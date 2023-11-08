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İLAN

T.C. UŞAK 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/19 Tereke

Uşak 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin 17/10/2023 tarih 2022/19 Tereke Esas 2023/48 Karar sayılı ilamı ile;

13096488638 TC kimlik numaralı HASAN BARIŞ'ın İ.İ.K 217/1 uyarınca TEREKESİNİN TASFİYESİNİN TATİLİNE,

İş bu ilanın yayınlanmasından itibaren 30 gün içinde iflasa ilişkin işlemlerin tatbikini devam edilmesinin istenip masrafın peşin verilmemesi halinde tasfiyenin kapatılacağı, Alacaklılara müracaatı halinde aciz belgesi düzenlenmesine dair ilan metnidir.

#ilangovtr Basın no ILN01926118