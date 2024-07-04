T.C. VAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/344 Esas

Davacı Maliye Hazinesi tarafından mahkememizde açılan Gaipliğe karar verilmesi davası nedeniyle, Van ili, İpekyolu ilçesi, Şabaniye Mahallesinde bulunan 2769 ada, 5 parsel numarasında kayıtlı taşınmazda hisse maliki görünen Abdurrahman oğlu Ömer isimli kişinin sağ olup olmadığı ve yaşayıp yaşamadığı bilinmediğini mütegayyip olduğu belirterek bu kişi adına olan ve 10 yıldır kayyım yoluyla idare edilen tapunun iptali ile hazine adına tesciline karar verilmesini talep etmiş olmakla ismi geçen gaip olduğu bildirilen kişi hakkında gaipliğine karar verilmesi talep edilen kişinin gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri aksi halde söz konusu taşınmazın Maliye Hazine adına tescil edilebileceği ilan olunur.03/06/2024

GAİP

ADI SOYADI : ÖMER

BABA ADI : ABDURRAHMAN

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