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T.C. ÜNYE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. ÜNYE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2023 00:00

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T.C. ÜNYE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N
ESAS NO : 2021/319 Esas
DAVACI :HÜSEYİN KARAMAN
DAVALI :1-MEHMET DEMİR
:2-AHMET DEMİR
:3-ÜNYE MAL MÜDÜRLÜĞÜ
:4-ELMALIK MAHALLE MUHTARI
Davacı tarafından açılan TMK madde 713 gereği tescil haricinde bırakılan yola ilişkin tescil davasının yapılan yargılamasında,
Ordu ili, Ünye ilçesi, Elmalık mahallesinde kain, davalılar Ahmet Demir ve Mehmet Demir'e ait 102 ada 14 parsel sayılı taşınmaza bitişik bulunan ve tescil harici bırakılan yola ilişkin bir hak iddia eden var ise bu ilanın yayımın itibaren 1 ay içerisinde Ünye 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2021/319 Esas sayılı dosyasına müracaatta bulunmaları İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN01934135

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#ILN01934135#İlangovtr