T.C.

YALVAÇ

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

28/05/2024

Sayı :2023/613 Esas

İLAN

1-Kim oldukları tespit edilemeyen Isparta İli Yalvaç İlçesi Müderris Mahallesinde bulunan 842 ada 1 parsel sayılı taşınmazın hissedarı olan Abdullah oğlu Hüsnü Kodal isimli olan ve kendisinden bir daha haber alınamayan, gaipliğine karar verilmesi istenen, Isparta İli Yalvaç İlçesi Müderris Mahallesinde bulunan 842 ada 1 parsel sayılı taşınmazın hissedarları hakkında bilgisi olan kişilerin,



İLAN TARİHİNDEN İTİBAREN ALTI AY İÇERİSİNDE mahkememize bilgi vermeleri ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02041854