T.C.

URLA

SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2021/975 Esas 05/01/2024 .İLAN

SULH HUKUK MAHKEMESİ

Mahkememiz dava dosyasında ortaklığın giderilmesi davasında İzmir ili, Urla İlçesi, Gülbahçe Mahallesi,376 ada, 100 parsel sayılı taşınmazda ortaklığın satış suretiyle giderilmesi talep edilmiş olmakla, mahkememiz dosyasında davalılardan 4*********2 T.C. Kimlik numaralı, Şirin ÇATAKLI'ya dava dilekçesi, tensip zaptı ile duruşma gün ve saati için adresinin tespit edilemediği ve yapılan tebligatların bila ikmal iade olduğu anlaşıldığından, davalıya 08/03/2024 tarih ve saat 09.40 'da yapılacak olan duruşmada mahkememizde hazır bulunması,ayrıca iş bu ilanın yayım tarihinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde davaya karşı cevaplarını ve usulüne uygun itirazlarını, varsa cevap ve tüm delillerini hangi vakıayı hangi delille ispatlayacağını açıkça belirtir şekilde verilen kesin süre içinde mahkememize ibraz etmesi, duruşmaya gelmediği veya bir vekille kendini temsil ettirmediği takdirde yokluğunda duruşmaların yapılacağı ve dava dilekçesinde dayanılan vakıaları inkar etmiş sayılarak karar verileceği hususunda davalı ŞİRİN ÇATIKLI'ya dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma günü yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 05/01/2023

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