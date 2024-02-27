T.C.

TÜRKOĞLU

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/996 Esas

Davacı BEKİR ARI ile Davalı TÜRKOĞLU MALMÜDÜRLÜĞÜ vd. arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Kahramanmaraş ili Türkoğlu ilçesi Uzunsöğüt Mahallesinde kain davacı BEKİR ARI tarafından tescile konu edilen;

1-Doğusunda; Kısmen Halis Paksoy'a ait Bahçe, Kısmen Zeminde orman ve Kısmen de tescil harici alan, Batısında; Adem Arı'ya ait bahçe,Kuzeyinde; Zeminde Orman, Güneyinde; Halis Paksoy'a ait yerde bulunan 8489.46 m² yerle,

2-Doğusunda: Adem Arı'ya ait bahçe, Batısında; Kısmen zeminde orman ve Kısmende Ramazan Karakız'a ait yer, Kuzeyinde; Zeminde orman, Güneyinde; Kısmen Halis Paksoy'a ait yer ve Ramazan Karakız'a ait yer bulunan 8524.40 m² taşınmazın, 47977607726T.C. Kimlik nolu BEKİR ARI adına tescili istenilmektedir.

Bu yerle ilgisi ve alakası olanların hak iddia edenlerin bilumum evrak müsbitleri ile son ilan tarihinden itibaren3 (üç)ay içerisinde mahkememize müracaatları ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01991694