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T.C. VAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

T.C. VAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2024 00:00

 

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T.C. VAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2024/334

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : VAN İLİ, TUŞBA İLÇESİ, BEYÜZÜMÜ MAHALLESİ
MEVKİİ : Köyüstü mevkii
PAFTA NO :
ADA NO : 0
PARSEL NO : 441
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ : 2.043,75
MALİKİN ADI VE SOYADI : .MEHMET SAİT ÇELENK ,SELİM TİMURHAN ve TURAN YÖRÜK
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VEBELGELERİN ÖZETİ :Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/334 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 30/05/2024

 

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#ilangovtr Basın no ILN02054402

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#ILN02054402#İlangovtr