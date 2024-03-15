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T.C. VAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/736 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : VAN/İPEKYOLU
MEVKİİ : YALINAĞAÇ MAHALLESİ
PAFTA NO : -
ADA NO : 101
PARSEL NO : 151
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ : 894,04 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : ADEM DEMİR -47746232364-
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEİAŞ Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/736 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 13/03/2024
#ilangovtr Basın no ILN02002861