T.C.ÜNYE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adreslerinize daha önce davetiye çıkarılmış ancak; tebliğe yarar açık adresinizin tespit edilemediği, adres araştırmasından da bir netice alınamadığı görülmüş olup dava dilekçesi ve bilirkişi raporlarının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Tarafınızca bu dava ile ilgili ibraz etmek istediğiniz belgeleri duruşma gününe kadar mahkememize göndermeniz veya duruşmaya gelmediğiniz veya tarafınıza bir vekil tayin etmediğiniz takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam edilip karar verileceğinin HMK.nun 147/2 maddesi gereğince bilinmesi, iş bu dava konusuna ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi iş bu tebliğden itibaren 10 (on) gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmeniz gerektiği, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun3l/b maddesi gereğince davetiyenin tebliğinden itibaren taşınmazın başkasına devir, ferağ ve temlikinin yasak olduğunun aksi halin cezai ve hukuki sorumluluğu gerektirdiği, tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde, yukarıda husumetin yöneltileceği gösterilen idare aleyhine kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açılabileceği, yine tarafınızca, belirtilen 30 (otuz) günlük süre içinde tarafınızdan kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açıldığında, dava açıldığını ve yürütmenin durdurulması kararı aldığını belgelendirmediği takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,

ESAS NO : 2022/198 Esas

DAVALI: Mehmet ERDEM (Mehmet oğlu)

Dava konusu Ordu İli,Ünye İlçesi, İnkur Mahallesi, Kastamat Mevkii, 4609 ada, 12 parselde kayıtlı tarla vasfındaki taşınmaza ilişkin kamulaştırmaya tabi olan1277.94 m²’lik irtifak hakkı tesisi ile, davanın tahmini bitiş süresini gösteren 270 günlük tevzi formu, davanın yapılan yargılamasında mahkememizce dava konusu taşınmaz başında 25.02.2023 tarihinde keşif icra edilmiş olup bilirkişilerin raporlarını dosyaya ibraz ettikleri görülmüş,

Fen Bilirkişi tarafından dosyaya sunulan 03.03.2023 tarihli bilirkişi raporundan özetle: İrtifak hakkı tesis edilecek alanda hissenize düşen miktarın 638,98 m² olduğu, Ziraat, elektrik ve gayrimenkul değerleme uzmanı bilirkişileri tarafından dosyaya sunulan 23.03.2023 tarihli bilirkişi heyet raporundan öz etle: Hissenize düşen kamulaştırma bedelinin 14.848,07 TL olduğunun mütala edilmiştir.

ESAS NO : 2022/304 Esas

DAVALI: Emine UYSAL, 149******18 T.C. Kimlik No'lu, Hasan ve Fatma Kızı, 1930 D.lu.

Dava konusu Ordu İli,Ünye İlçesi, İnkur Mahallesi, Karaseli Çorak Mevkli, 4774 ada, 23 parselde kayıtlı tarla vasfındaki taşınmaza ilişkin kamulaştırmaya tabi olan4085.80 m²’lik irtifak hakkı tesisi ile, davanın tahmini bitiş süresini gösteren 270 günlük tevzi formu, davanın yapılan yargılamasında mahkememizce dava konusu taşınmaz başında 18.02.2023 tarihinde keşif icra edilmiş olup bilirkişilerin raporlarını dosyaya ibraz ettikleri görülmüş,

Fen Bilirkişi tarafından dosyaya sunulan 01.03.2023 tarihli bilirkişi raporundan özetle: İrtifak hakkı tesis edilecek alanda hissenize düşen miktarın 42,26 m² olduğu, Ziraat, elektrik ve gayrimenkul değerleme uzmanı bilirkişileri tarafından dosyaya sunulan 23.03.2023 tarihli bilirkişi heyet raporundan öz etle: Hissenize düşen kamulaştırma bedelinin 1.473,02 TL olduğunun mütala edilmiştir.

Tebliğ tarihinden itibaren; 6100 Sayılı HMK madde 122 gereğince 10 günlük kesin süre içerisinde HMK 126-129. maddelerindeki usule uygun tanzim edilmiş cevap dilekçenizi, tanık dahil tüm delillerinizi açıkça belirtecek şekilde sunmanız, süresinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını kanunen inkar etmiş sayılacağınız, cevap dilekçesinde ileri sürülmediği takdirde ilk itirazları daha sonra ileri süremeyeceğiniz, yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz,

Bilirkişi raporlarına HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ilanen tebliğ olunur. 27.04.2023

#ilangovtr Basın no ILN01831129