 14:00

4- İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenilmektedir.

A-İç zarf: iç zarf yalnız teklif mektubunu içerecektir. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya imzalanıp kaşelenir.

B-Dış zarf: Aşağıdaki belgeleri içerecektir.

Gerçek kişi olması halinde

a) İç zarf

b) Kanuni ikametgah belgesi, T.C.Kimlik Numarası bulunan Nüfus Cüzdanı veya Kimlik Kartı fotokopisi

c) Tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat telefon ve varsa faks numarası

d) Vekil ise noter tasdikli vekaletname ve vekile ait imza beyannamesi

e) Geçici teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu

f) Alaplı Belediyesine vadesi geçmiş herhangi bir borcu olmadığına dair belge

g) Şartname alındı makbuzu

h) İhale şartnamesinin istekli tarafından imzalanmış hali.

i) Adli sicil kaydı

Tüzel kişi olması halinde,

a) İç zarf

b) Türkiye’de tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası

c) Tüzel kişiliğin kununi temsilcisinin noter tasdikli imza beyannamesi

d) Vekil ise noter tasdikli vekaletname ve vekile ait imza beyannamesi

e) Geçici Teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu

f) Alaplı Belediyesine vadesi geçmiş herhangi borcu olmadığına dair belge

g) Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar sicil kayıt belgeleri (2024 yılı tüzel kişi)

h) Şartname alındı makbuzu

i) İhale şartnamesinin istekli tarafından imzalanmış hali

C) Dış zarfın kapatılması: İç zarf, geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır.Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya imzalanıp kaşelenir.

6- İhale ile ilgili teklifler 09/7/2024 saat 13:45’ e kadar Belediye İhale Birimine teslim etmeleri gerekmektedir.

#ilangovtr Basın no ILN02050962