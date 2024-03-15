×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

T.C. VAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. VAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2024 00:00

  

T.C. VAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/736 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : VAN/İPEKYOLU
MEVKİİ YALINAĞAÇ MAHALLESİ
PAFTA NO : -
ADA NO : 101
PARSEL NO : 151
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ : 894,04 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : ADEM DEMİR -47746232364-
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEİAŞ Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/736 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 13/03/2024

 

#ilangovtr Basın no ILN02002861

Haberle ilgili daha fazlası:
#ILN02002861#İlangovtr