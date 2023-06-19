T.C. YOZGAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

1-Yozgat ili Merkez ilçesi Köseoğlu mahallesi, şehir imar planında park ve yeşil alan olarak ayrıldığı, Belediye Encümenin 26/02/2020tarih ve 174 sayılı kararı ile kamulaştırmakararıalındığı,07/10/2020tarih ve 31267sayılı resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile kamulaştırmasına karar verildiği, Mahkememizde kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan kısmın Yozgat Belediye Başkanlığı adına tescili talep edilmiştir. Kamulaştırma kanunun 10’uncu maddesi uyarınca kamulaştırma belge özetlerinin ilanına karar verilmiştir.

2- Dava konusu taşınmaz malların;

Dosya : Mahalle Ada No: Parsel No. Kam. Alan(m2) Vasfı

2023/135 Köseoğlu Mah. 528 21 24,71 m² Dükkan

Köseoğlu Mah. 528 30 25,13 m² Dükkan

Davalı: Kemalettin AKBABA

3-Taşınmaz malikleri, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilir.

4-Açılacak davalarda husumet Yozgat Belediye Başkanlığına'na yöneltilmelidir.

5-30 gün içerisinde Kamulaştırma işlemine karşı İdari yargıda iptal davası açanların ve yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal mülkiyeti Yozgat Belediye Başkanlığı adına tescil edilecektir.

6-Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli Yozgat Vakıflar Bankası Şubesine bloke edilerek, karar verildiğinde maliklere ödenecektir.

7-Mahkememizin 2023/135 Esas sayılı dosyasının duruşması 19/07/2023 günü saat 09:55'de Yozgat 1. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacaktır.

8-Davalının konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmesi gerekmektedir.

9-Davalının davayı bizzat veya temsilcileri aracılığı ile takip etmesi aksi takdirde yargılamanın yokluğunda yapılarak karar verileceği 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.31/05/2023

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