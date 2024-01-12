T.C.

YALOVA

3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/633 Esas

İLAN

Davacı İbrahim ÖZBİLEN vekili Av.Uğur Fidan tarafından Balli Kurt aleyhine açılan Tapu İptali Ve Tescil , tazminat davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce yapılan tüm araştırmalara rağmen adresiniz tespit edilemediğinden tebligat yapılamamış olup duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Ön inceleme duruşma günü olan 25/03/2024 günü saat 10.20 'de Yalova 3. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunmanız, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, gelmediğiniz taktirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, bu davetiyenin tebliğden itibaren 2 HAFTA KESİN SÜRE içinde dilekçede gösterilen, ancak sunmadığınız belgeleri sunmanız veya getirtilecek belgelerin getirilebilmesi için gerekli açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği hususu davalı İNAYET ŞAHİN'e duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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