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T.C. VAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2024/334

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : VAN İLİ, TUŞBA İLÇESİ, BEYÜZÜMÜ MAHALLESİ

MEVKİİ : Köyüstü mevkii

PAFTA NO :

ADA NO : 0

PARSEL NO : 441

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ : 2.043,75

MALİKİN ADI VE SOYADI : .MEHMET SAİT ÇELENK ,SELİM TİMURHAN ve TURAN YÖRÜK

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VEBELGELERİN ÖZETİ :Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/334 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 30/05/2024

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