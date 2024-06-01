Güncelleme Tarihi:
T.C.
YALVAÇ
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)
28/05/2024
Sayı :2023/613 Esas
İLAN
1-Kim oldukları tespit edilemeyen Isparta İli Yalvaç İlçesi Müderris Mahallesinde bulunan 842 ada 1 parsel sayılı taşınmazın hissedarı olan Abdullah oğlu Hüsnü Kodal isimli olan ve kendisinden bir daha haber alınamayan, gaipliğine karar verilmesi istenen, Isparta İli Yalvaç İlçesi Müderris Mahallesinde bulunan 842 ada 1 parsel sayılı taşınmazın hissedarları hakkında bilgisi olan kişilerin,
İLAN TARİHİNDEN İTİBAREN ALTI AY İÇERİSİNDE mahkememize bilgi vermeleri ilan olunur.
#ilangovtr Basın no ILN02041854