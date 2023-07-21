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T.C. ÜNYE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. ÜNYE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2023 00:00

ESAS NO : 2023/23 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI
1)-Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ tarafından aşağıda ili,ilçesi,ada ve parsel numarası,vasfı,malikleri ve kamulaştırma miktarları belirtilen taşınmaz sahipleri aleyhine Kamulaştırma Kanunun 10.maddesi uyarınca bedelin mahkemece tespiti ve tescilini talep etmişlerdir.
2)-Dava konusu taşınmaza ilişkin bilgiler kamulaştırması yapılan kısımların yüzölçümleri aşağıda belirtilmiştir.
3)-Kamulaştırma Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ tarafından yapılmaktadır.
4)-İlgili kişiler tebligat veya ilan tarihinden Kamulaştırma Kanunun 14.maddesi uyarınca 30 gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi yazım hatalarına karşı düzeltim davası açabilirler.
5)-Kamulaştırmaya karşı açılacak davalarda husumet Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ'ye yöneltilecektir.
6)-Kamulaştırma Kanunun 14.maddesinde öngörülen sürede Kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda dava açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararını belgelendirmedikleri takdirde Kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal üzerinde kamulaştırmayı yapan idareye mülkiyet hakkının tescil edileceği,
7)-Mahkememizce tespit edilen Kamulaştırma bedelinin Vakıfbank Ünye Şube’sine yatırılacağı,8)-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan veya tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememizin aşağıda belirtilen dosya esas numarasına göre yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, 9)Bu ilanın davalılara aynı zamanda ilanen tebligat niteliğinde olduğu ilanen duyurulur.

 İliİlçesiMahalleAda/
Parsel		CinsiAlanı m²MalikiKamulaştırılacak
Alanı m²		Esas No
 OrduÜnyeKuşculu2762 ada 30 parselTarla1717,24Hüseyin Karaman
İlyas Karaman
Aysel Bolat
Fatma Bolat		148,602023/23

#ilangovtr Basın no ILN01863718

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#Basın No ILN01863718#İlangovtr