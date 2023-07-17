T.C. URLA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/191 Esas 07/06/2023MALİYE HAZİNESİ ile İZMİR DEFTERDARI arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda bilgileri bulunan ve gaipliğine karar verilenlerin gaipliği hakkında kişileri bilen ve tanıyan kimse olup olmadığı, bilgisi ve yakınlığı olanların, 6 ay içinde mahkememiz işbu dosyasına haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

GAİP

1-İzmir İli, Urla İlçesi Yenice mahallesi Filiz Sk. 28 pafta 166 ada 19 parselde 1/5 e hisse sahipleri soyadları ve başkaca kimlik bilgileri bulunmayan VEHBİ ve HATİCE isimli şahıslar.

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