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T.C. ÜNYE SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. ÜNYE SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2023 00:00

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T.C. ÜNYE SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/1739 Esas
DAVALILAR GÖKSEL BAYRAK 245*****890
Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup,tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Durusma Günü: 17/10/2023 günü saat: 10:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01889588

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#ILN01889588#İlangovtr