T.C. VAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/736 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : VAN/İPEKYOLU

MEVKİİ : YALINAĞAÇ MAHALLESİ

PAFTA NO : -

ADA NO : 101

PARSEL NO : 151

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ : 894,04 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : ADEM DEMİR -47746232364-

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEİAŞ Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/736 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 13/03/2024

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