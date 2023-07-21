T.C. ÜNYE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

1)-Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ tarafından aşağıda ili,ilçesi,ada ve parsel numarası,vasfı,malikleri ve kamulaştırma miktarları belirtilen taşınmaz sahipleri aleyhine Kamulaştırma Kanunun 10.maddesi uyarınca bedelin mahkemece tespiti ve tescilini talep etmişlerdir.

2)-Dava konusu taşınmaza ilişkin bilgiler kamulaştırması yapılan kısımların yüzölçümleri aşağıda belirtilmiştir.

3)-Kamulaştırma Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ tarafından yapılmaktadır.

4)-İlgili kişiler tebligat veya ilan tarihinden Kamulaştırma Kanunun 14.maddesi uyarınca 30 gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi yazım hatalarına karşı düzeltim davası açabilirler.

5)-Kamulaştırmaya karşı açılacak davalarda husumet Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ'ye yöneltilecektir.

6)-Kamulaştırma Kanunun 14.maddesinde öngörülen sürede Kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda dava açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararını belgelendirmedikleri takdirde Kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal üzerinde kamulaştırmayı yapan idareye mülkiyet hakkının tescil edileceği,

7)-Mahkememizce tespit edilen Kamulaştırma bedelinin Vakıfbank Ünye Şube’sine yatırılacağı,8)-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan veya tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememizin aşağıda belirtilen dosya esas numarasına göre yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, 9)Bu ilanın davalılara aynı zamanda ilanen tebligat niteliğinde olduğu ilanen duyurulur.

İli İlçesi Mahalle Ada/

Parsel Cinsi Alanı m² Maliki Kamulaştırılacak

Alanı m² Esas No Ordu Ünye Kuşculu 2762 ada 30 parsel Tarla 1717,24 Hüseyin Karaman

İlyas Karaman

Aysel Bolat

Fatma Bolat 148,60 2023/23

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