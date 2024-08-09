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T.C. VAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. VAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2024 00:00

 

T.C.
VAN
1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2021/563 Esas 08/05/2024 Konu : 594 İlan YapılmasıMahkememizde görülmekte olan mirasçılık belgesi istemi davasında; muris 43426990456 TC kimlik numaralı Eyüp Parlaklı'ın mirasçılarına ulaşılamadığı anlaşılmakla; "İsa ile Halime oğlu, 01/07/1885 doğumlu, 43426990456 TC numaralı Eyyup Parlaklı'nın" kim olduğu, nerede yaşadığı hususunda bilgi ve görgüsü bulunan kişilerin son ilan (2. ilan) tarihinden itibaren 1 yıllık süre içerisinde mirasçılık sıfatını bildirmesi, son ilan (2. ilan) tarihinden itibaren 1 yıllık süre içerisinde mirasçılık sıfatınızı mahkememize bildirmediğiniz takdirde miras sebebiyle istihkak davası açma hakkı saklı kalmak üzere mirasın Devlete geçeceği ilan olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02074690

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