T.C.

ULUS ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/98 Esas

DAVACILAR : AYNUR AKSOY, RAMAZAN ÖZER, ZEYNEP DEMİRCİ

DAVALILAR : EMİN ÖZER, ERCAN ÖZER, ERHAN ÖZER, GÜLSÜM ÖZER,YASEMİN ÖZER

Davacılar tarafından açılan Ölüme Bağlı Tasarruf (Vasiyetnamenin İptali) davasının yapılan yargılamasında Mahkememizce Ercan Özer' in bildirilen ve araştırmalar neticesinde elde edilen adreslerine tebligatlar çıkarıldığı, ancak tebligatların adreste bulunamaması nedeniyle iade edildiği anlaşıldığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 22/11/2023 günü saat: 09:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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