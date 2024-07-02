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T.C. VAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2024/334
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : VAN İLİ, TUŞBA İLÇESİ, BEYÜZÜMÜ MAHALLESİ
MEVKİİ : Köyüstü mevkii
PAFTA NO :
ADA NO : 0
PARSEL NO : 441
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ : 2.043,75
MALİKİN ADI VE SOYADI : .MEHMET SAİT ÇELENK ,SELİM TİMURHAN ve TURAN YÖRÜK
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VEBELGELERİN ÖZETİ :Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/334 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 30/05/2024
#ilangovtr Basın no ILN02054402