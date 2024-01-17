Örnek No:55*

T.C. YATAĞAN İCRA DAİRESİ

2022/103 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/103 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Muğla İli, Yatağan İlçesi, YENİ Mahalle, 753 Ada, 7 Parsel, 1.Kat 4 Nolu Bağımsız Bölüm sayılı 3oda, 1 salon,1mutfak, 2 banyo, 1 tuvalet ile 2 adet balkondan oluşur.Ayrıntılı bilgi için Uyap e satış internet adresine veya dosyaya müracaat edilebilir.

Adresi : Yeni Mah.202 Sokak Nurol Ege Apt Kat:1 Daire:4 Yatağan / MUĞLA

Arsa Payı : 1/9

Satışa konu hisse payı:Tam.

İmar Durumu :24.05.2023 tarihli imar durum belgesinde göre, 1/1000 ölçekli Yatağan Revizyon İlave İmar Planında Gelişme konut alanında kalmakta olup Taks:0.30, Kaks:0.90 yapılaşma oranı bulunur.

Kıymeti : 3.300.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/03/2024 - 14:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/03/2024 - 14:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/04/2024 - 14:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 14:20

12/01/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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