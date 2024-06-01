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T.C. YALVAÇ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

T.C. YALVAÇ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2024 00:00

 

T.C.
YALVAÇ
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

28/05/2024

Sayı :2023/613 Esas

İLAN

1-Kim oldukları tespit edilemeyen Isparta İli Yalvaç İlçesi Müderris Mahallesinde bulunan 842 ada 1 parsel sayılı taşınmazın hissedarı olan Abdullah oğlu Hüsnü Kodal isimli olan ve kendisinden bir daha haber alınamayan, gaipliğine karar verilmesi istenen, Isparta İli Yalvaç İlçesi Müderris Mahallesinde bulunan 842 ada 1 parsel sayılı taşınmazın hissedarları hakkında bilgisi olan kişilerin,

İLAN TARİHİNDEN İTİBAREN ALTI AY İÇERİSİNDE mahkememize bilgi vermeleri ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02041854

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#Basın No ILN02041854#İlangovtr