T.C. ZİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1- Aşağıda tapu bilgileri ve muhammen bedel bilgileri verilen Belediyemiz sınırları içerisindeki Madeni Yağ Atıklarının Toplanması ve Değerlendirilmesi işi ile birlikte 3 Adet İşyeri vasıflı gayrimenkul; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince açık arttırma ile 3 yıllığına kiralanacaktır.



Ada Parsel Cins / No Yüzölçümü Muh. Bedel G. Teminat İhale Tar.ve Saati

- - Atık Madeni Yağ Toplama Zile Sınırları23.625,00 TL. + KDV 710,00 TL. 03.07.2023 - 10:00

226 7 11 Katlı İşyeri (Z-09) 19,30 m2 30.000,00 TL. 900,00 TL. 03.07.2023 - 10:10

702 103 Odun-Kömür Satış Deposu 250 m2 28.890,00 TL. 870,00 TL. 03.07.2023 - 10:20



2- Aşağıda tapu bilgileri ve muhammen bedel bilgileri verilen 1 Adet İşyeri vasıflı gayrimenkul; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince açık arttırma ile 10 yıllığına kiralanacaktır.



Ada Parsel Cins / No Yüzölçümü Muh. Bedel G. Teminat İhale Tar.ve Saati

226 7 11 Katlı İşyeri (10-11 B.B.) 2.025 m2 7.800.000,00 TL. 234.000,00 TL. 03.07.2023 - 10:30



3- Aşağıda tapu bilgileri ve muhammen bedel bilgileri verilen Mülkiyetleri Belediyemize ait 2 Adet Arsa Vasıflı taşınmaz; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince açık arttırma ile satılacaktır.



Ada Parsel Cins / No Yüzölçümü Muh. Bedel G. Teminat İhale Tar.ve Saati

34-35 14 Adet Arsa (A.Zir Mah.) 5.135,28 m2 10.270.560,00 TL.308.117,00 TL. 03.07.2023 - 10:40

50 35 Arsa (Z.Ülya Mah.) 289,29 m2 462.864,00 TL 13.886,00 TL. 03.07.2023 - 10:50



4- İhaleler, yukarıda belirtilen gün ve saatte Belediye Hizmet Binasında, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

5- İhaleye gireceklerin en geç 26.06.2023 Pazartesi günü saat 09.00’a kadar geçici teminat bedelini Belediyemize nakit yatırmaları veya 2886 sayılı kanuna göre teminat yerine geçen belgeler ile 5. maddede belirtilen belgeleri encümen başkanlığına sunulmak üzere Destek Hizmetleri Müdürlüğüne, (posta ile gönderilerde olabilecek gecikmeler kabul edilmez.) teslim etmeleri gerekmektedir.

6- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI ve İSTENEN BELGELER:

a) Geçici teminat bedelinin ihale saatine kadar yatırıldığına ilişkin makbuz.

b) Müracaat Dilekçesi ve Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı fotokopisi.

c) Gerçek kişiler ve Tüzel kişilerin Noter Onaylı imza sirküsü.

d) Gerçek kişiler için Yerleşim Belgesi, tüzel kişi ise meslek odalarından oda kayıt sicil belgesi, ticaret sicil gazetesi, dernek veya kamu kuruluşu ise yetkili organlarınca alınmış karar örnekleri.

e) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noterden tasdikli vekaletname ve noterden tanzim edilmiş imza sirküleri.

f) Ortak girişim olması halinde ortakların hisse oranlarını gösterir Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, (Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için belirtilen belgelerin verilmesi gerekir.)

g) Belediyemizden alınmış borcu yoktur belgesi.

h) İhaleye gireceklerin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Güncel Çevre İzin ve Lisans Yetki belgeleri.(Madeni Yağ Atıkları Toplama işi için)

7- Kiralama ve Satış ihalesinin geçici teminatı, muhammen bedelin % 3 (yüzde üçü) oranındadır.

8- Kiralama bedelleri yıllık 2 taksittir (11 Katlı İşhanı 10-11 Nolu İşyeri yıllık kira bedeli 12 eşit taksit).

Taşınmaz satış bedeli 34-35 Adada bulunan 14 adet arsa için % 10’u peşin, kalanı 6 taksit olup, 50 Ada 35 Parselin satış bedeli peşindir ve ihale bedelinin tamamı ödendikten sonra tapu devri yapılacaktır. İhale bedelini gününde ödemeyen ihaleden vazgeçmiş sayılır ve geçici teminatı belediyemiz adına gelir olarak kaydedilir.

9- İhale işlemleri ile ilgili her türlü vergi, resim, harç ve diğer giderler alıcıya aittir.

10- Belediye Encümeni uygun bedeli tespit etmekte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

11- İstekliler, ihaleye ilişkin tüm dökümanı Zile Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden görebilir ve bedelsiz olarak temin edebilir.

12- 3065 sayılı Kanunun (17/4-d ve 17/4-p) maddelerine göre, belediyeler ve il özel idarelerinin mülkiyetindeki taşınmazların kira ve satışları (belediye ve il özel idarelerinin bünyelerinde oluşan iktisadi işletmelerin taşınmaz kiralamaları hariç) KDV’den istisnadır.

#ilangovtr Basın no ILN01841956

















